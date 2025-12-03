AUTODESK FUSION MANAGE 

Fusion Manage는 구현과 사용이 간편한 통합 제품 수명 주기 관리 솔루션입니다. 데이터 기반

워크플로우를 지원하는 강력한 PLM 프로세스를 통해 모든 역할과 책임 전반에 걸쳐 생산성을 향상합니다. 팀이 협력하여 제품 아이디어를 실현함에 따라 모든 팀원이 동일한 제품 데이터와 라이브

기록을 사용하게 됩니다.

Fusion Manage를 통해 제품 개발 전반에서 팀 협업과 가시성을 개선함으로써 혁신에 더 많은

노력을 기울일 수 있습니다.