Les systèmes PLM facilitent la normalisation et l’automatisation du processus CAPA, ce qui aide les entreprises à identifier les problèmes, à mettre en œuvre des mesures correctives et à suivre les résultats. Par exemple, lorsqu’un problème de produit est identifié, le système PLM peut vous aider à comprendre pourquoi le problème s’est produit en gérant le processus d’analyse de la cause. Cela peut impliquer l’examen des documents de conception, des données de production, des informations sur le fournisseur et plus encore. Un système PLM assure la traçabilité complète des processus CAPA, notamment via des enregistrements et des événements qui se produisent avant et après une mesure corrective ou préventive. L’entreprise peut ainsi fournir à tous les collaborateurs et aux auditeurs une représentation des processus CAPA qui les aide à mieux comprendre les différents aspects du processus et démontre le processus mis en œuvre, ce qui facilite le respect des exigences de conformité. Cela évite la répétition des problèmes de qualité et entraîne une amélioration continue de la qualité des produits.