Implementar a partir do instalador clássico

Quando cria uma implementação, pode aceitar as predefinições para qualquer produto que instalar ou configurar as definições para criar uma implementação personalizada. As definições de configuração aplicam-se a todas as instâncias instaladas do produto. Uma vez criada a implementação, não é possível alterar estas definições, a menos que modifique a implementação.

Nota: para compreender as opções de configuração para cada produto, leia o Suplemento de instalação do produto na Ajuda do produto. Reveja estes suplementos para determinar as definições corretas para cada produto da sua implementação.