ONI: Thunder God’s Tale. Billedet er stillet til rådighed af Megalis VFX.

Kvinde arbejder med animationssoftware på arbejdsstation.

Hvad er 3D-animation?

3D-animation er en teknik, der giver dig mulighed for at puste liv i statiske objekter, så de ser ud, som om de bevæger sig og interagerer i et tredimensionalt rum.

Ved hjælp af computergrafik (CG) kan du skabe scener og figurer, der udfører utroligt mange forskellige handlinger – fra en diskret bevægelse til en kompleks jagt i høj hastighed.

Processen starter med 3D-modelleringssoftware (engelsk), hvor du skulpterer dine digitale kreationer. Derefter tilføjer du et virtuelt skelet gennem rigging, hvilket giver dine figurer frihed til at bevæge sig lige så naturligt som et levende væsen. 

Med nyere animationssoftwaremetoder kommer man et skridt videre ved hjælp af motion capture-teknologi (engelsk). Disse værktøjer kan optage en skuespillers live-bevægelser og overføre dem direkte til din digitale figur for at gøre den mere udtryksfuld og livagtig.

Mulighederne er uendelige med 3D-animationssoftware. Uanset om du skaber medrivende oplevelser i film, skaber dynamiske figurer til spil eller designer virtuelle miljøer, der føles forbløffende virkelige, er 3D-animation din indgang til innovation.

Skab oplevelser, der fængsler, engagerer og transporterer folk til nye virkeligheder.

Trin i en produktionsproces til 3D-animation

Animationssoftware hjælper dig med at gøre dine idéer til virkelighed – hele vejen igennem. 

Animeret figur med rødt, krøllet hår i en regnbuefarvet T-shirt.

3D-modellering

Direkte fra din fantasi til skærmen hjælper 3D-animationssoftware som Autodesk Maya eller Autodesk 3ds Max dig med at bygge dine objekters og figurers grundlæggende strukturer, som derefter kan overføres til et 3D-gitter.

Billedet er stillet til rådighed af Peter Sandeman

En finurlig, animeret figur

Teksturering

Giv dine 3D-objekter noget stil. Teksturering er den måde, du "klæder dine objekter på" og giver dem deres overordnede udseende. Dette trin gør dine modeller mere realistiske ved at definere deres overfladekvaliteter og visuelle detaljer.

Billedet er stillet til rådighed af Chris Cragg

Animeret figur, der holder en grøn gren.

Rigging

Maya indeholder en nyttig "quick rig"-funktion, der automatiserer oprettelsen af simple rigs, så du kan fokusere på det sjove.

Billedet er stillet til rådighed af Alexandre Mougenot

Ung dreng, der dingler med fødderne over vandet og stirrer op mod himlen

Animation

Animation er det sted, hvor dine figurer og objekter virkelig kommer til live og får de bevægelser og handlinger, der definerer deres identitet og roller. Med Mayas animationsværktøjer kan du skabe flydende, livagtige sekvenser, der sikrer, at din vision udspiller sig præcis, som du havde forestillet dig.

Til projekter, der kræver menneskemængder eller flere figurer kan Golaem-software (engelsk) til simulering af menneskemængder nemt tilsluttes Maya for at fylde dine miljøer med virkelighedstro adfærd og bevægelser.

Billedet er stillet til rådighed af Gal Yosef.

En mystisk hule med et sværd i en mosklædt sten, badet i en lysstråle – som en scene fra legenden.

Belysning og rendering

Belysning og rendering er de sidste finesser, der forvandler dine scener til visuelt imponerende mesterværker. Ved at justere belysningen kan du forstærke stemningen og tilføje dybde, mens avancerede rendering-teknikker producerer billeder eller videoer i høj kvalitet, der fuldt ud udnytter potentialet i din 3D-animation.

 

Billedet er stillet til rådighed af Lucas Maxfield.

Moderne fotomontage-software giver kunstnere mulighed for at kombinere optagelser af levende skuespillere med CGI for at skabe overjordiske billeder

Fotomontage

Bland dine animerede elementer med baggrunde og effekter for at skabe et harmonisk mesterværk. Fotomontage er det sidste trin til at transformere din 3D-animation, så alt samles for at skabe en sammenhængende og poleret scene med fantastisk skarphed og effekt.

 

Billedet er stillet til rådighed af "KIA Carens" af Soham Rawal, vinder af Flame Award 2023.

Se, hvordan forskellige brancher bruger 3D-animation

Autodesk-løsninger til 3D-animation

Maya

Software til animation, modellering, simulering og rendering i 3D til film, spil og tv

3ds Max

Modellering, animering og rendering i 3D til spil og designvisualisering.

Media & Entertainment Collection

Boost dit studies rendering- og simuleringsevner, og giv samtidig dine kunstnere effektive modellerings- og animeringsværktøjer

Fordele ved 3D-animationssoftware

En 3D-model af Peter Sandeman med titlen There's a Snake in My Boots viser en dreng på en kæphest.

Forbedrede principper

Brug af animationssoftware til 3D-modellering gør det lettere at anvende de 12 principper for animation. Værktøjer som keyframes, bevægelsesbaner og kurvetegning styrker det syvende animationsprincip om buer, som enten kan fremme realisme eller hjælpe dig med at overdrive for stilens skyld. 3D-modellering passer perfekt til det 11. princip om massiv tegning, hvor vægt, tyngdekraft, lys og skygge alle er grundlæggende elementer i arbejdet med 3D-animation.

Billedet er stillet til rådighed af Joel Zakrisson.

Opfyld den stigende efterspørgsel med effektive 3D-animationsarbejdsgange

Når du skal opfylde krav om animeret indhold (engelsk) af høj kvalitet, men med stadig strammere deadlines, har du brug for avanceret animationssoftware og arbejdsgange for at kunne skalere effektivt og holde trit med efterspørgslen. Autodesk 3D-animationsløsninger (engelsk) kan hjælpe med at løse disse udfordringer.

Billedet er stillet til rådighed af Alexandre Mougenot.

Gør din vision til virkelighed med gennemprøvede funktioner

Fordyb dit publikum i din vision med troværdige bevægelser på skærmen. 3D-animationssoftware som Maya udmærker sig her med funktioner som keyframe-, ikke-lineær- og motion capture-animation. Derudover giver funktioner som cachelagret afspilning dig mulighed for at se dit arbejde i realtid, hvilket giver mulighed for flere kreative gentagelser uden behov for playblasts.

Oplev de bedste 3D-animationsværktøjer og -funktioner, som er tilgængelige med Autodesk-software.

3D-pirat med øjeklap, gylden krog på venstre hånd og skat

Modellering af aktiver

Skab virkelighedstro 3D-figuranimationer og CG-aktiver med kunstnervenlige modelleringsværktøjer. Tilføj fine detaljer til rekvisitter og scener med intuitive teksturerings- og skyggeværktøjer.

Billedet er stillet til rådighed af Tiago Mesquita

Billede af en grinende kvinde af Enrique Sagasta

Animationssoftware til figurer

Keyframe- eller motion capture-animation puster liv i dine 3D-figurer (engelsk) ved at tilføje komplekse kropsmekanikker, bevægelser og ansigtsudtryk.

Billedet er stillet til rådighed af Enrique Sagasta

Animation af en eksplosion.

Dynamik og effekter

Avancerede værktøjer kan simulere miljøpåvirkninger som væsker, gasser, fine partikler og ild, mens figurfysikken gør aspekter som stof og hår realistiske.

 

Gratis Autodesk-software til studerende og undervisere

Få uddannelsesadgang til Autodesk-software

Autodesk er engageret i at hjælpe med at uddanne morgendagens ledere. Få gratis adgang til hele vores produktportefølje med Autodesk Education-planen.

Billedet er stillet til rådighed af Mikros Animation

Balance mellem kunst og teknologi til storytelling i animation

Micros Animation fortæller, hvordan de skubber grænserne for storytelling i 3D-animation og uden problemer balancerer teknologi og kunst for at skabe Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (2023) og The Spongebob Movie: Sponge on the Run (2020).

Eksempler på anvendt 3D-animationssoftware

Se, hvordan innovatører i branchen bruger Autodesks 3D-animationssoftware til at skabe deres projekter.

Showreel af højdepunkter inden for film, tv og spil

En showreel af højdepunkter inden for film, tv og spil

Se showreel fra 2025 Autodesk Media & Entertainment med populære film, tv-serier og spil, der viser de bedste kreative præstationer drevet af Autodesks værktøjer.

 

Scenen byder på en kombination af fantasy og science fiction, med mennesker, der interagerer og undersøger området.

Golaem og magic of Arcane

Læs om, hvordan Fortiche brugte Golaem-plugin'et til Maya til at skabe animerede menneskemængder til sæson 2 af Arcane.

 

Læs historien

Billedet er stillet til rådighed af Netflix, Riot Games og Fortiche Production

Et stillbillede af Solan-figur, der kigger på sporingsgadget. Fra The Nordic Christmas Hour TV-special, produceret af Qvisten Animation

Qvisten Animation implementerer OpenUSD

Få mere at vide om, hvorfor et lille norsk studie genopbyggede deres animationsproduktionsproces for at integrere OpenUSD med Maya og Arnold.

 

Læs historien

Billedet er stillet til rådighed af Qvisten Animation

Nærbillede af en alvorligt udseende mandlig kriger med et sværd på ryggen, stående foran en baggrund af flammer.

Leverer enestående visuelle elementer til FINAL FANTASY XVI

Find ud af, hvordan SQUARE ENIX har udfordret, hvad der kan lade sig gøre inden for spiludvikling, med Autodesks animationsløsninger. 

 

Læs historien

Billedet er stillet til rådighed af © SQUARE ENIX

Billedet er stillet til rådighed af EyeQube Studios Pvt. Ltd.

Hvordan ændrer 3D-animation sig?

3D-animation udvikler sig i et forbløffende tempo med banebrydende teknologier. AI-drevne værktøjer forenkler nu komplekse opgaver og sætter fart i produktionen, mens rendering i realtid (engelsk) giver dig mulighed for at se dine ændringer med det samme.

Med proceduregenerering (engelsk) kan du automatisere oprettelse og flytning af aktiver og dermed reducere manuelt arbejde og åbne op for nye kreative muligheder. Cloudbaseret 3D-animationssoftware giver fleksible, skalerbare måder, hvorpå du nemt kan administrere forskellige ressourcer og projekter.

Vores værktøjer hjælper dig med at holde dig ajour med tendenser inden for 3D-animation og giver dig AI-support og samarbejde, så du kan skabe mere vellykkede og kreative animationer. Omfavn disse fremskridt, og gør dine kreative visioner til ekstraordinære realiteter.

Billedet er stillet til rådighed af Tim Burroughs.

Fremtidssikret animationsarbejdsgange med åbne standarder

Samtidig med at behovet for indhold af høj kvalitet vokser, stiger kompleksiteten og omfanget af 3D-animationsprojekter.

Mayas integration af OpenUSD (universel scenebeskrivelse) (engelsk) giver dig mulighed for at strømline teamwork og fremtidssikre dine produktioner. Med problemfri udveksling af 3D-data, konstruktivt samarbejde og support fra hele branchen baner Mayas OpenUSD-integration vejen for en ny æra af kreativitet og effektivitet inden for 3D-animationssoftware.

Billedet er stillet til rådighed af Cinzia Angelini.

Boost dit brand med intuitiv 3D-animationssoftware

Diversificering og udvidelse af tjenester er nøglen til konkurrenceevne og finansiel stabilitet – vores 3D-animationsværktøjer tilbyder en række forskellige måder at hjælpe dig med at udvikle din virksomhed på. At bruge flere former for ekspertise eller en platformsuafhængig tilgang kan reducere risikoen, sikre en stabil indtjening og forhindre spild af talenters arbejdstid.

Gratis 3D-animationssoftwareressourcer

Kom i gang med 3D-animation ved hjælp af disse selvstudier, vejledninger, tip og ressourcer.

Få eksklusivt 3D-animationslæringsindhold, brancheindsigt og adgang bag kulisserne til en verden af realistiske 3D-figurer, exceptionelle effekter og vidtstrakte verdener.

 

Ricky Baba, der brød igennem i animationsbranchen ved at arbejde for virksomheder som Dreamworks og Meta, deler sine råd til håbefulde 3D-kunstnere.

 

Få brancheindsigt, historier og nyheder om animation, visuelle effekter, spiludvikling og produktion samt kundehistorier fra studier og virksomheder, der bruger Autodesk-værktøjer.

Dette kursus tager dig fra interface til integreret produktionsproces. Fra grundlæggende modellering og animationsprincipper til at dykke ned i Bifrost – og alt derimellem – få hurtigt overblik med Maya.

Udforsk Autodesks 3D-animationsløsninger til film, tv og spil med effektive værktøjer som Maya og 3ds Max, der giver liv til figurer og historier.

Autodesks officielle hub for selvstudier til udvikling af 3D-indhold, som dækker modellering, rigging, animation, VFX, rendering og bevægelsesgrafik.

 

Ofte stillede spørgsmål om 3D-animationssoftware

Hvad er 3D-animation?

3D-animation bruger computergrafik til at få objekter til at se ud, som om de bevæger sig i et tredimensionalt rum. Kunstnere bruger 3D-modelleringssoftware (engelsk) til at bygge disse objekter. Dernæst kommer rigging, processen med at skabe et skelet til 3D-modellen eller -figuren. Animatorer placerer riggen på strategiske punkter, hvilket gør det muligt at flytte og udføre en række handlinger og bevægelser. Nyere animationsmetoder omfatter motion capture (engelsk), som optager en skuespillers livebevægelser til digital animation.

Hvilke essentielle færdigheder kræves for 3D-animation?

De mest essentielle færdigheder til at lave 3D-animation er de omfattende færdigheder, der er nødvendige for animationssoftware, f.eks. Maya eller 3ds Max. Disse færdigheder omfatter oprettelse af 3D-modeller, teksturer, belysning, andre visuelle effekter (engelsk) og selve animationen via keyframing og/eller motion capture (engelsk).

 

Yderligere kunstneriske og bløde færdigheder vil også hjælpe. En generel forståelse af principperne for animation – som timing, afstand, forventning og squash-and-stretch – gælder specifikt for 3D-animation, og det samme gælder evnen til tegning, visuel komposition, farve og design. Opmærksomhed på detaljer og bløde færdigheder som problemløsning og god teamkommunikation er også vigtigt.

Hvor lang tid tager det at oprette en 3D-animation?

Det tager lang tid at skabe en 3D-animation, og det kræver færdigheder og organisering. Den specifikke tid afhænger af animationens kompleksitet og de påkrævede detaljer, antallet af bidragydere og deres erfaringsniveau, animationens længde og de specifikke hardware- og software-teknologier.

 

Det tager måske kun et par timer at lave meget simpel 3D-animation, men det kan tage flere dage at oprette et klip på 30 sekunder. Populære 3D-animerede film i spillefilmslængde kræver næsten altid et stort team og flere år at producere.

Kan 3D-animation bruges i virtual reality-oplevelser (VR)?

Ja, 3D-animation kan bruges og bruges ret ofte i VR-oplevelser (engelsk). Man kan bruge 3D-animationer til at opbygge de medrivende og interaktive miljøer i VR. Deres evne til at repræsentere hyperrealistiske omgivelser med livagtige teksturer, fysik, belysning osv. kan gøre VR-verdener overbevisende for brugeren.

 

I forbindelse med 3D-animationer, der er beregnet specifikt til VR-brug, skal der dog tages højde for ting som brugerinteraktivitet, potentiel transportsyge og så videre. Disse ting bidrager til at gøre 3D-animationer til VR endnu mere komplicerede at skabe end 3D-animationer til traditionel visning.

Hvilken Autodesk-software er bedst til 3D-animation?

Autodesk tilbyder en komplet programpakke med værktøjer til oprettelse af animeret indhold af høj kvalitet:

  • 3ds Max indeholder et omfattende og fleksibelt værktøjssæt til modellering af aktiver og miljøer i 3D.
  • Maya indeholder de animationsværktøjer, der skal bruges for at vække 3D-aktiver til live, lige fra animering af attributter for ethvert objekt til transformering af led og knogler, IK-håndtag (invers kinematik) og modeller over tid.
  • Arnold er integreret med Maya og 3ds Max, hvilket giver mulighed for forhåndsvisninger i høj kvalitet og hurtige gentagelser.
  • MotionBuilder (engelsk) hjælper dig med at optage, redigere og afspille komplekse figuranimationer.
  • Flow Production Tracking (tidligere ShotGrid) (engelsk) strømliner arbejdsgangene for animationsstudier ved at samle produktionsstyring, kreative gennemgange og produktionsprocesser.

Hvilke samarbejdsfunktioner er inkluderet i Autodesks 3D-animationssoftware?

Autodesks software udmærker sig ved at effektivisere samarbejdet i forbindelse med 3D-animationsprojekter. Media & Entertainment Collection indeholder alle de værktøjer, der er nødvendige for at opbygge en effektiv og skalerbar produktionsproces til 3D-animation. Tilføj Flow Production Tracking (tidligere ShotGrid) software til produktionsstyring for at forenkle animationsgennemgang og projektstyring og samle geografisk spredte teams.

Hvordan kan Autodesk-software bidrage til at sætte fart i 3D-animationsarbejdsgange?

Autodesk-software øger effektiviteten i 3D-animationsarbejdsgange. Fra 3ds Max og Maya til modellering og animation til Arnold til rendering og Flow Production Tracking (tidligere ShotGrid) til produktionsstyring strømliner Autodesk-software hele processen fra aktiv oprettelse til endeligt resultat. De seneste opdateringer til både 3ds Max og Maya har fokuseret på at hjælpe animatorer med at arbejde mere effektivt. Cachelagret afspilning i Maya øger f.eks. hastigheden for afspilning på animation drastisk, fordi du kan evaluere gentagelser af animation direkte i viewport i stedet for at producere flere playblasts. Arnold er standard-renderingprogrammet i både 3ds Max og Maya, så du kan se forhåndsvisninger af animationer i høj kvalitet og gentage ændringer hurtigt.

Hvorfor vælge 3ds Max eller Maya til 3D-animation?

3ds Max og Maya bruges af kreative studier over hele verden til animation (engelsk), modellering, visuelle effekter og rendering. 3ds Max indeholder et robust værktøjssæt til modellering, intuitiv teksturering og skyggelægning og rendering i høj kvalitet. Maya indeholder effektive værktøjer til oprettelse af figurer, virkelighedstro animation og detaljerede simuleringer.

 

Læs mere om forskellene mellem 3ds Max og Maya (engelsk).

Hvad er forskellen mellem 2D- og 3D-animation?

2D-animation indebærer, at man tegner figurer og scener i et todimensionalt rum, ofte i hånden eller ved hjælp af digitale værktøjer. 3D-animation bruger computergenererede billeddata til at skabe tredimensionale modeller og miljøer. 2D-animation har et mere traditionelt, kunstnerisk præg, mens 3D-animation giver større dybde og realisme.

