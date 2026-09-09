라이센스 활성화 또는 장치 제한 문제

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Autodesk 제품에서 라이센스 활성화 또는 장치 제한 문제는 다양한 이유로 발생할 수 있습니다. 이러한 문제는 계정 구성, 장치 사용 제한, 네트워크 연결성, 시스템의 라이센스 구성 요소와 관련된 경우가 많습니다. 대부분의 경우 문제는 한 가지 사안이 아니라 여러 장치에서의 로그인, 오래된 라이센스 서비스 또는 Autodesk 서버에 대한 액세스 제한 등의 여러 요인이 복합적으로 작용하여 발생합니다.
이 문서에서는 라이센스 활성화 및 장치 제한 문제의 가장 일반적인 원인을 빠르게 식별하고 해결하는 데 도움이 되는 단계별 문제 해결 워크플로우를 제공합니다. 단계를 순서대로 따르고, 각 단계를 수행한 후 제품을 테스트하면 문제가 계정, 장치 사용 또는 시스템 구성 중 무엇과 관련 있는지 좁혀 나갈 수 있습니다.
다음으로 이어지는 내용에서 Windows와 Mac용 문제 해결 가이드를 차례로 확인할 수 있으며, 마지막 부분에는 이 토픽과 관련해 자주 묻는 질문과 대답(Windows와 Mac에 모두 해당)이 나와 있습니다.
|단계
|안내서
|이 단계가 필요한 이유
|1단계: 시스템 다시 시작
|
1 컴퓨터를 다시 시작합니다.
2 Autodesk 제품을 다시 엽니다.
|캐시된 라이센스 세션을 지우고 서비스를 초기화합니다.
|2단계: 로그아웃 후 다시 로그인
|
1 Autodesk 제품을 엽니다.
2 프로파일 또는 사용자 아이콘을 클릭합니다.
3 “로그아웃”을 선택합니다.
4 제품을 닫았다가 다시 엽니다. 다시 로그인합니다.
|세션을 새로 고치면 일시적인 인증 문제가 해결됩니다.
|3단계: 장치 제한 확인
|
1 다른 모든 장치에서 Autodesk 제품을 닫습니다.
2 제품이 백그라운드에서 실행되고 있지 않은지 확인합니다.
3 현재 장치에서 제품을 다시 시작합니다.
|한 번에 하나의 활성 세션만 허용됩니다. 다른 곳에 로그인되어 있으면 장치 제한 오류가 트리거될 수 있습니다.
|4단계: 라이센스 할당 확인
|
1 https://manage.autodesk.com으로 이동합니다.
2 Autodesk 계정에 로그인합니다.
3 “제품 및 서비스”로 이동합니다.
4 제품이 계정에 할당되어 있는지 확인합니다.
|라이센스가 누락되거나 만료된 경우 활성화할 수 없습니다.
|5단계: Autodesk Licensing Service 확인
|
1 “Windows + R”을 누릅니다.
2 services.msc를 입력합니다.
3 Enter 키를 누릅니다.
4 “Autodesk Desktop Licensing Service”를 찾습니다.
5 다음을 확인합니다.
-상태: 실행 중
-시작 유형: 자동
6 그렇지 않은 경우 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 시작을 선택합니다.
|이 서비스는 라이센스 검증에 필요합니다. 이 서비스가 실행되고 있지 않은 경우 활성화에 실패합니다.
|6단계: Autodesk Desktop Licensing Service가 최신 버전인지 확인
|
1 최신 버전 또는 Autodesk Desktop Licensing Service를 다운로드하여 설치합니다.
|오래된 라이센스 구성요소는 활성화 오류의 원인이 될 수 있습니다.
|7단계: 로그인 구성요소가 최신 버전인지 확인
|
1 로그인 구성요소를 업데이트합니다.
- Autodesk 제품 버전 2024 이상
최신 버전 또는 Autodesk Identity Manager를 다운로드하여 설치합니다.
- Autodesk 제품 버전 2020 ~ 2023
최신 버전 또는 Autodesk 단일 로그온 구성요소를 다운로드하여 설치합니다.
|이러한 구성요소는 인증을 처리합니다. 오래된 버전은 로그인 또는 활성화를 방해할 수 있습니다.
|8단계: 네트워크 및 필수 Autodesk 확인
|
1 Autodesk 라이센스가 작동하는 데 필요한 필수 URL에 대한 액세스 권한을 확인합니다.
2 VPN 또는 방화벽을 일시적으로 비활성화합니다.
3 로그인을 다시 시도합니다.
4 회사 네트워크를 사용하는 경우 IT 부서에 문의합니다.
|Autodesk 서버에 대한 네트워크 액세스가 차단되면 라이센스 검증이 수행되지 않습니다.
|9단계: 백그라운드 Autodesk 프로세스 닫기
|
1 “Ctrl + Shift + Esc”를 누릅니다.
2 작업 관리자를 엽니다.
3 모든 Autodesk 관련 프로세스를 종료합니다.
4 제품을 다시 시작합니다.
|멈춰 버린 프로세스는 라이센스 새로 고침을 방해할 수 있습니다.
|10단계: Autodesk 제품 업데이트
|
1 Windows 시작 메뉴를 엽니다.
2 Autodesk Access를 검색하여 엽니다.
3 업데이트 섹션에서 사용 가능한 업데이트 목록을 검토합니다.
4 업데이트하려는 각 제품 옆에 있는 업데이트를 클릭합니다.
5 설치가 완료될 때까지 기다립니다.
6 Autodesk 제품을 다시 시작합니다.
|
Autodesk Access는 수동으로 다운로드할 필요 없이 시스템에서 직접 쉽고 빠르게 업데이트를 설치할 수 있도록 설계된 데스크톱 응용프로그램입니다.
참고: 업데이트는 Autodesk Access를 통해 또는 Autodesk 계정에서 다운로드하여 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 소프트웨어 업데이트를 참조하세요.
|단계
|안내서
|이 단계가 필요한 이유
|1단계: Mac 다시 시작
|
Apple 메뉴를 클릭합니다.
다시 시작을 선택합니다.
제품을 다시 엽니다.
|캐시된 세션을 지우고 시스템 프로세스를 새로 고칩니다.
|2단계: 로그아웃 후 다시 로그인
|
Autodesk 제품을 엽니다.
프로파일 또는 사용자 아이콘을 클릭합니다.
“로그아웃”을 선택합니다.
제품을 닫았다가 다시 엽니다.
다시 로그인합니다.
|세션 및 인증 문제를 해결합니다.
|3단계: 장치 제한 확인
|
다른 모든 장치에서 Autodesk 제품을 닫습니다.
제품이 백그라운드에서 실행되고 있지 않은지 확인합니다.
현재 장치에서 제품을 다시 시작합니다.
|한 번에 하나의 활성 세션만 허용됩니다. 다른 곳에 로그인되어 있으면 장치 제한 오류가 트리거될 수 있습니다.
|4단계: 라이센스 할당 확인
|
https://manage.autodesk.com으로 이동합니다.
Autodesk 계정에 로그인합니다.
“제품 및 서비스”로 이동합니다.
제품이 계정에 할당되어 있는지 확인합니다.
|라이센스가 누락되거나 만료된 경우 활성화할 수 없습니다.
|5단계: 라이센스 및 로그인 구성요소가 최신 버전인지 확인
|
https://manage.autodesk.com에 로그인합니다.
설치된 Autodesk 제품에 대해 사용 가능한 업데이트를 모두 설치합니다.
제품을 다시 시작합니다.
|라이센스 및 로그인 구성요소는 macOS 제품에 기본으로 포함되어 있습니다.
|6단계: 네트워크 및 필수 Autodesk URL 확인
|
Autodesk 라이센스가 작동하는 데 필요한 필수 URL에 대한 액세스 권한을 확인합니다.
VPN 또는 방화벽을 일시적으로 비활성화합니다.
로그인을 다시 시도합니다.
회사 네트워크를 사용하는 경우 IT 부서에 문의합니다.
|Autodesk 서버에 대한 네트워크 액세스가 차단되면 라이센스 검증이 수행되지 않습니다.
|7단계: 백그라운드 응용프로그램 닫기
|
“Command + Option + Esc”를 누릅니다.
Autodesk 앱을 강제 종료합니다.
제품을 다시 시작합니다.
|백그라운드 프로세스는 라이센스 새로 고침을 방해할 수 있습니다.
이는 일반적으로 제품이 다른 장치에서 이미 실행되고 있음을 의미합니다. 다른 장치에서 제품을 닫은 후 다시 시도하세요.
장치 제한 문제를 해결하려면 어떻게 해야 하나요?
다른 장치에서 로그아웃
모든 활성 세션 닫기
다시 로그인
일반적인 원인은 다음과 같습니다.
계정에 할당된 라이센스가 없음
서브스크립션이 만료됨
라이센스 서비스가 실행되지 않음(Windows)
ID 또는 라이센스 구성요소가 오래됨
네트워크 액세스가 차단됨
Autodesk 계정에 로그인하여 “제품 및 서비스”를 확인합니다.
예, 대부분 온라인으로 검증합니다. 라이센스 검증 후 30일간 제품을 오프라인 상태로 사용할 수 있습니다. 30일의 오프라인 사용 기간이 지난 뒤 다시 로그인하여 라이센스를 검증하려면 인터넷 연결이 필요합니다.
아니요, 이러한 단계는 라이센스 및 인증에만 영향을 줄 뿐 파일에는 영향을 주지 않습니다.
Assistant가 답변을 찾아내거나 상담사에게 연락하는 것을 도와드릴 것입니다.