Autodesk 제품에서 설치 오류는 다양한 이유로 발생할 수 있습니다. 이러한 문제는 시스템 업데이트, 사용자 권한, 보안 소프트웨어, 손상된 설치 프로그램 구성 요소, 네트워크 제한 또는 불완전하거나 손상된 다운로드와 관련된 경우가 많습니다. 대부분의 경우 문제는 한 가지 요인이 아니라 보류 중인 OS 업데이트와 바이러스 백신의 간섭 현상이 겹치거나, 손상/오래된 설치 프로그램 서비스와 손상된 다운로드 패키지가 함께 영향을 미치는 등의 여러 요인이 복합적으로 작용하여 발생합니다.

이 문서에서는 가장 일반적인 설치 오류를 빠르게 식별하고 해결하는 데 도움이 되는 단계별 문제 해결 워크플로우를 제공합니다. 단계를 순서대로 따르고, 각 단계를 수행한 후 설치를 다시 시도해 보면 문제가 장치, 설치 프로그램 구성 요소, 다운로드 방법 또는 환경 제한 사항 중 무엇과 관련 있는지 좁혀 나갈 수 있습니다.

다음으로 이어지는 내용에서 Windows와 Mac용 문제 해결 가이드를 차례로 확인할 수 있으며, 마지막 부분에는 이 토픽과 관련해 자주 묻는 질문과 대답(Windows와 Mac에 모두 해당)이 나와 있습니다.