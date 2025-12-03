AUTODESK FUSION MANAGE 

Revit, AutoCAD, Civil 3D를 포함하는 통합된 BIM 도구
Fusion Manage는 구현과 사용이 간편한 통합 제품 수명 주기 관리 솔루션입니다. 데이터 기반
워크플로우를 지원하는 강력한 PLM 프로세스를 통해 모든 역할과 책임 전반에 걸쳐 생산성을 향상합니다. 팀이 협력하여 제품 아이디어를 실현함에 따라 모든 팀원이 동일한 제품 데이터와 라이브
기록을 사용하게 됩니다.
Fusion Manage를 통해 제품 개발 전반에서 팀 협업과 가시성을 개선함으로써 혁신에 더 많은
노력을 기울일 수 있습니다.
세계 최고 수준의 열유체 기술 솔루션 제조업체인 Spirax Group이 PLM을 사용하여 표준화를 주도하는 방법을 알아보십시오.
글로벌 바이오가스 업그레이드 시스템 공급업체인 Greenlane Renewables가 PLM을 사용하여 비용을 절감하고 수익성을
높이는 방법을 알아보십시오.
러닝머신 제조업체인 Woodway가 PLM을 사용하여 공급업체와의 협업을 개선하고 더 많은 제품을 생산하는 방법을 알아보십시오.
물류 시스템 업계의 세계적인 선두주자인 ASI가 PLM을 사용하여 부서 전반의 효율성을 높이는 방법을 알아보십시오.
비즈니스에 맞게 조정 가능한 클라우드 PLM의 유연성, 빠른 가치 실현 시간, 낮은 TCO(총 소유 비용)를 경험할 수 있습니다. 또한 즉시 사용 가능하며 구성 가능한 워크플로우로 간편하게 필요할 때 필요한 기능을 구현할 수 있습니다.
워크플로우를 자동화하고 반복 작업의 속도를 높이며 혁신 역량을 강화하는 PLM 프로세스를 통해 시장 변화에 신속하게 적응하고 빠르게 변화하는 환경에서 앞서 나갈 수 있습니다.
프로세스를 간소화하고 리소스 사용을 최적화하여 팀이
관세, 인건비 및 자재비 상승, 기후 영향 문제 등 거시 경제적 문제와 지정학적 문제에 효율적으로 대응할 수 있도록 지원합니다.
– Devesh Yadav, 기술 및 설계 부문 총괄 차장, Ecozen
효율성과 협업을 촉진하는 강력한 PLM 기능을 통해 팀 전반에 걸쳐 가시성과 워크플로우를 향상할 수 있습니다.
공동 BOM 및 특성 편집 도구를 사용하여 실시간으로 여러 사용자가 업데이트를 진행할 수 있습니다. 구매, 조립, 생산 계획, 제조 등에 대한 정보가 포함된 포괄적인 BOM을 유지 관리할 수 있습니다.
변경 요청, 변경 지시, 변경 작업, 승인, 문제 보고서 등 자동화된 프로세스를 통해 변경 및 릴리즈 워크플로우를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 근본 원인을 파악하기 위한 완벽한 추적성과 감사용 문서를 확보할 수 있습니다.
새로운 작업, 보류 중인 작업, 제품 데이터 변경 사항에 대한 실시간 자동 알림과 상태 추적을 통해 팀의 일관성과 생산성을 유지할 수 있습니다. 또한 조직 전반에 걸친 작업 수행 속도를 높이고 프로젝트 업데이트에 대한 가시성을 높일 수 있습니다.
확장된 관계자가 언제 어디서나 견적, 조달 및 제품 개발 프로세스에 필요한 정보에 액세스할 수 있으므로 공급망에 항상 연결된 상태를 유지할 수 있습니다. 동적 워크플로우를 통해 안전하게 협업하고
실시간 데이터에 액세스할 수 있습니다.
NCR(부적합), RMA(반품 승인), CAPA(수정/방지 조치), FMEA(고장 유형 및 효과 분석), SCAR(공급업체 품질 조치 보고서)를 관리하는 자동화된 프로세스를 통해 제품 품질과 추적성을 개선할 수 있습니다.
다양한 부서의 작업과 납품을 조율하여 프로젝트를 체계적으로 관리하고 신제품을 정의, 개발, 출시할 수 있습니다. 구성 가능한 프로젝트 템플릿, 표준화된 단계별
게이트 마일스톤, 자동화된 워크플
로우를 통해 효율성을 높일 수 있습니다.
실시간 사양, 데이터 공유 및 통합 변경 관리를 통해 경쟁력 있는 제품 포트폴리오를 구축할 수 있습니다. 아이디어 구상부터 개발, 출시, 시장 철수에 이르기까지 전체 제품 생애 주기를 관리할 수 있습니다.
연결된 환경에서 모든 요구 사항을 관리함으로써 시장과 고객의 기대치를 충족하는 제품을 생산할 수 있습니다. 관련성이 있고 실현 가능한 요청에 중점을 두려면 요구사항의 우선 순위를 정해야 합니다. 자동화된 워크플로우는 승인 서명을 관리하고, 수정 사항을 제어하고, 변경 사항을
추적합니다.
사전 구성된 작업공간과 즉시 구현 가능한 무료 비즈니스 프로세스 모음을 통해 생산성을 높여 구현 시간을 단축할 수 있습니다.
관리자가 사용자 정의 코딩 없이 비즈니스 요구 사항에 맞는 워크플로우를 설정할 수 있는 사용하기 쉬운 구성 편집기를 사용하여 빠르게 시작할 수 있습니다.
제품 개발 진행 상황과 추세를 실시간으로 모니터링하여 문제를 발견하고 지연이 발생하기 전에 문제를 해결할 수 있습니다. 또한 클릭 한 번으로 보고서를 신속하게 내보내 상태 업데이트를 간편하게 수행할 수 있습니다.
Fusion Manage PLM을 ERP 및 CRM과 같은 다른 비즈니스 시스템과 통합하여 데이터의 가치를 확장할 수 있습니다. 정보에 입각한 의사 결정을 위해 데이터에 대한 액세스를 개선하세요.
태블릿에서 제품 데이터를 사용하여 설계를 검토하고, BOM(자재 명세서) 항목을 확인하고, 수명 주기 상태를 변경하고, 변경 지시를 작성 및 참여할 수 있습니다.
프로젝트와 관련된 외부 참여자를 브라우저 기반의 작업공간에 모아 모든 사람이 버전 관리 및 기록을 유지 관리하고, 설계에 대해 공유하고 확인하며 주석을 달고 표식을 지정할 수 있습니다.
직관적인 관리 도구, 즉시 구성 가능한 PLM 프로세스, 권한 관리를 통해 액세스를 제어하고 사용자를 빠르게 설정하여 바로 시작할 수 있습니다.
조직에 필요한 모든 PLM 기능을 비롯하여 안전한 테스트, 외부 관계자와의 협업, 확장된 클라우드 저장소를 위한
샌드박스 환경을 활용할 수 있습니다.
제작에 대한 액세스 권한 없이 협업할 수 있는 가시성이 필요한 내부 및 외부 관계자들이 PLM 데이터를 보고, 워크플로우에 참여하고, 보고서를 작성할 수 있는 액세스 권한을 확보할 수 있습니다.
워크플로우 참여, 데이터 보기, 보고서 작성을 위해 조직 내부 및 외부 기여자 수준의 Fusion Manage 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.
관련 데이터, 항목, 비즈니스 프로세스, BOM, 프로젝트 파일, 문서 및 기록에 액세스하여 최신 정보를 파악할 수 있습니다.
승인자 또는 검토자로 비즈니스 프로세스 워크플로우에 참여하고, 할당된 작업과 마감일을 부지런히 추적하고, 보고서와 차트에서 중요한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
Fusion Manage 내에서 첨부 파일을 검토하고, 마크업을 사용하여 피드백을 제공하고, 관계자와 소통함으로써 이메일에 대한 의존도를 낮추고 복수의 문서 버전이 생성됨에 따라 발생하는 혼란을 최소화할 수 있습니다.
새로운 작업, 보류 중인 업무 또는 제품 데이터의 변경 사항에 대한 실시간 알림을 받아 프로젝트 업데이트를 최신 상태로
유지할 수 있습니다.