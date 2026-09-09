설치 문제, 라이센스 활성화, 충돌 및 파일 문제를 해결합니다.

Autodesk 제품의 클라우드 액세스 및 동기화 문재

Forma Data Management, BIM 360, Autodesk Forma 또는 그 외 클라우드 연결 워크플로우를 사용해 작업할 때 Autodesk 제품에서 클라우드 액세스 및 동기화 문제가 발생할 수 있습니다. 이러한 문제는 권한, 네트워크 연결성, 프로젝트 구성 또는 로컬 시스템과 클라우드 간의 동기화 동작과 관련된 경우가 많습니다.

 

많은 경우, 문제는 한 가지 원인이 아니라 액세스 권한 누락, 대용량 파일 작업, 네트워크 지연, 또는 오래된 동기화 구성요소와 같은 여러 요인이 복합적으로 작용하여 발생합니다.

 

이 문서에서는 클라우드 액세스 및 동기화 문제의 가장 일반적인 원인을 빠르게 식별하고 해결하는 데 도움이 되는 단계별 문제 해결 워크플로우를 제공합니다. 단계를 순서대로 따르고, 각 단계를 수행한 후 제품을 테스트하면 문제가 계정, 프로젝트 액세스, 동기화 프로세스 또는 시스템 구성 중 무엇과 관련 있는지 좁혀 나갈 수 있습니다.

 

다음으로 이어지는 내용에서 Windows와 Mac용 문제 해결 가이드를 차례로 확인할 수 있으며, 마지막 부분에는 이 토픽과 관련해 자주 묻는 질문과 대답(Windows와 Mac에 모두 해당)이 나와 있습니다.

Windows

단계 안내서 이 단계가 필요한 이유
1단계: 시스템 다시 시작

1 컴퓨터를 다시 시작합니다.

2 Autodesk 제품을 다시 시작합니다.

 동기화 프로세스를 초기화하고 일시적인 문제를 해결합니다.
2단계: 로그아웃 후 다시 로그인

1 Autodesk 제품 또는 Desktop Connector를 엽니다.

2 Autodesk 계정에서 로그아웃합니다.

3 제품을 닫았다가 다시 엽니다.

4 다시 로그인합니다.

 인증을 갱신하고 계정이 클라우드 서비스와 올바르게 동기화되도록 합니다.
3단계: 클라우드 프로젝트 액세스 및 권한 확인

1 웹 브라우저를 사용하여 Forma Data Management/BIM 360으로 이동합니다.

2 프로젝트를 엽니다.

3 다음을 확인합니다.

-폴더와 파일을 볼 수 있는지 확인

-파일을 열거나 다운로드할 수 있는지 확인

4 그렇지 않다면 다음을 수행합니다.

-프로젝트 관리자에게 문의

-담당자에게 액세스 권한을 확인해 달라고 요청

 클라우드 액세스 문제는 권한이 없거나 잘못 설정되어 발생하는 경우가 많습니다.
4단계: 올바른 계정 및 프로젝트 확인

1 Autodesk 제품을 엽니다.

2 올바른 Autodesk 계정으로 로그인되어 있는지 확인합니다.

3 올바른 클라우드 허브 또는 계정을 선택합니다.

4 올바른 프로젝트를 엽니다.

 잘못된 계정이나 허브를 사용하면 클라우드 프로젝트에 대한 액세스가 차단될 수 있습니다.
5단계: Desktop Connector 상태 확인

1 Autodesk Desktop Connector 아이콘을 찾습니다.

2 실행 중인지 확인합니다.

3 동기화 상태 아이콘을 확인합니다.

녹색 → 동기화됨

파란색 → 동기화 진행 중

빨간색 → 실패

 Desktop Connector는 로컬 시스템과 클라우드 저장소 간의 동기화를 관리합니다.
6단계: Desktop Connector가 최신 버전인지 확인

1 Autodesk Access를 엽니다.

2 Desktop Connector 업데이트를 확인합니다.

3 최신 버전을 설치합니다.

4 시스템을 다시 시작합니다.

 최신 버전에는 안정성 개선 사항과 동기화 동작에 관한 버그 수정 사항이 포함되어 있습니다.
7단계: 동기화 문제(파일이 동기화되지 않거나 멈춤) 확인

1 다음과 같이 표시된 파일을 찾아봅니다.

-동기화 보류 중

-동기화 실패

2 다음을 시도합니다.

-파일을 다시 편집한 후 저장

-Desktop Connector를 수동으로 새로 고침

3 Desktop Connector를 다시 시작합니다.

 캐시 문제나 중단된 작업으로 인해 파일 동기화가 멈출 수 있습니다.
8단계: 파일 복잡성 또는 배치 크기 줄이기

1 많은 파일을 한 번에 업로드하거나 수정하지 않도록 합니다.

2 파일을 작은 배치로 나누어 업로드합니다.

3 한 번의 동기화 작업이 완료될 때까지 기다렸다가 다음 작업을 시작합니다.

 대규모 작업을 동시에 수행하면 동기화에 실패하거나 지연 문제가 발생할 수 있습니다.
9단계: 파일 및 폴더 설정 확인

1 클라우드 프로젝트의 폴더 이름을 검토합니다.

2 다음이 포함되어 있지 않은지 확인합니다.

-선행 공백

-후행 공백

3 시스템 폴더의 이름을 변경하지 않도록 합니다.

 잘못된 폴더 이름이나 구조 문제는 동기화를 방해할 수 있습니다.
10단계: 네트워크 안정성 및 성능 확인

1 인터넷 속도를 테스트합니다.

2 다른 네트워크를 사용해 봅니다(가능한 경우).

3 VPN을 일시적으로 비활성화합니다.

4 동기화를 다시 시도합니다.

 느리거나 불안정한 네트워크 상태로 인해 동기화 및 클라우드 액세스가 중단될 수 있습니다.
11단계: 서비스 중단 확인

1 오토데스크 상태 대시보드에서 Autodesk 클라우드 서비스의 상태를 확인합니다.

2 브라우저를 통해 프로젝트에 액세스해 봅니다.

3 문제가 지속되면 기다렸다가 나중에 다시 시도하세요.

 서비스 중단으로 인해 클라우드 서비스를 일시적으로 사용하지 못할 수 있습니다.

Mac

단계 안내서 이 단계가 필요한 이유
1단계: Mac 다시 시작

1 Mac을 다시 시작합니다.

2 Autodesk 제품을 다시 엽니다.

 캐시된 세션을 지우고 시스템 프로세스를 새로 고칩니다.
2단계: 로그아웃 후 다시 로그인

1 Autodesk 제품을 엽니다.

2 프로파일 또는 사용자 아이콘을 클릭합니다.

3 “로그아웃”을 선택합니다.

4 제품을 닫았다가 다시 엽니다.

5 다시 로그인합니다.

 세션 및 인증 문제를 해결합니다. 인증 및 세션 문제를 해결합니다.
3단계: 브라우저에서 클라우드 액세스 확인

1 Forma Data Management/BIM 360으로 이동합니다.

2 프로젝트를 엽니다.

3 파일에 액세스할 수 있는지 확인합니다.

 문제가 계정과 관련된 것인지, 특정 응용프로그램과 관련된 것인지 확인합니다.
4단계: 권한 확인

1 사용자가 프로젝트에만 추가되어 있는지 확인합니다.

2 필요한 경우 프로젝트 관리자에게 문의합니다.

3 필요한 경우 계정을 제거했다가 다시 추가해 달라고 요청합니다.

 권한이 동기화되지 않았거나 잘못 할당되었을 수 있습니다.
5단계: 올바른 계정 및 지역 확인

1 올바른 클라우드 지역(미국, 영국 등)에 액세스하고 있는지 확인합니다.

2 로그인 이메일이 할당된 계정과 일치하는지 확인합니다.

 잘못된 계정이나 지역을 사용하면 액세스가 차단될 수 있습니다.
6단계: 브라우저 캐시 지우기(웹 액세스 문제 시)

1 브라우저 설정을 엽니다.

2 캐시와 쿠키를 지웁니다.

3 브라우저를 다시 시작합니다.

 브라우저 문제로 인해 Autodesk 클라우드 서비스에 대한 액세스가 차단될 수 있습니다.
7단계: Autodesk 제품 업데이트

1 https://manage.autodesk.com으로 이동합니다.

2 업데이트를 다운로드하여 설치합니다.

3 제품을 다시 시작합니다.

 클라우드 서비스와의 호환성을 확인합니다.
8단계: 네트워크 안정성 및 성능 확인

1 인터넷 속도를 테스트합니다.

2 다른 네트워크를 사용해 봅니다(가능한 경우).

3 VPN을 일시적으로 비활성화합니다.

4 동기화를 다시 시도합니다.

 느리거나 불안정한 네트워크 상태로 인해 동기화 및 클라우드 액세스가 중단될 수 있습니다.
9단계: 서비스 중단 확인

1 오토데스크 상태 대시보드에서 Autodesk 클라우드 서비스의 상태를 확인합니다.

2 브라우저를 통해 프로젝트에 액세스해 봅니다.

3 문제가 지속되면 기다렸다가 나중에 다시 시도하세요.

 서비스 중단으로 인해 클라우드 서비스를 일시적으로 사용하지 못할 수 있습니다.

FAQ(자주 묻는 질문과 대답)

클라우드 프로젝트에 액세스할 수 없는 이유는 무엇인가요?

이 문제의 발생 원인은 주로 다음과 같습니다.

  • 권한 없음

  • 잘못된 계정 또는 로그인

  • 프로젝트에 추가되지 않음

파일이 동기화되지 않는 이유는 무엇인가요?

일반적인 원인은 다음과 같습니다.

  • 네트워크 문제 또는 인터넷 속도 저하

  • 대용량 파일 작업

  • 동기화 프로세스 중단

  • Desktop Connector 문제

Desktop Connector에서 폴더가 비어 있는 상태로 표시되는 이유는 무엇인가요?

이 문제는 다음과 같은 경우에 발생할 수 있습니다.

  • 폴더 이름이 잘못된 경우(예: 후행 공백)

  • 권한이 없는 경우

  • 동기화에 실패하거나 동기화가 보류 중인 경우

동기화 속도가 느리거나 동기화에 실패하는 이유는 무엇인가요?

이 문제는 다음이 원인일 수 있습니다.

  • 대규모 배치 업로드

  • 대기 시간이 길거나 연결 상태가 좋지 않음

  • 이름이 비슷한 프로젝트가 여러 개 있음

  • 한 번에 너무 많은 파일을 변경함

브라우저에서는 액세스할 수 있는데 제품에서는 액세스할 수 없는 이유는 무엇인가요?

이 문제는 보통 다음을 나타냅니다.

  • 권한 동기화 문제

  • 제품에서 잘못된 계정을 선택함

  • 로컬 구성 문제

클라우드 기능을 사용하려면 인터넷이 필요한가요?

예, 클라우드 워크플로우를 사용하려면 인터넷 연결이 활성화되어야 합니다. 일부 도구에서는 제한적으로 오프라인 작업을 허용할 수 있습니다.

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