Não é possível saber, com base do estado do servidor, quanto tempo resta no período de empréstimo de um determinado utilizador. O estado mostra apenas a duração do período de empréstimo inicial. Só é possível ver o período de empréstimo restante no computador cliente quando inicia o software ou devolve antecipadamente a licença.

Nota: a data e a hora de início apresentadas para as licenças emprestadas são sempre repostas quando o servidor de licenças é reiniciado (apesar de o valor "linger" permanecer igual). Por esta razão, não se deve basear na data e hora de início apresentadas no estado do servidor para calcular o período de empréstimo.