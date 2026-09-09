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Autodesk 제품에서 설치 오류는 다양한 이유로 발생할 수 있습니다. 이러한 문제는 시스템 업데이트, 사용자 권한, 보안 소프트웨어, 손상된 설치 프로그램 구성 요소, 네트워크 제한 또는 불완전하거나 손상된 다운로드와 관련된 경우가 많습니다. 대부분의 경우 문제는 한 가지 요인이 아니라 보류 중인 OS 업데이트와 바이러스 백신의 간섭 현상이 겹치거나, 손상/오래된 설치 프로그램 서비스와 손상된 다운로드 패키지가 함께 영향을 미치는 등의 여러 요인이 복합적으로 작용하여 발생합니다.
이 문서에서는 가장 일반적인 설치 오류를 빠르게 식별하고 해결하는 데 도움이 되는 단계별 문제 해결 워크플로우를 제공합니다. 단계를 순서대로 따르고, 각 단계를 수행한 후 설치를 다시 시도해 보면 문제가 장치, 설치 프로그램 구성 요소, 다운로드 방법 또는 환경 제한 사항 중 무엇과 관련 있는지 좁혀 나갈 수 있습니다.
다음으로 이어지는 내용에서 Windows와 Mac용 문제 해결 가이드를 차례로 확인할 수 있으며, 마지막 부분에는 이 토픽과 관련해 자주 묻는 질문과 대답(Windows와 Mac에 모두 해당)이 나와 있습니다.
|단계
|안내서
|이 단계가 필요한 이유
|1단계: Window 및 하드웨어 호환성 확인
|
1 Windows 버전을 확인합니다.
2 제품이 사용 중인 Windows 버전과 하드웨어 요구사항을 지원하는지 확인합니다. 시스템 요구사항을 참조하세요.
3 호환되는 경우 지원되는 버전의 제품을 설치하거나 지원되는 조합으로 업데이트합니다.
|호환되지 않는 OS/하드웨어는 Windows 설치 실패 요인 중 하나로 알려져 있습니다.
|2단계: 보류 중인 Windows 업데이트 설치 및 다시 시작
|
1 설정을 엽니다.
2 Windows 업데이트로 이동합니다.
3 보류 중인 업데이트를 설치합니다.
4 컴퓨터를 다시 시작합니다(일부 업데이트는 여러 번 다시 시작해야 함).
5 Autodesk 설치 프로그램을 다시 실행해 봅니다.
|OS 업데이트 또는 다시 시작이 보류 중이면, Autodesk 설치 프로그램이 시작되지 않거나 설치가 완료되지 않을 수 있습니다.
|3단계: 관리자 권한으로 설치 프로그램 실행
|
1 설치 프로그램 파일(보통 setup.exe 또는 Autodesk에서 생성한 설치 프로그램 실행 파일)을 찾습니다.
2 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
3 “관리자 권한으로 실행”을 선택합니다.
4 사용자 계정 컨트롤 메시지가 표시되면 승인합니다.
5 설치를 다시 시도합니다.
|권한이 부족하면 설치 프로그램이 필요한 파일을 시작하거나 작성하지 못할 수 있습니다.
|4단계: 바이러스 백신/보안 도구를 일시적으로 비활성화
|
1 바이러스 백신 보호 기능을 일시적으로 비활성화(하거나 필요한 경우 IT 부서에 이 작업을 요청)합니다.
2 Autodesk 설치 프로그램을 다시 실행합니다.
3 설치가 완료되면 바이러스 백신을 다시 활성화합니다.
|보안 소프트웨어는 설치 프로그램 프로세스를 차단하거나, 설치 도중 설치 프로그램 구성 요소를 격리할 수 있습니다.
|5단계: 다운로드 방법 전환(설치, 다운로드, 직접 다운로드 및 사용자 지정 설치)
|
1 Autodesk 계정에 로그인하여 제품 및 서비스 영역을 엽니다.
2 동일한 제품에 대해 다른 다운로드 방법을 선택(예: 설치 대신 다운로드를 사용하거나, 가능한 경우 직접 다운로드 사용)합니다. 제품 설치를 참조하세요.
3 설치 프로그램을 다시 다운로드하여 재시도합니다.
|다양한 방법은 각기 다른 활용 사례(단일 장치, 오프라인, 유연한 타이밍)에 맞춰 설계되었으므로, 방법을 전환하면 다운로드/설치 프로그램 생성 문제를 피하는 데 도움이 될 수 있습니다.
|6단계: 임시 설치 파일 지우기(손상된 패키지의 일반적인 수정 방법)
|
1 C:\Autodesk\WI 폴더의 콘텐츠를 삭제합니다.
2 사용자 임시 폴더(C:\Users\<사용자_이름>\AppData\Local\Temp)를 지웁니다.
3 ODIS 캐시 폴더(C:\Users\<사용자_이름>\AppData\Local\Autodesk\ODIS)를 비웁니다.
4 “AppData”가 표시되지 않으면 숨겨진 파일과 폴더를 활성화한 후 다시 시도합니다.
5 설치 프로그램을 다시 실행해 봅니다.
|캐시되거나 부분적으로 다운로드된 설치 프로그램 데이터가 손상되면 설치 프로그램 UI가 표시되지 않거나, 설치가 완료되지 않을 수 있습니다.
|7단계: Autodesk 설치 프로그램 구성 요소(ODIS/AdODIS) 재설치
|
이 단계는 “새 설치 환경”을 사용하는 제품(일반적으로 2022 버전 이상)에만 해당됩니다. 단계:
1 C:\Program Files\Autodesk\AdODIS\V1로 이동합니다.
2 “RemoveODIS.exe”를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "관리자 권한으로 실행"을 선택합니다.
3 제거한 후 최신 “AdODIS-installer.exe”(ODIS 설치 프로그램)를 다운로드하여 관리자 권한으로 실행합니다.
4 컴퓨터를 다시 시작합니다.
5 Autodesk 제품 설치를 다시 시도합니다.
|ODIS(On-Demand Install Service)/AdODIS는 최신 제품의 설치를 관리합니다. 오래되었거나 손상된 경우, 설치 프로그램이 시작되지 않거나 설치 도중 오류가 발생할 수 있습니다.
|8단계: 차단된 “Debugger” 레지스트리 항목 제거(설치 프로그램이 실행되지 않거나 바로 닫히는 경우)
|
1 “Windows + R”을 누르고 regedit을 입력한 후 관리자 권한으로 실행합니다.
2 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options로 이동합니다.
3 Autodesk/ODIS 관련 실행 파일(예: AdskAccessServiceHost.exe)을 찾아봅니다.
4 “Debugger” 값이 “Blocked”로 표시되는 경우 “Debugger” 값을 삭제합니다.
5 ODIS 설치 경로에 나열된 다른 ODIS 관련 실행 파일에서 이 과정을 반복합니다.
6 컴퓨터를 다시 시작하고 설치를 다시 시도합니다.
|차단된 디버거 항목은 설치 프로그램 및 설치 프로그램 서비스가 시작되지 않도록 방해할 수 있습니다.
|9단계: 네트워크/프록시 제한 및 필수 URL 확인
|
1 VPN/프록시/기업 방화벽을 사용 중인 경우 가능하다면 일시적으로 VPN 연결을 해제하고 테스트합니다.
2 필수 Autodesk URL/프로토콜이 허용되어 있는지 확인합니다(필요한 경우 IT 부서와 협의).
3 네트워크 액세스가 확인되면 설치를 다시 시도합니다.
|네트워크 제한으로 인해 다운로드, 확인 또는 설정 완료에 필요한 설치 프로그램 구성 요소와 서비스가 차단될 수 있습니다.
|10단계: 디스크 공간 확보
|
1 설치 프로그램 압축 해제 폴더, 임시 파일, 최종 제품 설치에 필요한 디스크 공간이 충분히 확보되어 있는지 확인합니다.
2 설치를 다시 시도합니다.
|디스크 공간 부족은 설치에 실패하는 직접적인 원인입니다.
|11단계: 완전히 설치제거 후 다시 설치(Windows)
|
1 Autodesk 소프트웨어를 완전히 설치제거합니다. Autodesk 완전히 설치제거를 참조하세요.
2 시스템을 다시 시작합니다.
3 Autodesk 계정에서 설치 프로그램을 다시 다운로드합니다.
4 다시 설치합니다.
|표준 설치제거를 수행하면 이전 설치의 잔여 파일이 남아 새로운 설치를 방해할 수 있습니다. Autodesk는 일반 설치제거 또는 Microsoft 문제 해결사를 통해 잔여 파일을 제거할 수 없는 경우, 다시 설치하기 전에 완전히 설치제거를 수행해야 할 수도 있다고 명시하고 있습니다.
|12단계: 그래도 설치에 실패하면 새로운 로컬 관리자 Windows 프로파일 사용해 보기
|
1 새로운 로컬 관리자 Windows 계정을 생성합니다.
2 계정에 로그인합니다.
3 설치 프로그램을 다시 다운로드합니다(새로 다운로드).
4 설치를 다시 시도합니다.
|Windows 프로파일이 손상되거나 제한된 경우 설치 프로그램에서 폴더를 생성하거나, 파일을 작성하거나, UI를 제대로 실행하지 못할 수 있습니다..
|단계
|안내서
|이 단계가 필요한 이유
|1단계: macOS 및 하드웨어 호환성 확인
|
1 macOS 버전을 확인합니다.
2 제품이 사용 중인 macOS 버전과 하드웨어 요구사항을 지원하는지 확인합니다. 시스템 요구사항을 참조하세요.
3 호환되는 경우 지원되는 버전의 제품을 설치하거나 지원되는 조합으로 업데이트합니다.
|호환되지 않는 OS/하드웨어는 macOS 설치 실패 요인 중 하나로 알려져 있습니다.
|2단계: 전체 제품 설치 프로그램(업데이트 전용 패키지 아님)을 설치 중인지 확인
|
1 다운로드한 파일의 이름을 확인합니다.
2 업데이트 패키지처럼 보인다면 Autodesk 계정에서 전체 설치 프로그램을 다운로드합니다.
3 전체 제품을 먼저 설치한 후 업데이트를 적용합니다[autodesk.com].
|사용자가 기본 제품이 설치되어 있지 않은 상태에서 독립형 업데이트를 설치하려고 하면 macOS 오류가 발생할 수 있습니다.
|3단계: 관리자 계정으로 설치 시도
|
1 macOS 관리자 사용자로 로그인되어 있는지 확인합니다.
2 필요한 경우 새 관리자 계정을 생성하고 해당 계정으로 설치합니다.
|권한 또는 사용자 프로파일이 제한적인 경우 설치가 차단될 수 있습니다.
|4단계: macOS를 안전 모드로 시작한 후 다시 시도
|
1 Mac을 안전 모드로 시작합니다.
2 설치를 다시 시도합니다.
|안전 모드는 설치 프로그램의 실행을 방해하는 타사 서비스와의 충돌(글꼴 또는 백그라운드 서비스 포함)을 배제하는 데 도움이 될 수 있습니다.
|5단계: 완전히 설치제거한 후 다시 설치
|
1 Autodesk 소프트웨어를 완전히 설치제거합니다. Autodesk 소프트웨어 완전히 설치제거를 참조하세요.
2 Mac을 다시 시작합니다.
3 Autodesk 계정에서 설치 프로그램을 다시 다운로드합니다.
4 다시 설치합니다.
|이전 설치에서 남은 파일은 반복되는 설치 실패 요인 중 하나로 알려져 있습니다.
일반적인 원인은 다음과 같습니다.
보류 중인 OS 업데이트 또는 시스템 재시작 필요
사용자 권한 부족(관리자 권한으로 실행하지 않음)
바이러스 백신 또는 보안 소프트웨어가 설치 프로그램을 차단함
설치 프로그램 구성 요소(ODIS/AdODIS)가 손상되거나 오래됨
Autodesk는 사용자의 필요에 따라 다양한 다운로드 방법을 제공하고 있습니다.
설치: 단일 장치에 빠르게 설치하는 데 가장 적합함
다운로드: 먼저 다운로드한 후 설치(보다 안정적임)
직접 다운로드: 오프라인 설치 프로그램(네트워크가 불안정한 경우에 유용함)
사용자 지정 설치: 배포 시 또는 관리되는 환경에서 사용됨
설치에 실패할 경우 다른 방법을 사용하세요. 이렇게 하면 문제가 해결되는 경우가 많습니다.
이는 보통 다음과 같이 다운로드가 완료되지 않았음을 나타냅니다.
하나 이상의 필수 파일이 다운로드되지 않음
파일이 동일한 폴더에 있지 않음
브라우저에서 다운로드의 일부(팝업, 보안 등)를 차단함
해결 방법:
모든 파일이 완전히 다운로드되었는지 확인
모든 파일을 동일한 폴더에 보관
다른 다운로드 방법 시도
ODIS(On-Demand Install Service)는 최신 Autodesk 제품의 설치를 관리합니다.
이 서비스는 설치 프로그램의 설정과 종속성, 설치 워크플로우를 처리합니다.
ODIS가 다음과 같은 경우:
오래됨
손상됨
누락됨
설치 프로그램이 아래와 같이 작동할 수 있습니다.
시작되지 않음
바로 닫힘
오류가 발생하며 실패함(예: 오류 4000)
이 오류는 최신 Autodesk 설치 프로그램 시스템과 관련이 있으며, 일반적인 발생 원인은 다음과 같습니다.
설치 프로그램 구성 요소(ODIS/AdODIS)가 손상됨
Public Documents 폴더가 누락되거나 잘못 구성됨
바이러스 백신 또는 보안 소프트웨어 인터페이스
이 문제는 다음과 같은 경우에 발생할 수 있습니다.
전체 설치 프로그램 대신 업데이트 패키지를 다운로드한 경우
기본 제품을 아직 설치하지 않은 경우
사용자의 권한이 부족한 경우
사용 중인 MacOS 버전 또는 하드웨어가 지원되지 않는 경우
항상 전체 제품을 먼저 설치한 후 업데이트를 적용하세요.
Assistant가 답변을 찾아내거나 상담사에게 연락하는 것을 도와드릴 것입니다.