Aprenda. Prepare-se. Crie.

Centro de Formação Autorizado ATC®

Os Centros de Formação Autorizados fazem parte da comunidade de Parceiros de Aprendizagem. Estudantes, educadores, consumidores, profissionais do setor e empresas podem explorar diferentes formas de projetar e construir o futuro.

State of Design and Make – Relatório de 2025

Descubra as mais recentes informações executivas e tecnologias emergentes

Informações (inglês) e investigação (inglês) de líderes do setor sobre como a transformação digital está a dinamizar a resiliência, a sustentabilidade e a gestão de talentos das empresas.

Alimente a sua curiosidade com formações orientadas por instrutores, online ou ao seu próprio ritmo, com a Autodesk

Os Centros de Formação Autorizados proporcionam experiências de aprendizagem de qualidade a clientes e educadores. Os respetivos cursos de formação abrangentes ajudam a aumentar o seu conhecimento sobre produtos, a preparar-se para exames de certificação e a atingir os seus objetivos de carreira. Autorizados pela Autodesk, estes centros de formação mantêm uma equipa profissional de Instrutores Certificados da Autodesk reconhecidos pela comunidade mundial de Parceiros de Aprendizagem Autodesk.

Sala de aula no Diablo Valley College em Pleasant Hill, Califórnia. Alunos e professores a trabalhar com o Fusion 360.

A sua organização está interessada em tornar-se um ATC?

Os Centros de Formação Autorizados da Autodesk são organizações ou fornecedores de formação que proporcionam experiências de aprendizagem de alta qualidade a clientes, profissionais do setor, estudantes e educadores. Capacitam os futuros inovadores com conhecimentos mais aprofundados sobre os produtos da Autodesk, preparam os estudantes para exames de certificação e permitem que os alunos alcancem os seus objetivos de carreira num mundo em constante evolução.

 

Para se tornar um ATC, uma organização tem de ser um fornecedor de formação estabelecido, com Instrutores Certificados da Autodesk experientes e instalações que cumpram as normas da Autodesk. Devem comprometer-se a manter a excelência na formação, a atualizar regularmente os respetivos currículos e a prestar apoio e recursos adequados aos alunos. Além disso, têm de cumprir os requisitos do Programa de ATC da Autodesk. Construa o seu futuro. Torne-se um Centro de Formação Autorizado da Autodesk.

Estudantes e professores a trabalhar com o Fusion 360.

Programa de Instrutores Certificados da Autodesk

Os Instrutores Certificados da Autodesk (ACI) são profissionais de confiança credenciados, reconhecidos pelo seu domínio das soluções e dos produtos Autodesk, pela oferta de formação profissional e pelas suas competências pedagógicas avançadas. Os ACIs são aprovados pela Autodesk e afiliados aos Parceiros de Aprendizagem Autodesk. A missão deles é dar as ferramentas necessário aos alunos para estes se adaptarem ao mundo em constante mudança.

Criar um futuro melhor começa aqui

Estudantes do Fusion 360 na Nihon Kogakuin College de Hachioji, em Tóquio, no Japão.

Colabore com um AAP

Programa de Parceiros Académicos Autorizados

Os Parceiros Académicos autorizados (AAP) da Autodesk colaboram com instituições académicas para preparar os educadores para inspirarem e capacitarem a próxima geração de inovadores, e com os estudantes para os preparar para os setores do futuro. Os Parceiros Académicos proporcionam oportunidades de colaboração, conversas focadas e preparação para exames de certificação.

 

Saiba mais
Sala de aula no Diablo Valley College em Pleasant Hill, Califórnia. Estudantes e professores a trabalhar com o Fusion 360.

Obtenha uma Certificação Autodesk

Programa de Certificação Autodesk

As Certificações Autodesk destacam as competências avançadas no seu setor. Valide suas competências de Design e Criação para conseguir emprego, progredir na sua carreira e acelerar os seus negócios nos setores de AECO, Fabrico e Projeto de Programas, Multimédia e Entretenimento.

 

Saiba mais (inglês)
Profissionais de BIM da Fortis Construction no estaleiro de obras do escritório da Autodesk em Portland, Oregon.

Formação em sala de aula no mundo real 

Programa Membership Training Providers

Os Membership Training Providers (MTP) da Autodesk são organizações de formação afiliadas a sindicatos ou associações afiliadas a competências comerciais que apoiam a oferta de experiências de aprendizagem de qualidade, o aumento do conhecimento sobre produtos e a melhoria da implementação e adoção de software Autodesk junto de aprendizes sindicais e futuros profissionais do setor.

 

Saiba mais (inglês)

Mais sobre educação

Sala de aula no Diablo Valley College em Pleasant Hill, Califórnia. Estudantes e professores a trabalhar com o Fusion 360.

Recursos do Autodesk para a Educação

Na Autodesk, estamos empenhados em inspirar e capacitar os seus estudantes e educadores a adquirir as competências, a experiência prática e as certificações necessárias para projetar e criar um mundo melhor para todos.

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Estudantes do Fusion 360 na Nihon Kogakuin College de Hachioji, em Tóquio, no Japão.

Suporte do Autodesk para a Educação

Encontre ajuda e recursos para todas as suas necessidades de educação, aprendizagem e formação, bem como respostas às suas perguntas sobre os produtos da Autodesk.

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