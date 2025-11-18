3D-animation er en teknik, der giver dig mulighed for at puste liv i statiske objekter, så de ser ud, som om de bevæger sig og interagerer i et tredimensionalt rum.

Ved hjælp af computergrafik (CG) kan du skabe scener og figurer, der udfører utroligt mange forskellige handlinger – fra en diskret bevægelse til en kompleks jagt i høj hastighed.

Processen starter med 3D-modelleringssoftware (engelsk), hvor du skulpterer dine digitale kreationer. Derefter tilføjer du et virtuelt skelet gennem rigging, hvilket giver dine figurer frihed til at bevæge sig lige så naturligt som et levende væsen.

Med nyere animationssoftwaremetoder kommer man et skridt videre ved hjælp af motion capture-teknologi (engelsk). Disse værktøjer kan optage en skuespillers live-bevægelser og overføre dem direkte til din digitale figur for at gøre den mere udtryksfuld og livagtig.

Mulighederne er uendelige med 3D-animationssoftware. Uanset om du skaber medrivende oplevelser i film, skaber dynamiske figurer til spil eller designer virtuelle miljøer, der føles forbløffende virkelige, er 3D-animation din indgang til innovation.

Skab oplevelser, der fængsler, engagerer og transporterer folk til nye virkeligheder.