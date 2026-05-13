Desenvolva as suas competências pedagógicas e ganhe uma vantagem competitiva

Instrutores Certificados da Autodesk

Os Instrutores Certificados da Autodesk possuem os conhecimentos necessários sobre os produtos para cumprirem as normas do setor e conduzirem cursos em contextos pedagógicos. Os emblemas ACI são emitidos e validados por organizações de renome. Conquiste a confiança do cliente ao apresentar um emblema certificado que valida as suas credenciais. Para obter uma certificação de Instrutor certificado da Autodesk, um formador tem de ser um Instrutor afiliado junto de um Parceiro de aprendizagem qualificado.

Sala de aula no Diablo Valley College em Pleasant Hill, Califórnia. Alunos e professores a trabalhar com o Fusion 360.

Conquiste a confiança do cliente ao apresentar uma credencial global que valida o seu conhecimento

Os Instrutores Certificados da Autodesk (ACI) são profissionais de confiança credenciados, reconhecidos pelo seu domínio das soluções e dos produtos Autodesk, pela oferta de formação profissional e pelas suas competências pedagógicas avançadas. Os ACIs são aprovados pela Autodesk e afiliados aos Parceiros de aprendizagem Autodesk. A missão deles é dar as ferramentas necessário aos alunos para estes se adaptarem ao mundo em constante mudança.

Destaque-se da concorrência, com conhecimentos e credibilidade

Com os nossos visionários Parceiros de aprendizagem, queremos contribuir para criar um mundo melhor para todos. A autorização de Instrutor certificado da Autodesk é um desafio alcançável com requisitos realistas para o instrutor. Tornar-se num ACI oferece um retorno tangível e imediato no avanço de sua experiência, garantindo fluxos de receita futuros e atraindo novos clientes sustentáveis e negócios de longo prazo.

Níveis do programa ACI

Para obter uma certificação de Instrutor certificado da Autodesk, um formador tem de ser um Instrutor afiliado junto de um Parceiro de aprendizagem qualificado. Os instrutores têm de cumprir os requisitos mínimos do programa para obterem uma certificação ACI.

A imagem apresenta o logótipo ACI Standard

ACI Standard

Obtido depois de se tornar num Instrutor aprovado da Autodesk.

 

ACI Prata

ACI Prata

A certificação ACI é renovada anualmente durante três anos.

 

A imagem apresenta o logótipo ACI Ouro

ACI Ouro

A certificação ACI é renovada anualmente durante seis anos.

 

A imagem apresenta o logótipo ACI Platina

ACI Platina

A certificação ACI é renova anualmente durante nove anos.

 

Sala de aula no Diablo Valley College em Pleasant Hill, Califórnia. Alunos e professores a trabalhar com o Fusion 360.

Requisitos para obter uma Certificação Standard certificada da Autodesk

O nosso Distribuidor Parceiro de aprendizagem Autodesk explicará mais sobre os requisitos e as vantagens do Programa ACI e como pode começar a obter as suas credenciais ACI. Principais requisitos: 

  • Tem de ser um Instrutor afiliado junto de um Parceiro de aprendizagem Autodesk ativo
  • Obter um ID de Instrutor Autodesk junto do Parceiro de aprendizagem Autodesk afiliado
  • Ativar o perfil no Portal de Capacitação de Instrutores Certificados da Autodesk; Concluir o Curso de Formação de Formadores
  • Manter uma utilização ativa e contínua do Sistema de avaliação de formação da Autodesk

A participação no Programa ACI, a utilização do Emblema ACI e qualquer direito de se identificar como ACI estão sujeitos aos termos do Contrato do Programa de Instrutores Certificados da Autodesk e a quaisquer diretrizes disponibilizadas no Guia do Programa ou na Plataforma de Emblemas para utilização do Emblema ACI, que podem ser alterados periodicamente segundo o critério exclusivo da Autodesk. A Autodesk pode alterar os termos do Programa ou encerrá-lo a qualquer momento, a seu exclusivo critério.

Workshop no laboratório CNC no Diablo Valley College em Pleasant Hill, Califórnia. Alunos e professores a trabalhar com o Fusion 360.

Não espere pelo progresso. Crie-o.

Inicie o seu percurso para se tornar num Instrutor certificado da Autodesk contactando o gestor do local no Centro de formação autorizado da Autodesk,Parceiro académico autorizado da Autodesk ou Membership Training Provider (inglês).

Para obter mais informações, consulte o nosso Contrato do Programa (inglês) de Instrutores Certificados da Autodesk, Guia do Programa Global e Explicação das Vantagens (inglês).