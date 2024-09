Si on les compare, on peut dire qu’un dessin de CAO 2D est basé sur la géométrie, tandis qu’un dessin de CAO 3D est basé sur les cotes. Un dessin de CAO 2D affiche la longueur et la hauteur, mais pas la profondeur. Les dessins de CAO 3D incluent la longueur, la hauteur et la profondeur pour représenter de manière plus complète et réaliste la forme réelle de l’objet.