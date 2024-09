Efterspørgslen efter nye måder at designe og skabe på er i stadig vækst. Vores kunder bliver bedt om at gøre tingene hurtigere, mere bæredygtigt, med lavere omkostninger og med højere kvalitet. Vores fremskridt inden for AI hjælper dig med at leve op til de krav – ikke kun ved at øge produktiviteten, men også ved at give dig værktøjer, der hjælper dig med at flytte grænserne for, hvad der er muligt. Vi har investeret i kunstig intelligens i over et årti. I dag kan Autodesk AI tilbyde kreativ problemløsning og udforskning, automatisere besværligt og gentaget arbejde og give enkeltpersoner og teams adgang til avancerede analyseværktøjer, som kan bruges til at informere om beslutningsprocessen.