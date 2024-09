Wallbox, l’un des leaders mondiaux en solutions de recharge et de gestion énergétique, implémente Upchain

Wallbox a développé un portefeuille de produits et de services destinés aux particuliers, aux entreprises et au secteur public dans le cadre d’un modèle d’intégration verticale qui inclut le développement des logiciels et la fabrication du matériel. Les équipes technologiques sont ainsi en prise directe avec l’usine, ce qui permet de créer un processus rationalisé pour l’innovation, la fabrication et la distribution des chargeurs.

Dans les entreprises dont la croissance est exponentielle, la gestion des informations et de la communication entre les services présente de multiples défis. Wallbox a décidé de mettre en place un plan de transformation numérique pour gérer les données de ses équipements mécaniques. En partenariat avec NTI Spain - NKE, l’entreprise a planifié l’implémentation de la plate-forme Fusion 360 Manage avec Upchain en tant que solutions PDM et PLM.

La transformation et l’innovation sont les marques de fabrique de Wallbox, ce qui a permis d’implémenter Upchain beaucoup plus facilement, même si des efforts importants ont été nécessaires pour repenser les processus et les adapter à l’architecture de la plate-forme ainsi qu’à son fonctionnement dans le cloud. Les premiers bénéfices peuvent déjà être constatés dans les projets de plus de 230 pièces, dont la documentation doit être gérée entre les équipes réparties dans 21 bureaux et les équipes de production. La gestion des documents a été optimisée, ce qui a permis d’économiser plus de trois heures de travail par semaine tout en facilitant les processus d’approbation et la traçabilité des informations. Par ailleurs, la liste complète des matériaux et les fichiers associés ont pu être partagés en moins de 12 heures.