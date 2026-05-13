Aprendizagem, formação e certificação

Encontre um Parceiro de Aprendizagem

Cultive a curiosidade, aprenda e faça formação com um parceiro de confiança.

Workshop no laboratório CNC no Diablo Valley College em Pleasant Hill, Califórnia. Estudantes e professores a trabalhar com o Autodesk Fusion.

Criado pela Autodesk. Desenvolvido por Parceiros de Aprendizagem.

Comece hoje mesmo com um Parceiro de Aprendizagem Autodesk. Aprenda com organizações e empresas autorizadas pela Autodesk® e reconhecidas pelo extraordinário conhecimento e oferta de experiências de aprendizagem de alta qualidade. A Autodesk oferece aos Parceiros de Aprendizagem acesso a soluções tecnológicas de software Autodesk genuínas, confirma os respetivos conhecimentos otimizados sobre como utilizar as soluções Autodesk e verifica as respetivas técnicas de ensino eficazes. Os Parceiros de Aprendizagem estão disponíveis para capacitar a aprendizagem e ajudar a destacar-se na sua área, preparando para novas oportunidades de emprego e progressão na carreira.

Criar um futuro melhor começa aqui

Sala de aula no Diablo Valley College em Pleasant Hill, Califórnia. Estudantes e professores a trabalhar com o Fusion 360.

Centros de Formação Autorizados ATC®

Os Centros de Formação Autorizados são o seu catalisador para a progressão na carreira. Recorra aos nossos centros de formação e à respetiva equipa de Instrutores Certificados da Autodesk para dominar os produtos e obter certificação (inglês) e emblemas profissionais.

Saiba mais
Estudantes do Autodesk Fusion.

Parceiros Académicos autorizados

Os Parceiros Académicos autorizados apoiam estudantes e educadores qualificados. Os nossos parceiros e a equipa de Instrutores Certificados Autodesk prestam serviços de formação que ajudam a capacitar outros a aprender e a destacar-se nas respetivas áreas, preparando-os para novas oportunidades profissionais e progressão na carreira.

Saiba mais
Escritório da Mace Construction Co., Inc., para o respetivo estaleiro de obras em Greenwich, Londres.

Membership Training Providers

O programa Membership Training Provider (inglês) é uma colaboração profissional entre a Autodesk e a liderança nacional dos principais sindicatos e respetivas organizações de formação. Este programa destina-se a sindicatos qualificados, prestadores de formação afiliados a sindicatos, associações comerciais e organizações semelhantes aprovados pela Autodesk.

Saiba mais (inglês)
Um homem sentado numa mesa a utilizar um computador.

Tem interesse em tornar-se um Parceiro de Aprendizagem Autodesk?

Os nossos Parceiros de Aprendizagem ajudam estudantes, educadores e profissionais a envolverem-se na aprendizagem contínua, equipando-os com poderosas ferramentas de projeto, conteúdos, formação e currículos para resolverem desafios do mundo real e se prepararem para os empregos do futuro.

Instrutores Certificados da Autodesk

Os Instrutores Certificados da Autodesk (ACIs) são profissionais credenciados, afiliados aos Parceiros de Aprendizagem Autodesk e reconhecidos em todo o mundo pelo respetivo domínio dos produtos, capacidade de entrega e competências pedagógicas. A Autodesk capacita os nossos Instrutores Certificados para formar os inovadores de amanhã nas soluções Autodesk, permitindo-lhes adaptar-se num mundo em constante mudança.

Recursos de aprendizagem adicionais

Explore as nossas opções de aprendizagem.

Encontre um Parceiro de Aprendizagem Autodesk

O Localizador de parceiros é a plataforma de pesquisa oficial da Autodesk para encontrar Parceiros de Aprendizagem que oferecem serviços de formação, experiências de aprendizagem personalizadas e apoio aos clientes.

 

Torne-se um Parceiro de Aprendizagem Autodesk (inglês)

Os nossos Parceiros de Aprendizagem ajudam estudantes, educadores e profissionais a envolverem-se na aprendizagem contínua, equipando-os com poderosas ferramentas de projeto, conteúdos, formação e currículos para resolverem desafios do mundo real e se prepararem para os empregos do futuro.

 

Aprendizagem Autodesk Online (inglês)

Os estudantes e educadores podem tirar partido dos conteúdos e cursos atualizados online da Aprendizagem Autodesk. Pratique, teste as suas competências e aprenda ao seu próprio ritmo.

 

Certificação Autodesk (inglês)

As Certificações Autodesk destacam as competências avançadas no seu setor. Consiga emprego, destaque-se na sua carreira e adicione o seu emblema digital aos seus perfis públicos.

 

Autodesk Community

Aceda aos fóruns e blogues (inglês) da Autodesk para estabelecer contacto com os seus colegas, fazer perguntas e partilhar informações. Existe também uma vibrante comunidade educativa (inglês).

 

Sessões a pedido da Autodesk University (inglês)

A Autodesk University é a conferência para quem faz qualquer coisa. A AU reúne líderes do setor de Design e Criação em arquitetura, engenharia, construção, projeto de produtos, fabrico, multimédia e entretenimento, para partilhar ideias, promover práticas do setor e explorar oportunidades para o futuro. Explore as sessões a pedido da AU para todos os profissionais de Design e Criação.