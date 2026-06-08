Autodesk Fusion para uso personal es una versión limitada que incluye funciones básicas para proyectos realizados en el hogar.

Términos y condiciones de uso especiales: solo para proyectos personales y no comerciales. Se limita a personas que generen menos de 1000 USD anuales y no se permite su uso en el empleo principal, entornos empresariales o capacitación comercial.