Os Centros de Formação Autorizados da Autodesk são organizações ou fornecedores de formação que proporcionam experiências de aprendizagem de alta qualidade a clientes, profissionais do setor, estudantes e educadores. Capacitam os futuros inovadores com conhecimentos mais aprofundados sobre os produtos da Autodesk, preparam os estudantes para exames de certificação e permitem que os alunos alcancem os seus objetivos de carreira num mundo em constante evolução.

Para se tornar um ATC, uma organização tem de ser um fornecedor de formação estabelecido, com Instrutores Certificados da Autodesk experientes e instalações que cumpram as normas da Autodesk. Devem comprometer-se a manter a excelência na formação, a atualizar regularmente os respetivos currículos e a prestar apoio e recursos adequados aos alunos. Além disso, têm de cumprir os requisitos do Programa de ATC da Autodesk. Construa o seu futuro. Torne-se um Centro de Formação Autorizado da Autodesk.