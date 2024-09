Le cloud sectoriel Autodesk Fusion pour la fabrication connecte les capacités, les données, les équipes et les processus tout au long du cycle de développement des produits.

En intégrant la CAO, la FAO, l’IAO, la conception de cartes de circuits imprimés, la gestion des données (avec le PLM et le PDM) et les systèmes MES pour vous apporter une expérience unifiée, notre solution vous permet d’exploiter l’automatisation avancée et l’intelligence artificielle tout en rationalisant les workflows.

Le cloud sectoriel Autodesk Fusion fournit une source unique de données de projet pour l’ensemble de votre entreprise et de votre chaîne logistique via le modèle de données Autodesk. En donnant accès aux mêmes données à tous les utilisateurs, vous pouvez éliminer les tâches et les processus répétitifs, accélérer la productivité, mais aussi exploiter des informations stratégiques en temps réel sur le développement des produits et les opérations commerciales.