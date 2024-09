Asetustiedoston määrittäminen

Lisenssien käyttöä voidaan hallita asetustiedostolla, johon on määritetty haluamasi asetukset. Asetustiedoston käyttö on valinnaista, eikä sitä tarvita lisenssien normaalia käyttöä varten. Täydelliset tiedot asetustiedostoista löytyvät NLM:n kanssa asennetun PDF-tiedoston FLEXnet Publisher License Administration Guide (FLEXnet Publisherin lisenssinhallintaopas) kohdasta Managing the Options File (Asetustiedoston hallinta). Voit tarkastella PDF-opasta lisenssipalvelimen Network License Manager (Verkkolisenssien hallinta) -kansiossa.

Seuraavissa kohdissa kuvataan, miten asetustiedosto luodaan ja miten sen avulla suoritetaan erilaisia toimintoja. Viimeisessä kohdassa on esimerkki asetustiedostosta.