Autodesk Flow Studio(이전의 Wonder Studio)는 AI 기반의 클라우드 3D 툴셋으로, 복잡한 설정 없이도 라이브 액션 푸티지를 편집 가능한 CG 장면으로 변환해 줍니다. 빠르고 간편하게 사용할 수 있으며 자유롭게 제어할 수 있는 AI와 함께 상상 속의 이야기를 현실로 구현하세요.
창의성을 포기하지 않으면서 워크플로우를 빠르게 진행할 수 있는 AI 도구로 아이디어가 떠오르는 순간 바로 창작을 시작하세요.
프레임 단위로 조정 가능한 편집 및 내보내기 요소를 통해 작업을 세밀하게 제어할 수 있습니다.
Maya, Blender, Unreal Engine 및 USD와 매끄럽게 통합되어 익숙한 도구로 작업을 마무리할 수 있습니다.
인디 단편영화부터 장대한 대작 영화까지, 누구나 하이엔드 VFX 도구를 사용해 제작할 수 있습니다. 요구되는 장비도, 진입 장벽도 없습니다.
연출과 편집이 자유롭고 수정에 제약이 없는 유연한 시스템으로, 아티스트의 대체품이 아니라 아티스트를 돕기 위해 설계되었습니다.
마찰을 줄여 주고 크리에이티브 파이프라인에 원활하게 통합되는 도구를 활용해, 디지털 콘텐츠부터 대규모 스튜디오 작업에 이르는 다양한 프로젝트의 제작 속도를 높일 수 있습니다.
무료
AI 기반 VFX에 관심이 있으며 비용 부담 없이 스토리텔링 역량을 향상하고자 하는 크리에이터에게 적합한 플랜입니다. 신용카드 정보는 필요하지 않습니다.
고급 AI 기능을 활용해 더욱 유연하게 프로젝트를 진행하고자 하는 크리에이터에게 적합한 플랜입니다.
더 많은 내보내기 옵션과 신속한 프로토타이핑을 필요로 하며, 빠르게 가치를 입증하고 자신 있게 확장하고자 하는 크리에이터와 소규모 팀에 적합한 플랜입니다.
모든 기능을 활용해 제작 준비가 완료된 복잡한 대형 프로젝트를 추진하고자 하는 대규모 팀에 적합한 플랜입니다.
영업 담당자에게 가격 문의하기
대규모의 고정밀 파이프라인 운영을 위해 정교하게 조정 가능한 확장성과 보안, 제어 및 유연성을 필요로 하는 스튜디오와 조직에 적합한 플랜입니다.
프로젝트나 팀의 규모에 제약 없이, Flow Studio는 직관적인 인터페이스를 제공하여 아티스트가 창작에 집중할 수 있도록 지원합니다. 푸티지를 업로드하고 프레임을 스캔한 후, 라이브 액터에게 CG 캐릭터를 빠르게 할당할 수 있습니다. 또한 조명, 애니메이션, 컴포지팅이 자동으로 적용되는 독창적인 푸티지를 제작할 수 있습니다.
Flow Studio의 AI 기반 모션 캡처 기술을 활용해 라이브 액터와 CG 캐릭터를 정밀하게 결합하고, 얼굴, 신체, 손의 움직임을 자연스럽게 캡처할 수 있습니다.
또한 고급 캐릭터 골격 대상 변경 및 즉시 내보내기가 가능한 애니메이션과 함께, 프로젝트에 필요한 전체 모션 캡처 데이터를 USD 또는 FBX 형식으로 제공받을 수 있습니다.
Wonder Animation의 획기적인 Video to 3D Scene 기술을 통해 어떤 동영상 시퀀스든 3D 애니메이션 장면으로 변환할 수 있습니다.
여러 컷과 다양한 샷이 포함된 시퀀스를 촬영하고 편집한 뒤, AI를 활용해 3D 공간에서 장면을 재구성하고 각 카메라의 위치와 움직임을 캐릭터와 환경에 맞춰 정밀하게 반영할 수 있습니다.
작업을 정교하게 다듬는 데 필요한 요소를 내보내고, 다양한 크리에이티브 작업에 필요한 다음과 같은 구성 요소를 가져올 수 있습니다.
기존에 사용하던 도구로 결과물을 손쉽게 내보내 마무리 작업을 매끄럽게 이어갈 수 있습니다. USD(Universal Scene Description)와 같은 통합된 개방형 표준을 활용해 협업 효율을 높이고, Maya, Blender, Unreal Engine 등 전문 3D 도구 간의 원활한 데이터 교환을 통해 고품질 결과물을 매끄럽게 내보내세요.
Flow Studio의 클라우드 기반 렌더링 기술을 활용하면 효율성을 높이고 장비의 부담을 줄여 더 많은 창의적 작업을 수행할 수 있습니다. 복수의 렌더링 작업을 클라우드에 제출한 후에 다른 프로젝트를 진행할 수 있으므로, 작업 중단 시간을 줄이고 창의적인 결과물을 더욱 빠르게 완성할 수 있습니다.
Flow Studio를 활용해 함께 창작하고 실험하면서 나날이 성장하고 있는 스토리텔러, 3D 아티스트, 영화 제작자들의 커뮤니티에 참여하세요. 지금 소통을 시작해 보세요.
Autodesk AI는 창작의 비전을 스스로 제어하면서도 작업 속도를 더 높이고자 하는 아티스트와 크리에이터를 위해 설계되었습니다. 프로젝트를 제안하든, VFX 샷을 연출하든, 새로운 영감을 좇고 있든, Flow Studio의 고급 AI 기술은 창작 의도를 그대로 반영하고, 스토리텔링에 열정을 쏟을 수 있도록 지원합니다.
영화, TV 및 게임을 위한 멋진 장면과 캐릭터를 제작해 보세요.
5개의 Arnold 시트, 15배 향상된 시뮬레이션 성능, 새로운 전용 군중 시뮬레이션 기능, AI 기반 모션 캡처 등 강력하고 확장 가능한 파이프라인 구축에 필요한 모든 크리에이티브 도구를 더욱 합리적인 비용으로 사용할 수 있습니다.
Autodesk AI를 기반으로 하는 Flow Studio(이전의 Wonder Studio)는 클라우드형 3D 툴셋으로, 복잡한 설정 없이도 라이브 액션 푸티지를 편집 가능한 CG 장면으로 변환해 줍니다.
모션 캡처 데이터, 카메라 트래킹, 알파 마스크, 클린 플레이트, 캐릭터 패스 등의 필수 내보내기 요소를 자동으로 생성하여 Autodesk Maya, Blender, Unreal, 3ds Max와 같은 3D 도구에서 USD(Universal Scene Description)를 통해 사용할 수 있습니다.
Flow Studio를 사용해 빠르고 간편하면서도 자유롭게 제어할 수 있는 AI와 함께, 늘 상상해 온 이야기를 현실로 구현하세요.
Flow Studio는 AI 기반 VFX에 관심이 있으며 스토리텔링 역량을 향상하고자 하는 크리에이터들에게 무료 티어를 제공합니다. 비교 페이지를 방문해 '무료로 이용하기'를 클릭하면 Flow Studio를 무료로 다운로드할 수 있습니다.
Flow Studio는 크레딧 기반 시스템으로, 사용자가 원하는 방식으로 서브스크립션을 자유롭게 사용할 수 있습니다. 매달 플랜에 따라 일정량의 크레딧이 지급되며, 이 크레딧은 AI 모션 캡처, 라이브 액션, Animation / Video to 3D Scene 등 다양한 프로젝트 유형에 사용할 수 있습니다.
각 프로세스에서는 초당 일정 수량의 크레딧이 사용됩니다. 크레딧은 매달 초기화되므로 만료되기 전에 사용해야 합니다. 각 플랜과 함께 제공되는 크레딧 수를 확인하려면 비교 페이지를 참조해 주세요.
카메라 트래킹은 동영상 푸티지를 분석해 3D 공간에서 실제 카메라의 움직임을 파악하고, 이를 바탕으로 장면 속 3D 객체, 액터, 효과 등을 정확하게 배치할 수 있게 해줍니다. 반면, 모션 트래킹은 동영상 내 특정 액터나 요소의 움직임을 추적합니다. 카메라 트래킹은 가상의 카메라 경로를 재구성하는 반면, 모션 트래킹은 움직이는 대상에 그래픽이나 효과를 입힙니다.
Flow Studio는 크리에이티브 프로세스의 속도를 높이도록 설계된 다양한 AI 기반 도구를 제공합니다. 주요 기능으로는 마커리스 모션 캡처, Video-to-3D Scene 기술 및 필수 요소를 자동으로 생성하는 카메라 트래킹, 클린 플레이트, 알파 마스크, 캐릭터 패스와 같은 기능이 있습니다.
모든 요소를 Maya, Blender, Unreal 등 원하는 3D 도구로 내보낼 수 있어 창작자가 작업 전반을 제어하며 자유롭게 다듬고 발전시켜 나갈 수 있습니다.
일부 Autodesk AI 기능은 머신 러닝을 활용하지 않으므로 기반 모델 학습을 위한 데이터가 필요하지 않습니다. AI 기능이 학습을 위한 데이터를 필요로 하는 경우 오토데스크는 기능에 따라 다른 데이터 소스를 사용합니다. Autodesk AI 기능이 머신 러닝을 활용하는지 여부와 학습에 사용되는 데이터 소스에 대한 자세한 내용은 Autodesk Trust Center의 신뢰할 수 있는 AI 섹션 내에 있는 해당 기능에 대한 AI 투명성 카드에서 확인할 수 있습니다. 참고: 추가적인 투명성 카드가 곧 제공될 예정입니다.
기존의 많은 AI 도구는 결과를 제어할 수 없는 원클릭 솔루션으로, 일종의 블랙박스처럼 느껴질 수 있습니다. Flow Studio는 다릅니다. 작업을 대신 해주는 것이 아니라, 함께 작업하도록 설계되었습니다. Flow Studio는 제어 및 지시가 가능한 AI를 통해 사용자가 작업을 주도할 수 있도록 지원합니다. 프로세스를 이끌고, 결과를 세밀하게 조정하며, 최종 결과물의 형태를 다듬어 사용자의 크리에이티브 비전을 온전히 담아낼 수 있습니다. 단순히 버튼을 누르고 결과를 기대하는 방식이 아닙니다. 핵심은 AI를 창작의 동력으로 삼아, 아이디어를 현실로 구현할 수 있는 올바른 도구를 갖추는 것입니다.