AUTODESK FUSION

Prueba Autodesk Fusion gratis durante 30 días

Prueba Autodesk Fusion con una prueba gratuita de 30 días. Accede a todas las funciones y características con el software CAD, CAM, CAE y PCB integrado.

Descubre todo lo que puedes hacer con la herramienta Fusion impulsada por la tecnología de Autodesk

Características que ahorran tiempo

Prueba características y automatizaciones para agilizar tu flujo de trabajo

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¿Qué se puede hacer con Autodesk Fusion?

Pasa del diseño a la manufactura sin problemas

Autodesk Fusion combina CAD, CAM, CAE y PCB en una única plataforma de software integrada en la nube.

Con Autodesk Fusion, podrás hacer lo siguiente:

  • Explorar las iteraciones del diseño con herramientas de modelado 3D fáciles de usar
  • Producir piezas mecanizadas CNC de alta calidad con CAD/CAM integrados
  • Comprobar el rendimiento de los diseños con herramientas de simulación 3D
  • Explorar resultados listos para la manufactura con el diseño generativo
  • Colaborar y gestionar los datos sin problemas en la nube

¿Deseas iniciar la prueba gratuita de Autodesk Fusion hoy mismo?

Descubre por qué 4.6 millones de profesionales eligen Autodesk Fusion para acelerar sus diseños.

Desbloquea funciones avanzadas con las extensiones de Autodesk Fusion

Las extensiones te permiten desbloquear las avanzadas tecnologías de diseño y manufactura de Autodesk Fusion.

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Fusion Manufacturing Extension

Desbloquea funciones adicionales para el mecanizado CNC de 3 a 5 ejes, la anidación y la fabricación basadas en planos y la manufactura por adición basada en metales.

 

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Fusion Simulation Extension

Optimiza el diseño y el rendimiento de las piezas con soluciones en la nube ilimitadas para diseño generativo, CEF, refrigeración electrónica, moldeado por inyección y mucho más.

 

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Fusion Design Extension

Automatiza geometría compleja para mejorar el desempeño y la estética de tus productos.

 

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Fusion Manage

Ejecuta pedidos de cambios, gestiona la autorización del producto, numera piezas automáticamente y administra listas de materiales.

 

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Preguntas frecuentes sobre la descarga de la versión de prueba de Autodesk Fusion

¿Dónde puedo descargar Autodesk Fusion?

Descarga Autodesk Fusion, anteriormente Fusion 360, como un prueba gratuita de 30 días aquí. Los suscriptores existentes también pueden acceder a Autodesk Fusion en su cuenta de Autodesk Account.

¿Cómo puedo descargar Autodesk Fusion gratis?

¿Autodesk Fusion sigue siendo gratuito para aficionados o para uso personal?

Autodesk Fusion está disponible para uso personal y gratuito para individuos que realizan proyectos no comerciales de diseño, manufactura y fabricación desde el hogar.

¿Autodesk Fusion es gratis para los estudiantes?

Autodesk Fusion es un software CAD, CAM, CAE y PCB 3D gratuito basado en la nube para estudiantes que cumplan los requisitos con una suscripción de un año. Descargar Autodesk Fusion para estudiantes (inglés)

¿Autodesk Fusion es gratis para las escuelas?

Autodesk Fusion es un software gratuito para profesores, instituciones académicas y estudiantes con una suscripción de un año. Descargar Autodesk Fusion para escuelas (inglés)

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