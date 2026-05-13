Encontre um Parceiro de Aprendizagem Autodesk

O Localizador de parceiros é a plataforma de pesquisa oficial da Autodesk para encontrar Parceiros de Aprendizagem que oferecem serviços de formação, experiências de aprendizagem personalizadas e apoio aos clientes.

Torne-se um Parceiro de Aprendizagem Autodesk (inglês)

Os nossos Parceiros de Aprendizagem ajudam estudantes, educadores e profissionais a envolverem-se na aprendizagem contínua, equipando-os com poderosas ferramentas de projeto, conteúdos, formação e currículos para resolverem desafios do mundo real e se prepararem para os empregos do futuro.

Aprendizagem Autodesk Online (inglês)

Os estudantes e educadores podem tirar partido dos conteúdos e cursos atualizados online da Aprendizagem Autodesk. Pratique, teste as suas competências e aprenda ao seu próprio ritmo.

Certificação Autodesk (inglês)

As Certificações Autodesk destacam as competências avançadas no seu setor. Consiga emprego, destaque-se na sua carreira e adicione o seu emblema digital aos seus perfis públicos.

Autodesk Community

Aceda aos fóruns e blogues (inglês) da Autodesk para estabelecer contacto com os seus colegas, fazer perguntas e partilhar informações. Existe também uma vibrante comunidade educativa (inglês).

Sessões a pedido da Autodesk University (inglês)

A Autodesk University é a conferência para quem faz qualquer coisa. A AU reúne líderes do setor de Design e Criação em arquitetura, engenharia, construção, projeto de produtos, fabrico, multimédia e entretenimento, para partilhar ideias, promover práticas do setor e explorar oportunidades para o futuro. Explore as sessões a pedido da AU para todos os profissionais de Design e Criação.