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– John Sparkman, cofundador de Limbitless Solutions
- Konrad Nerc, director gerente, Nerc Precision Engineering
—Betim Berisha, fundador, BBi Autosport
Autodesk Fusion combina CAD, CAM, CAE y PCB en una única plataforma de software integrada en la nube.
Con Autodesk Fusion, podrás hacer lo siguiente:
Las extensiones te permiten desbloquear las avanzadas tecnologías de diseño y manufactura de Autodesk Fusion.see more
Desbloquea funciones adicionales para el mecanizado CNC de 3 a 5 ejes, la anidación y la fabricación basadas en planos y la manufactura por adición basada en metales.
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Optimiza el diseño y el rendimiento de las piezas con soluciones en la nube ilimitadas para diseño generativo, CEF, refrigeración electrónica, moldeado por inyección y mucho más.
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Automatiza geometría compleja para mejorar el desempeño y la estética de tus productos.
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Ejecuta pedidos de cambios, gestiona la autorización del producto, numera piezas automáticamente y administra listas de materiales.
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Autodesk Fusion está disponible para uso personal y gratuito para individuos que realizan proyectos no comerciales de diseño, manufactura y fabricación desde el hogar.
Autodesk Fusion es un software CAD, CAM, CAE y PCB 3D gratuito basado en la nube para estudiantes que cumplan los requisitos con una suscripción de un año. Descargar Autodesk Fusion para estudiantes (inglés)
Autodesk Fusion es un software gratuito para profesores, instituciones académicas y estudiantes con una suscripción de un año. Descargar Autodesk Fusion para escuelas (inglés)
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