Autodesk Fusion pour start-up

Le Participant déclare et garantit que les informations envoyées à Autodesk dans le cadre de sa demande d’accès au Programme sont exactes et véridiques au moment de l’envoi. Autodesk se réserve le droit de suspendre ou de supprimer un Participant du Programme, à tout moment et sans préavis, si ce Participant ne répond pas aux critères d’éligibilité du Programme au moment de l’envoi de la demande ou s’il ne respecte pas les Conditions générales d’utilisation d’Autodesk disponibles ici, comme déterminé à la seule discrétion d’Autodesk.





Les Participants sélectionnés pour le Programme ne peuvent pas présenter de nouvelle demande après avoir terminé le Programme ou après leur retrait du Programme. Le Programme est uniquement disponible pour les entreprises admissibles selon les critères d’éligibilité. La disponibilité du Programme peut varier : il n’est pas proposé à certaines entreprises ni dans certains pays.

L’accès à tout service cloud et/ou logiciel Autodesk fourni dans le cadre du Programme est soumis à l’acceptation et au respect des Conditions générales d’utilisation d’Autodesk. Certains avantages peuvent ne pas être disponibles dans toutes les langues et/ou zones géographiques pour tous les logiciels ou services.





Autodesk se réserve le droit de modifier le prix public conseillé (PPC), les offres de produits et les spécifications de produits et services, à tout moment et sans préavis. Autodesk ne saurait être tenue responsable des erreurs typographiques ou graphiques susceptibles d’apparaître dans ce document.





Tous les prix sont fournis à titre indicatif uniquement. Le prix public conseillé n’inclut pas les taxes ni les ajustements liés à la conversion de devises. Le prix de vente réel est fixé par votre revendeur et est susceptible de varier en fonction des taux de change. Contactez votre représentant ou revendeur Autodesk pour connaître le tarif exact dans votre région.

« Participant » désigne toute entreprise susceptible de participer ou qui participe actuellement au Programme selon les critères d’éligibilité du Programme.





« Programme » désigne le programme Fusion 360 pour start-up.