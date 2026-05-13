O nosso Distribuidor Parceiro de aprendizagem Autodesk explicará mais sobre os requisitos e as vantagens do Programa ACI e como pode começar a obter as suas credenciais ACI. Principais requisitos:

Tem de ser um Instrutor afiliado junto de um Parceiro de aprendizagem Autodesk ativo

Obter um ID de Instrutor Autodesk junto do Parceiro de aprendizagem Autodesk afiliado

Ativar o perfil no Portal de Capacitação de Instrutores Certificados da Autodesk; Concluir o Curso de Formação de Formadores

Manter uma utilização ativa e contínua do Sistema de avaliação de formação da Autodesk

A participação no Programa ACI, a utilização do Emblema ACI e qualquer direito de se identificar como ACI estão sujeitos aos termos do Contrato do Programa de Instrutores Certificados da Autodesk e a quaisquer diretrizes disponibilizadas no Guia do Programa ou na Plataforma de Emblemas para utilização do Emblema ACI, que podem ser alterados periodicamente segundo o critério exclusivo da Autodesk. A Autodesk pode alterar os termos do Programa ou encerrá-lo a qualquer momento, a seu exclusivo critério.