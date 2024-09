Huomautus: Jos kyse on Windows-palvelimista, LMTOOLS-apuohjelmalla on komento lisenssitiedoston lukemiseksi uudelleen palvelinta pysäyttämättä. On kuitenkin luotettavampaa pysäyttää ja käynnistää palvelin uudelleen.

Seuraavassa esimerkissä näytetään, miten AutoCAD 2019:n monen käyttäjän tilauspaketin lisenssi ja AutoCAD 2018:n ylläpitotilauspaketin lisenssin lisenssilauseet liitetään.

Tärkeää: kolmen ensimmäisen rivin (rivistä SERVER riviin VENDOR) pitää esiintyä yhdistetyssä tiedostossa vain kerran.

Monen käyttäjän tilauspaketin lisenssitiedosto AutoCAD 2019:lle: