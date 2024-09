Saatavilla on lukuisia maksuttomia CAD-ohjelmistovaihtoehtoja, jotka vastaavat erilaisiin suunnittelutarpeisiin. Autodeskin valikoimaan kuuluvat Fusion 360 3D-suunnitteluun ja Tinkercad yksinkertaisiin projekteihin. FreeCAD on avoimen lähdekoodin parametrinen mallintaja, Blender palvelee sekä 3D-mallinnuksen että animoinnin tarpeita ja LibreCAD on erikoistunut teknisiin 2D-piirustuksiin. OpenSCAD käyttää komentosarjapohjaista lähestymistapaa suunnitteluun, kun taas OnShapen maksuton tilaus on pilvipohjainen. SolveSpace keskittyy parametriseen 3D-mekaniikkasuunnitteluun, ja DraftSight tarjoaa 2D-piirtomahdollisuuksia. Lisäksi ScorchCAD tarjoaa käyttäjäystävällisen selainpohjaisen vaihtoehdon. Nämä maksuttomat työkalut antavat harrastajille, suunnittelua opetteleville ja muille yksityishenkilöille mahdollisuuden osallistua suunnitteluprojekteihin ilman taloudellisia rajoituksia.