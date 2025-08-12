Flow Studio의 AI 기반 모션 캡처 기술을 활용해 라이브 액터와 CG 캐릭터를 정밀하게 결합하고, 얼굴, 신체, 손의 움직임을 자연스럽게 캡처할 수 있습니다.

또한 고급 캐릭터 골격 대상 변경 및 즉시 내보내기가 가능한 애니메이션과 함께, 프로젝트에 필요한 전체 모션 캡처 데이터를 USD 또는 FBX 형식으로 제공받을 수 있습니다.