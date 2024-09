Configurar um ficheiro de opções

Ao utilizar o código do pacote, pode aplicar esse parâmetro do ficheiro de opções a todas as versões elegíveis do produto de acordo com os direitos de utilização de versões anteriores do subscritor.

Por vezes, pode utilizar códigos de pacote no ficheiro de opções e o ficheiro de licença pode conter licenças perpétuas ou de plano de manutenção e licenças de subscrição com acesso multiutilizador para o mesmo produto. Neste caso, é necessário incluir outros parâmetros para acomodar as licenças de subscrição com acesso multiutilizador. As instruções que se seguem reservam uma licença do AutoCAD 2016-2013 para um utilizador específico, quer se trate de uma licença perpétua com um plano de manutenção ou uma licença de subscrição com acesso multiutilizador.