Gearbox는 최근 출시한 게임인 'New Tales from the Borderlands' 에서 자동화된 파이프라인 덕분에 시간은 반으로 줄이면서 4배 더 많은 시네마틱 게임 플레이를 제작할 수 있었으며 아티스트는 잡다한 업무가 아닌 크리에이티브 작업에 50% 더 많은 시간을 투입할 수 있었습니다.