Na Autodesk Account, pode gerar um ficheiro de licença que combina licenças de rede para produtos multiutilizador de forma automática. No entanto, este método automático por vezes não inclui todas as licenças. Por exemplo, isto pode acontecer quando duas licenças são compradas a partir de Autodesk Accounts diferentes. Neste caso, combine as licenças de rede manualmente, adicionando as instruções de licença no novo ficheiro ao final do ficheiro existente.

Pode combinar o seguinte com segurança:

Licenças para diferentes produtos da Autodesk, independentemente da versão. Exemplo: Revit e 3ds Max.

Licenças sem ser de pacote para diferentes versões do mesmo produto. Exemplo: Revit 2015 e Revit 2016.

Não pode combinar ficheiros de licença de pacote para diferentes versões de um produto quando são do mesmo tipo. Por exemplo, não pode combinar um ficheiro de licença de subscrição para o AutoCAD 2019 com um ficheiro de licença de subscrição para o AutoCAD 2017. No entanto, pode combinar um ficheiro de licença de subscrição do AutoCAD com um ficheiro de licença perpétua do AutoCAD.

Sugestão: se tiver problemas com um cenário de combinação complexo, contacte o Suporte da Autodesk. Em vez de combinar as licenças sem ajuda, pode pedir um novo ficheiro de licença que inclua todas as licenças que pretende combinar. Este novo ficheiro de licença terá uma data de emissão única para todas as licenças de produto, impedindo que se sobreponham a licenças anteriores.