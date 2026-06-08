FUNCIONALIDAD GRATUITA Y LIMITADA PARA USUARIOS AFICIONADOS

Autodesk Fusion para uso personal

Autodesk Fusion para uso personal es una versión limitada que incluye funciones básicas para proyectos realizados en el hogar.

 

Términos y condiciones de uso especiales: solo para proyectos personales y no comerciales. Se limita a personas que generen menos de 1000 USD anuales y no se permite su uso en el empleo principal, entornos empresariales o capacitación comercial.

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VERSIÓN DE USO LIMITADO PARA PROYECTOS REALIZADOS EN EL HOGAR

Autodesk Fusion para uso personal

Autodesk Fusion para uso personal incluye herramientas gratuitas de diseño y modelado 3D basadas en la nube.

 

Términos y condiciones de uso especiales: solo para proyectos personales y no comerciales. Se limita a personas que generen menos de 1000 USD anuales y no se permite su uso en el empleo principal, entornos empresariales o capacitación comercial.

 

  • Funciones limitadas de CAM
  • Administración de datos de usuario único
  • Diseños limitados de electrónica y circuitos impresos
  • Documentación y dibujos 2D limitados
  • Soporte solamente en el foro
  • Tipos de archivos de importación/exportación limitados

*Ver todos los términos y condiciones especiales de Fusion para uso personal

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Autodesk Fusion

Autodesk Fusion incluye todas las herramientas de diseño y modelado 3D, además de una plataforma completa de desarrollo de productos CAM, CAE y PCB.

  • Funciones completas de CAM
  • Administración de datos y colaboración multiusuario
  • Diseños unificados de electrónica y circuitos impresos
  • Soporte telefónico, por correo electrónico, en el foro y en el producto
  • Importación/exportación de todos los tipos de archivos
  • Dibujos y modelado automatizados
  • Configuraciones (CAD, CAM, CAE)
  • Lista de materiales
  • Renderización en la nube
  • Simulación en la nube y actualizaciones de mecanizado avanzado

 

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Suscripción de 1 año de Autodesk Fusion

Suscripción de 1 año: la más popular; ofrece acceso de un año a herramientas avanzadas de CAD, CAM, CAE, PCB, gestión de datos y colaboración con Autodesk Fusion.
 

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Suscripción de 1 mes: la más flexible; ofrece acceso de un mes a herramientas avanzadas de CAD, CAM, CAE, PCB, gestión de datos y colaboración con Autodesk Fusion.
 

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Autodesk Fusion para uso personal: preguntas frecuentes y condiciones especiales

¿Autodesk Fusion sigue siendo gratuito para aficionados o para uso personal?

Autodesk Fusion para uso personal es una suscripción de um año a CAD gratuito en línea para usuarios no comerciales que cumplan los requisitos. Descarga Autodesk Fusion para uso personal .

¿Durante cuánto tiempo es gratis Autodesk Fusion para aficionados o para uso personal?

Autodesk Fusion para uso personal funciona como herramienta gratuita de CAD en línea durante 1 año para usuarios no comerciales que cumplan los requisitos. Un usuario aficionado debe generar menos de 1000 USD de ingresos anuales con Autodesk Fusion para proyectos de diseño, manufactura y fabricación realizados en el hogar sin fines comerciales.

¿Cómo se obtiene Autodesk Fusion como aficionado?

Los aficionados pueden descargar Autodesk Fusion para uso personal iniciando sesión o creando una cuenta de Autodesk Account.

¿Autodesk Fusion es una herramienta gratuita de CAD en línea?

Autodesk Fusion es un software profesional de CAD, CAM, CAE y circuitos impresos en la nube y cuesta /año. Autodesk Fusion para uso personal es una herramienta gratuita de CAD en línea e incluye características estándar para proyectos sin fines comerciales realizados en el hogar.

¿Qué condiciones especiales se aplican a Autodesk Fusion para uso personal?

Autodesk Fusion para uso personal está sujeto a las Condiciones de uso de Autodesk, incluidas las siguientes condiciones especiales (según se define este término en las Condiciones de uso de Autodesk.

  

Términos especiales:

  • Autodesk Fusion para uso personal es una versión limitada que incluye funciones básicas para usuarios individuales que cumplan los requisitos. Autodesk Fusion para uso personal debe usarse solo para productos no comerciales diseñados en el hogar; no se permite su uso en el empleo principal, en entornos empresariales ni en capacitaciones comerciales.
  • Los usuarios que generen más de 1000 USD en ingresos anuales o que utilicen Autodesk Fusion para proyectos comerciales deben dejar de utilizar Autodesk Fusion para uso personal y pasar a una suscripción a Autodesk Fusion.