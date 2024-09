Autodesk Maya Indien tarkoituksena on tarjota itsenäisille taiteilijoille edullisempi tapa lisensoida Maya kaupallisiin projekteihinsa. Sitä ei ole kuitenkaan tarkoitettu sellaisten henkilöiden tai organisaatioiden käyttöön, joiden vuositulot ovat yli 100 000 USD, eikä projekteihin, joiden budjetti on yli 100 000 USD.

Huomaa, että jos teet töitä organisaatiolle, jonka vuositulot ovat yli 100 000 USD, et voi hankkia Maya Indie -lisenssiä – tämä koskee niin freelancereita, alihankkijoita kuin osa- ja kokoaikaisia työntekijöitä. Tässä tapauksessa sinun on käytettävä täyttä lisenssiä. Yrityksen on joko hankittava lisenssi sinulle tai voit hankkia sen itse (voit mahdollisesti laskuttaa sen yritykseltä, jolle työskentelet). Tavoitteena on, että yritykset eivät jätä maksamatta Autodeskille ohjelmistolisenssistä, jota ne käyttävät projekteihinsa.

Rajoitus on voimassa, kun työskentely tapahtuu organisaatiolle, jonka vuositulot ovat yli 100 000 USD. Rajoitus ei koske digitaalisten tuotteiden myymistä tällaisille organisaatioille, kunhan kyseisistä myynneistä saamasi kokonaisvuositulot eivät ylitä 100 000 USD:n rajaa.

Tässä on pari esimerkkitilannetta, jotka havainnollistavat, missä tilanteissa voit käyttää Maya Indietä:



Suunnittelet ja myyt digitaalisia tuotteita. Peliyritys, jonka vuositulot ovat yli 100 000 USD, pyytää sinua luomaan sille resurssin (vakiomallisen tai tilaustyönä tehdyn). Sinulle maksetaan kiinteä hinta toimitetusta ’tuotteesta’. Jos saamasi tulot ovat alle 100 000 USD, voit käyttää Maya Indietä. Resurssit voivat olla esimerkiksi 3D-malleja, tekstuureja tai renderoituja kuvia.

Arkkitehtiyritys, jonka tulot ovat yli 100 000 USD, pyytää sinua luomaan sille visualisoinnin freelance-työnä. Sinulle maksetaan tunti-/päivä-/viikkoperusteisesti koko projektin ajan, ja resurssit ovat yrityksen omaisuutta. Tällöin et voi käyttää Maya Indie -lisenssiä.

Ratkaiseva tekijä on se, voidaanko työtä pitää perustellusti omana työnäsi vai omistaako työn tilaava yritys resurssit (engl. "working for hire"). Jos tuotat ja myyt omaa immateriaaliomaisuuttasi (IP) ja tästä saatavat vuositulot ovat alle 100 000 USD, Maya Indien käyttö on sallittua. Jos työskentelet working for hire -periaatteella organisaatiolle, jonka vuositulot ovat yli 100 000 USD, Maya Indien käyttö ei ole sallittua, vaikka omat tulosi eivät ylittäisi tätä rajaa. Yritysten (ja taiteilijoiden), joiden vuositulot ovat yli 100 000 USD, on maksettava täydestä kaupallisesta lisenssistä tarvitsemaansa ohjelmistoon.

*Huomaa, että tämä rajoitus vaihtelee käyttömaan mukaan.