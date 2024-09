Présente sur le marché international, Reynaers Aluminium est une entreprise familiale de deuxième génération, spécialisée dans la conception de produits en aluminium pour le bâtiment. Son vaste portefeuille comprend des portes, des fenêtres, des systèmes coulissants, des murs-rideaux et des pare-soleil. Sise à Duffel, en Belgique, elle emploie 2 300 personnes, compte des clients dans plus de 70 pays, réalise plus de 550 millions d’euros de chiffre d’affaires et connaît une croissance constante depuis 2010.

Reynaers fournit les profils détaillés de ses produits à des acteurs locaux qui fabriquent les articles et les vendent à leurs propres clients. L’entreprise travaille également avec des architectes pour développer des produits spécialisés ou sur mesure destinés à de grands projets commerciaux et résidentiels, ou encore avec les particuliers sur certains marchés. Par ailleurs, Reynaers valide et certifie ses produits pour répondre aux normes nationales, propose des logiciels de configuration que les fabricants peuvent utiliser pour répondre aux besoins de leurs propres clients, et procure même les machines et les outils d’automatisation dont les fabricants ont besoin pour fabriquer les produits.

« Nous ne fournissons pas seulement un produit aux fabricants, mais une solution complète », indique Carl Schelfhout, qui supervise les processus et la CAO/le PLM chez Reynaers, où il travaille depuis plus de 25 ans.