Ylläpitäjät hallinnoivat kolmentyyppisiä lisenssejä:

Käyttäjälisenssi – perustuu Autodesk ID:hen ja todennetaan automaattisesti.

Yksittäinen (laitepohjainen) lisenssi – sidottu tiettyihin laitteisiin sarjanumeroilla. Todennetaan joko automaattisesti tai pyydettäessä sarjanumerolla.

Verkkolisenssi – hallitaan Verkkolisenssien hallinta -ohjelmalla ja todennetaan ennalta määritettyjen verkkolisenssipalvelimien avulla. Tarkista lisenssipalvelimen nimi ja malli (yksittäinen, hajautettu tai vikasietoinen), jonka valitsit alussa. Asenna Verkkolisenssien hallinnan (NLM) uusin versio.

Lisätietoja tuotteen lisenssityypin tunnistamisesta on Autodesk Account -tilin All products and services (Kaikki tuotteet ja palvelut) -kohdassa.