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Hahmoanimaatio-ohjelmiston avulla voit lisätä 3D-hahmoille todenmukaisia liikkeitä ja ilmeitä. Sen avulla voit muokata toimintaa ja hienosäätää poseerausta, ajoitusta, katseen suuntaa ja kasvoanimaatioita elokuvia, TV-ohjelmia ja pelejä varten. Nykypäivän 3D-pipelinet perustuvat animaatioperiaatteisiin, joissa yhdistyvät riggaukset, liikkeenkaappaus ja keyframet. Autodeskin hahmoanimaatio-ohjelmisto tukee näitä työnkulkuja alusta loppuun ja mahdollistaa siten viemisen, tarkistamisen ja integroimisen koko pipelineen.
Kuva: Tiago Mesquita
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Kuva: Tiago Mesquita
Maya Indie tarjoaa ehdot täyttäville vastavalmistuneille, freelancereille ja indie-taiteilijoille edullisen tavan käyttää kaikkia Mayan ominaisuuksia kaupallisiin töihin. Olitpa sitten kehittämässä portfoliota, toimittamassa lyhytelokuvaa tai ottamassa vastaan maksullisia projekteja, Maya Indiellä voit riggata ja animoida hahmoja keyframeilla tai liikkeenkaappauksella, säätää vartalon ja kasvojen toimintaa, lisätä toissijaista liikettä vaatesimuloinnilla ja renderoida lopullisia otoksia integroidulla Arnoldilla.
Maya Indien kelpoisuusvaatimukset
Valitse Maya tai Flow Studio sen mukaan, mistä aloitat ja mitä haluat toteuttaa.
Luo hahmoja, rekvisiittaa ja ympäristöjä
Rakenna rekvisiittaa, ympäristöjä ja hahmoja käyttämällä monikulmioita muodon hallintaan ja NURBS-mallinnusta tasaisiin käyriin. Mayassa voit veistää ja muotoilla digikaksoisolentoja tai tyyliteltyjä sankareita. Vastavalmistuneet, freelancerit ja indie-sisällöntuottajat voivat hyödyntää sitä kustannustehokkaasti Maya Indien avulla.
Animoi nopeammin iterointityökaluilla
Iteroi nopeammin katkaisematta perusanimaatiota. Hienosäädä käyriä Graph Editorissa, yhdistä ja ajasta leikkeitä Time Editorissa, tarkastele muutoksia välittömästi välimuistia hyödyntävällä toistolla ja käytä liikettä uudelleen eri riggauksissa HumanIK-uudelleenkohdistuksella.
Luo ja jaa OpenUSD-materiaaleja LookdevX:n avulla
LookdevX mahdollistaa Mayassa proseduraalisten materiaalien rakentamisen piirtämällä varjostusverkkoja suoraan OpenUSD-objekteihin. Koska ohjelmisto tukee alustojen välistä luontia, voit siirtää materiaaleja työkalusta toiseen ja työskennellä useilla renderoijilla.
Luo teksturoituja 3D-resursseja tekstikehotteista
Luo teksturoituja, muokattavia 3D-resursseja tekstikehotteesta Flow Studiossa. Tämä auttaa testaamaan ideoita, täyttämään kohtauksia paikkamerkeillä ja saavuttamaan tarkasteluvalmiit visualisoinnit nopeammin muutamassa minuutissa joutumatta aloittamaan tyhjästä.
Nopeuta tarkasteluja skaalautuvalla pilvikäsittelyllä
Valitse Flow Studio, kun tarkastelunopeus ja ennustettavat tulokset ovat etusijalla. Automaattisen pilvirenderoinnin avulla voit käsitellä useiden projektien tuloksia samalla kertaa. Kun tarvitset tietynlaisia tuotoksia, suorita Camera Track tai Clean Plate erillisinä työkaluina sen sijaan, että käsittelisit koko projektia.
Hanki puhtaampi liikkeenkaappaus epätäydellisestä videomateriaalista Motion Predictionin avulla
Kun kuvamateriaali on puutteellista, valitse Motion Prediction Flow Studiossa. Se parantaa asennon arviointia, kun näyttelijä on osittain piilossa tai siirtyy ulos kuvasta, joten saat käyttökelpoisempaa liikekuvaa tosielämän otoksista ja käytät vähemmän aikaa aukkojen korjaamiseen tai uusintakuvauksiin.
Hahmoanimaatio on iteratiivinen prosessi. Maya ja Flow Studio mahdollistavat tämän prosessin antamalla sinun säätää animaatiota Mayassa ja muuttaa live action -materiaalin ohjattavaksi CG-kohtaukseksi Flow Studiossa.
Animoi Mayassa blokkien käsittelystä viimeistelyyn. Graph Editorilla voit muuttaa ajoitusta ja välejä muokkaamalla animaation käyriä ja tangentteja ja pitää perustyön ennallaan toteuttamalla muutokset animaatiotasoille. Nopeuta tarkastelua Playblastilla ja iteroi peliäsi Unreal Live Link for Maya -laajennuksen avulla.
Muuta moniotoksinen video muokattavaksi CG-kohtaukseksi Flow Studiossa (englanniksi) ilman monimutkaisia asetuksia. Määritä CG-hahmo kerran ja seuraa sitä otoksesta toiseen. Vie liikkeenkaappaus, kameran seuranta, tyhjät laatat, alfamaskit ja hahmojen kulkutiedot pikatarkasteluihin.
Muokkaa ja järjestele animaatioita tarinaksi Mayan modernisoidulla sekvensserillä. Sen avulla voit kokeilla vapaasti erilaisia otoksia ja kohtauksia häviöttömästi, mikä soveltuukin täydellisesti juuri klassisiin "mitä jos kokeilisimme tällaista" -hetkiin.
Täytä usean hahmon kohtauksia väkijoukoilla animoimatta jokaista taustahahmoa käsin. Käytä Mayaan tarkoitettua Golaem (englanniksi) -laajennusta ja simuloi ryhmiä, jotka ovat käytettävissä vain Media & Entertainment Collectionissa.
Kuva: LAVAlabs
Mayan MotionMaker esittelee tekoälypohjaisen hevosanimaation, joka auttaa hahmoanimaattoreita luomaan uskottavaa hevosen liikettä sekunneissa. Tämä antaa tiimeille nopeamman lähtökohdan kävely-, ravi- ja laukkajaksoille. Liike pysyy hallittavissa ja muokattavissa, joten taiteilijat voivat hioa askellusta, ajoitusta ja suoritusta ilman tuntikausien uudelleentyöstöä. Hevonen on MotionMakerin kasvavan kirjaston uusin lisäys, joka yhdistää biped- ja canine motion -tyylit.
Walt Disney Animation Studios käytti Mayaa ja Flow Production Trackingia Zootropolis 2:ssa, joka on yksi studion kunnianhimoisimmista animaatioelokuvista. Maya auttoi tiimiä rakentamaan monimutkaisia ympäristöjä ja venyttämään mittakaavaa, yksityiskohtia ja hahmojen suorituskykyä, kun taas Flow Production Tracking piti yli 700 ihmistä linjassa noin 2 055 otoksen ja yli 8 000 elementin suhteen säilyttäen samalla tuotannon tahdin tarinan kehittyessä.
Kuva: Zootopia 2 © Disney
SOKRISPYMEDIA käytti Flow Studiota, Mayaa ja 3ds Maxia luodakseen Beast Gamesin toisen kauden visuaaliset tehosteet kulissien takaista videota varten. Projekti osoitti, miten toistettava ja täysin muokattava työnkulku voi pitää taiteilijoiden luovan työn hallinnassa ja tehdä huippulaatuisista VFX-tekniikoista helpommin käytettäviä perinteisten studion pipelinejen ulkopuolella.
Kuva: SOKRISPYMEDIA
Rodeo FX käytti Mayaa, MotionBuilderiä ja Arnoldia Media & Entertainment Collectionissa luodakseen olentojen ja ympäristöjen VFX-tehosteita Wednesday-sarjan toiselle kaudelle. Integroitu työnkulku auttoi tiimiä hiomaan Enidin muuttumista ihmissudeksi, rakentamaan modulaarisen CG Nevermore Academyn ja mukauttamaan jokaisen otoksen sarjan kehittyvään visuaaliseen tyyliin – mikä osoittaa, miten yhdistetyt työkalut voivat tukea sekä luovia tavoitteita että koko tuotantoa.
Kuva: Netflix ja Rodeo FX
Rakenna riggauksia modulaarisista osista, joita voit koota ja luoda uudelleen. Maya + Bifrost Modular Riggging Frameworkin avulla voit laatia proseduraalisten riggausten kaavioita ja muuntaa ne alkuperäisiksi ohjausobjekteiksi, liitoksiksi ja attribuuteiksi, mikä mahdollistaa päivitysten ennustettavan levittämisen.
Varhaiset hahmo- ja rekvisiittatutkielmat tarvitsevat usein nopeutta, ja Flow Studion Wonder 3D vastaa tähän tarpeeseen. Sen avulla voit muodostaa muokattavan 3D-aloituspisteen tekstikehotteesta tai viitekuvasta. Wonder 3D mahdollistaa nopeamman ideoinnin ja iteroinnin, vaikka siirtyisit 3D-pipelineihin, pelimoottoreihin tai 3D-tulostusohjelmistoihin.
Työkalut, kuten Maya:n Machine Learning Deformer, ovat osa trendiä, jossa käytetään konekieliavusteisen (ML) deformoijan nopeusanimaatiota raskaissa riggauksissa. Tiimit voivat kouluttaa koneoppimismallin korkealaatuisella deformaatioasetuksella, animoida kevyempää approksimaatiota vasten näyttöikkunan sujuvan toiminnan saavuttamiseksi ja vaihtaa takaisin täyteen riggaukseen lopullista tulostusta varten.
Työkalut, kuten Flow Animating in Context, antavat Maya-taiteilijoille mahdollisuuden ladata otoksia Flow Production Trackingistä ennen aktiivista otosta ja sen jälkeen, jotta he voivat tehdä luovia päätöksiä toimituksellisessa kontekstissa. Se näyttää myös otoksen tai leikkauksen versiot muilta osastoilta, kuten asettelusta tai CFX:stä.
Pipelinet yhdistävät työkaluja, kuten Maya, Blender ja Unreal Engine, mikä tekee yhteentoimivuudesta yhden hahmoanimaation tärkeimmistä vaatimuksista. Studiot käyttävät yhä useammin openusd:tä (englanniksi) siirtääkseen resursseja, animaatioita, kameroita ja asetteluja työkalujen välillä, mikä vähentää muuntamisen ja uudelleentyöstön tarvetta.
Unreal Engine -projekteissa sisällöntuottajat käyttävät Flow Studion tekoälypohjaista liikkeenkaappausta kehon liikkeen tallentamiseen videosta ja vievät sen suoraan MetaHumansiin. Tämä työnkulku nopeuttaa pelien prototypointia ja elokuvamaista blokkien käsittelyä mutta jättää silti tilaa viimeistelylle Unrealin sisällä.
Tässä oppaassa käydään läpi hahmojen riggauksen työnkulku. Opit riggaamaan hahmoja Mayassa; määrität luurangon ja ihon painot ja lisäät käänteistä kinematiikkaa / rajoituksia sekä käytät uudelleen riggausasetuksia ja nopeutat iterointia.
Käytännöllinen "quick win" -video, joka keskittyy jokapäiväisiin animaatiotekniikoihin ja -tapoihin, joita voit hyödyntää välittömästi selkeyden parantamisessa ja viimeistelyssä.
Tämä opas on suunniteltu sisällöntuottajille, jotka haluavat käyttää tekoälypohjaista liikkeenkaappausta ja integroida sen Mayaan tai Blenderiin. Sen avulla käyttäjät hyötyvät automatisoiduista työnkuluista ja säilyttävät samalla muokkaus- ja viimeistelyprosessien tarkan hallinnan.
Katso tämä opetusohjelma ja opi, miten perusliike luodaan ihmiselle, koiralle tai hevoselle Mayassa MotionMakerin avulla. Lisää sitten persoonallisuutta ja muotoile esitystäsi animoimalla käsin.
Tutustu näihin kahdeksaan ehdotukseen, joiden avulla voit saavuttaa puhtaampia tuloksia live-action-videoissa.Tässä blogissa käsitellään muun muassa vaatetuksen kontrastia, valaistusta, kuvataajuuksia, laajakulmaotoksia ja videomateriaalin viemistä jatkomuokkaukseen ohjelmissa, kuten Maya ja Blender.
Tule luovaan keskukseemme, jossa tarinankertojat, 3D-taiteilijat ja elokuvantekijät herättävät ideoita eloon Autodesk Flow Studio -ohjelmiston avulla. Jaa uusin kohtaus, opi uusia tekniikoita ja ole yhteydessä muihin luoviin tekijöihin – täältä tarinasi löytää yleisönsä.
Hahmoanimaatio-ohjelmistolla luodaan uskottavaa liikettä ja toimintaa animoimalla hahmoriggaus käyttämällä keyframejä, liikkeenkaappausta tai molempia. 3D-hahmoanimaatio on prosessi, jossa 3D-hahmo herätetään henkiin kohtauksen sisällä lopullisen otoksen tai pelianimaation tuottamiseksi.
2D-hahmoanimaatio luodaan litteässä kaksiulotteisessa tilassa, yleensä piirrettyjen kehysten tai 2D-riggausten avulla. 3D-hahmoanimaatio käyttää kolmiulotteista mallia virtuaalisessa ympäristössä, jossa on syvyyttä, mikä mahdollistaa joustavammat kameran liikkeet, valaistuksen, lavastuksen ja kuvakulman.
Riggaukseen kuuluu hahmosäädinten rakentaminen (englanniksi) Niiden avulla animaattorit voivat asemoida ja liikuttaa mallia tehokkaasti. Hyvä riggaus tukee luonnollista liikettä käyttämällä esimerkiksi käänteiskinemaattisia järjestelmiä ja tarjoaa animaattoriystävälliset säätimet kasvojen ja vartalon ohjaamiseen.
Kyllä. Tekoälypohjaiset hahmoanimaatiotyökalut voivat nopeuttaa iterointia luomalla ensimmäisen läpikulun tai poimimalla liikkeenkaappauksen videosta puhdistamista ja hienosäätöä varten.
Priorisoi vahvaa animoinnin perustaa, joka koostuu riggaustyökaluista, Graph Editorista / käyristä, tasoista, rajoituksista, uudelleenkohdistuksesta ja liikkeenkaappauksen korjauksesta. Huomioi myös pipeline-yhteentoimivuus, sillä se auttaa hahmoja ja otoksia etenemään sujuvasti tuotannossa.
Voit oppia poseerauksen ja ajoituksen perusteet sekä yksinkertaiset hahmojen liikkeet muutamassa viikossa, etenkin ohjattujen opetusohjelmien ja harjoitusten avulla. Ammattilaistason hahmojen toiminnan saavuttaminen edellyttää jatkuvaa harjoittelua ja ymmärrystä animoinnin periaatteista, näyttelijävalinnoista, työnkulun nopeudesta ja tuotannon pipelineista.
Kyllä. Monet työkalut tarjoavat ilmaisia kokeiluversioita, edullisempia sisällöntuottajien palvelupaketteja ja joustavia tilauksia, joiden avulla freelancerit ja pienet tiimit voivat varmistaa sopivuuden ennen sitoutumista. Valitsemalla ohjelmiston, joka kattaa koko työnkulun, voit säästää työkalujen hinnassa välttämällä päällekkäisyyksiä.