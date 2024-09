Lorsque vous fabriquez des produits capables des concasser des roches de la taille d’une voiture, il est naturel de voir grand. C’est exactement de cette manière que le fabricant de composants pour l’exploitation minière ME Global a abordé sa propre transformation numérique. Avec 1 000 employés répartis sur quatre continents et des clients dans plus de 40 pays, l’entreprise savait qu’elle pouvait optimiser la gestion de son workflow. ME Global est connu dans le monde entier pour ses produits de haute qualité et durables : contre-batteurs et manteaux de concasseurs de roches, blindages de broyeurs, corps broyants et outils d’attaque du sol. De temps à autre, toutefois, un ordre de modification technique (OMT) se retrouvait « bloqué », selon les mots de Michael Best, Responsable technique de l’ingénierie.

« En l’absence d’une source d’informations unique et fiable, un OMT peut se retrouver bloqué », explique M. Best. « Peut-être a-t-il été remis à un réviseur qui a depuis quitté l’entreprise. Ou il doit être examiné par un responsable de compte qui se trouve en déplacement. Ou il manque un champ critique dans le document. Dans tous ces cas, il est impossible d’avancer. Pendant ce temps, l’horloge tourne. »

Le temps est essentiel pour ME Global. Les compagnies minières orchestrent d’énormes opérations coûteuses, exécutées selon des calendriers précis et perdent de l’argent à chaque minute d’interruption. Changer le blindage d’un broyeur est un processus complexe qui prend 10 à 15 jours. Par conséquent, lorsque ME Global s’engage à livrer le nouveau blindage à une date donnée, cette échéance doit être respectée. Pourtant, ME Global s’appuyait sur un ensemble de solutions ponctuelles, de feuilles de calcul et de processus papier pour gérer son travail quotidien.