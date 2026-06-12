Hahmoanimaatio-ohjelmiston avulla voit lisätä 3D-hahmoille todenmukaisia liikkeitä ja ilmeitä. Sen avulla voit muokata toimintaa ja hienosäätää poseerausta, ajoitusta, katseen suuntaa ja kasvoanimaatioita elokuvia, TV-ohjelmia ja pelejä varten. Nykypäivän 3D-pipelinet perustuvat animaatioperiaatteisiin, joissa yhdistyvät riggaukset, liikkeenkaappaus ja keyframet. Autodeskin hahmoanimaatio-ohjelmisto tukee näitä työnkulkuja alusta loppuun ja mahdollistaa siten viemisen, tarkistamisen ja integroimisen koko pipelineen.