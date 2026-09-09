Autodesk 제품의 클라우드 액세스 및 동기화 문재

Forma Data Management, BIM 360, Autodesk Forma 또는 그 외 클라우드 연결 워크플로우를 사용해 작업할 때 Autodesk 제품에서 클라우드 액세스 및 동기화 문제가 발생할 수 있습니다. 이러한 문제는 권한, 네트워크 연결성, 프로젝트 구성 또는 로컬 시스템과 클라우드 간의 동기화 동작과 관련된 경우가 많습니다.

많은 경우, 문제는 한 가지 원인이 아니라 액세스 권한 누락, 대용량 파일 작업, 네트워크 지연, 또는 오래된 동기화 구성요소와 같은 여러 요인이 복합적으로 작용하여 발생합니다.

이 문서에서는 클라우드 액세스 및 동기화 문제의 가장 일반적인 원인을 빠르게 식별하고 해결하는 데 도움이 되는 단계별 문제 해결 워크플로우를 제공합니다. 단계를 순서대로 따르고, 각 단계를 수행한 후 제품을 테스트하면 문제가 계정, 프로젝트 액세스, 동기화 프로세스 또는 시스템 구성 중 무엇과 관련 있는지 좁혀 나갈 수 있습니다.

다음으로 이어지는 내용에서 Windows와 Mac용 문제 해결 가이드를 차례로 확인할 수 있으며, 마지막 부분에는 이 토픽과 관련해 자주 묻는 질문과 대답(Windows와 Mac에 모두 해당)이 나와 있습니다.