La question de savoir si la conception CAO ou la modélisation BIM est « meilleure » dépend des exigences spécifiques du projet. La conception CAO est généralement privilégiée pour le dessin simple et la conception en 2D, tandis que la modélisation BIM l’est pour la gestion complète de projets complexes avec des modèles en 3D et des données intégrées permettant ainsi d’améliorer la collaboration et l’efficacité. Dans le cadre de projets complexes et multidisciplinaires, la modélisation BIM est souvent considérée comme supérieure à la conception CAO, car elle facilite non seulement la modélisation en 3D, mais intègre également des données qui renseignent sur les spécifications, le calendrier, les coûts et la gestion du projet, permettant ainsi une meilleure collaboration et un processus de prise de décision plus efficace et plus éclairé tout au long du cycle de vie de la construction.