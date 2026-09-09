라이센스 활성화 또는 장치 제한 문제

Autodesk 제품에서 라이센스 활성화 또는 장치 제한 문제는 다양한 이유로 발생할 수 있습니다. 이러한 문제는 계정 구성, 장치 사용 제한, 네트워크 연결성, 시스템의 라이센스 구성 요소와 관련된 경우가 많습니다. 대부분의 경우 문제는 한 가지 사안이 아니라 여러 장치에서의 로그인, 오래된 라이센스 서비스 또는 Autodesk 서버에 대한 액세스 제한 등의 여러 요인이 복합적으로 작용하여 발생합니다.

이 문서에서는 라이센스 활성화 및 장치 제한 문제의 가장 일반적인 원인을 빠르게 식별하고 해결하는 데 도움이 되는 단계별 문제 해결 워크플로우를 제공합니다. 단계를 순서대로 따르고, 각 단계를 수행한 후 제품을 테스트하면 문제가 계정, 장치 사용 또는 시스템 구성 중 무엇과 관련 있는지 좁혀 나갈 수 있습니다.

다음으로 이어지는 내용에서 Windows와 Mac용 문제 해결 가이드를 차례로 확인할 수 있으며, 마지막 부분에는 이 토픽과 관련해 자주 묻는 질문과 대답(Windows와 Mac에 모두 해당)이 나와 있습니다.