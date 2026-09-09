Autodesk 제품의 클라우드 액세스 및 동기화 문재

Revit, AutoCAD, Civil 3D를 포함하는 통합된 BIM 도구
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Inventor와 AutoCAD에 포함된 전문가용 CAD/CAM 도구
3ds Max 및 Maya를 포함하는 엔터테인먼트 컨텐츠 제작 도구
Forma Data Management, BIM 360, Autodesk Forma 또는 그 외 클라우드 연결 워크플로우를 사용해 작업할 때 Autodesk 제품에서 클라우드 액세스 및 동기화 문제가 발생할 수 있습니다. 이러한 문제는 권한, 네트워크 연결성, 프로젝트 구성 또는 로컬 시스템과 클라우드 간의 동기화 동작과 관련된 경우가 많습니다.
많은 경우, 문제는 한 가지 원인이 아니라 액세스 권한 누락, 대용량 파일 작업, 네트워크 지연, 또는 오래된 동기화 구성요소와 같은 여러 요인이 복합적으로 작용하여 발생합니다.
이 문서에서는 클라우드 액세스 및 동기화 문제의 가장 일반적인 원인을 빠르게 식별하고 해결하는 데 도움이 되는 단계별 문제 해결 워크플로우를 제공합니다. 단계를 순서대로 따르고, 각 단계를 수행한 후 제품을 테스트하면 문제가 계정, 프로젝트 액세스, 동기화 프로세스 또는 시스템 구성 중 무엇과 관련 있는지 좁혀 나갈 수 있습니다.
다음으로 이어지는 내용에서 Windows와 Mac용 문제 해결 가이드를 차례로 확인할 수 있으며, 마지막 부분에는 이 토픽과 관련해 자주 묻는 질문과 대답(Windows와 Mac에 모두 해당)이 나와 있습니다.
|단계
|안내서
|이 단계가 필요한 이유
|1단계: 시스템 다시 시작
|
1 컴퓨터를 다시 시작합니다.
2 Autodesk 제품을 다시 시작합니다.
|동기화 프로세스를 초기화하고 일시적인 문제를 해결합니다.
|2단계: 로그아웃 후 다시 로그인
|
1 Autodesk 제품 또는 Desktop Connector를 엽니다.
2 Autodesk 계정에서 로그아웃합니다.
3 제품을 닫았다가 다시 엽니다.
4 다시 로그인합니다.
|인증을 갱신하고 계정이 클라우드 서비스와 올바르게 동기화되도록 합니다.
|3단계: 클라우드 프로젝트 액세스 및 권한 확인
|
1 웹 브라우저를 사용하여 Forma Data Management/BIM 360으로 이동합니다.
2 프로젝트를 엽니다.
3 다음을 확인합니다.
-폴더와 파일을 볼 수 있는지 확인
-파일을 열거나 다운로드할 수 있는지 확인
4 그렇지 않다면 다음을 수행합니다.
-프로젝트 관리자에게 문의
-담당자에게 액세스 권한을 확인해 달라고 요청
|클라우드 액세스 문제는 권한이 없거나 잘못 설정되어 발생하는 경우가 많습니다.
|4단계: 올바른 계정 및 프로젝트 확인
|
1 Autodesk 제품을 엽니다.
2 올바른 Autodesk 계정으로 로그인되어 있는지 확인합니다.
3 올바른 클라우드 허브 또는 계정을 선택합니다.
4 올바른 프로젝트를 엽니다.
|잘못된 계정이나 허브를 사용하면 클라우드 프로젝트에 대한 액세스가 차단될 수 있습니다.
|5단계: Desktop Connector 상태 확인
|
1 Autodesk Desktop Connector 아이콘을 찾습니다.
2 실행 중인지 확인합니다.
3 동기화 상태 아이콘을 확인합니다.
녹색 → 동기화됨
파란색 → 동기화 진행 중
빨간색 → 실패
|Desktop Connector는 로컬 시스템과 클라우드 저장소 간의 동기화를 관리합니다.
|6단계: Desktop Connector가 최신 버전인지 확인
|
1 Autodesk Access를 엽니다.
2 Desktop Connector 업데이트를 확인합니다.
3 최신 버전을 설치합니다.
4 시스템을 다시 시작합니다.
|최신 버전에는 안정성 개선 사항과 동기화 동작에 관한 버그 수정 사항이 포함되어 있습니다.
|7단계: 동기화 문제(파일이 동기화되지 않거나 멈춤) 확인
|
1 다음과 같이 표시된 파일을 찾아봅니다.
-동기화 보류 중
-동기화 실패
2 다음을 시도합니다.
-파일을 다시 편집한 후 저장
-Desktop Connector를 수동으로 새로 고침
3 Desktop Connector를 다시 시작합니다.
|캐시 문제나 중단된 작업으로 인해 파일 동기화가 멈출 수 있습니다.
|8단계: 파일 복잡성 또는 배치 크기 줄이기
|
1 많은 파일을 한 번에 업로드하거나 수정하지 않도록 합니다.
2 파일을 작은 배치로 나누어 업로드합니다.
3 한 번의 동기화 작업이 완료될 때까지 기다렸다가 다음 작업을 시작합니다.
|대규모 작업을 동시에 수행하면 동기화에 실패하거나 지연 문제가 발생할 수 있습니다.
|9단계: 파일 및 폴더 설정 확인
|
1 클라우드 프로젝트의 폴더 이름을 검토합니다.
2 다음이 포함되어 있지 않은지 확인합니다.
-선행 공백
-후행 공백
3 시스템 폴더의 이름을 변경하지 않도록 합니다.
|잘못된 폴더 이름이나 구조 문제는 동기화를 방해할 수 있습니다.
|10단계: 네트워크 안정성 및 성능 확인
|
1 인터넷 속도를 테스트합니다.
2 다른 네트워크를 사용해 봅니다(가능한 경우).
3 VPN을 일시적으로 비활성화합니다.
4 동기화를 다시 시도합니다.
|느리거나 불안정한 네트워크 상태로 인해 동기화 및 클라우드 액세스가 중단될 수 있습니다.
|11단계: 서비스 중단 확인
|
1 오토데스크 상태 대시보드에서 Autodesk 클라우드 서비스의 상태를 확인합니다.
2 브라우저를 통해 프로젝트에 액세스해 봅니다.
3 문제가 지속되면 기다렸다가 나중에 다시 시도하세요.
|서비스 중단으로 인해 클라우드 서비스를 일시적으로 사용하지 못할 수 있습니다.
|단계
|안내서
|이 단계가 필요한 이유
|1단계: Mac 다시 시작
|
1 Mac을 다시 시작합니다.
2 Autodesk 제품을 다시 엽니다.
|캐시된 세션을 지우고 시스템 프로세스를 새로 고칩니다.
|2단계: 로그아웃 후 다시 로그인
|
1 Autodesk 제품을 엽니다.
2 프로파일 또는 사용자 아이콘을 클릭합니다.
3 “로그아웃”을 선택합니다.
4 제품을 닫았다가 다시 엽니다.
5 다시 로그인합니다.
|세션 및 인증 문제를 해결합니다. 인증 및 세션 문제를 해결합니다.
|3단계: 브라우저에서 클라우드 액세스 확인
|
1 Forma Data Management/BIM 360으로 이동합니다.
2 프로젝트를 엽니다.
3 파일에 액세스할 수 있는지 확인합니다.
|문제가 계정과 관련된 것인지, 특정 응용프로그램과 관련된 것인지 확인합니다.
|4단계: 권한 확인
|
1 사용자가 프로젝트에만 추가되어 있는지 확인합니다.
2 필요한 경우 프로젝트 관리자에게 문의합니다.
3 필요한 경우 계정을 제거했다가 다시 추가해 달라고 요청합니다.
|권한이 동기화되지 않았거나 잘못 할당되었을 수 있습니다.
|5단계: 올바른 계정 및 지역 확인
|
1 올바른 클라우드 지역(미국, 영국 등)에 액세스하고 있는지 확인합니다.
2 로그인 이메일이 할당된 계정과 일치하는지 확인합니다.
|잘못된 계정이나 지역을 사용하면 액세스가 차단될 수 있습니다.
|6단계: 브라우저 캐시 지우기(웹 액세스 문제 시)
|
1 브라우저 설정을 엽니다.
2 캐시와 쿠키를 지웁니다.
3 브라우저를 다시 시작합니다.
|브라우저 문제로 인해 Autodesk 클라우드 서비스에 대한 액세스가 차단될 수 있습니다.
|7단계: Autodesk 제품 업데이트
|
1 https://manage.autodesk.com으로 이동합니다.
2 업데이트를 다운로드하여 설치합니다.
3 제품을 다시 시작합니다.
|클라우드 서비스와의 호환성을 확인합니다.
|8단계: 네트워크 안정성 및 성능 확인
|
1 인터넷 속도를 테스트합니다.
2 다른 네트워크를 사용해 봅니다(가능한 경우).
3 VPN을 일시적으로 비활성화합니다.
4 동기화를 다시 시도합니다.
|느리거나 불안정한 네트워크 상태로 인해 동기화 및 클라우드 액세스가 중단될 수 있습니다.
|9단계: 서비스 중단 확인
|
1 오토데스크 상태 대시보드에서 Autodesk 클라우드 서비스의 상태를 확인합니다.
2 브라우저를 통해 프로젝트에 액세스해 봅니다.
3 문제가 지속되면 기다렸다가 나중에 다시 시도하세요.
|서비스 중단으로 인해 클라우드 서비스를 일시적으로 사용하지 못할 수 있습니다.
이 문제의 발생 원인은 주로 다음과 같습니다.
권한 없음
잘못된 계정 또는 로그인
프로젝트에 추가되지 않음
일반적인 원인은 다음과 같습니다.
네트워크 문제 또는 인터넷 속도 저하
대용량 파일 작업
동기화 프로세스 중단
Desktop Connector 문제
이 문제는 다음과 같은 경우에 발생할 수 있습니다.
폴더 이름이 잘못된 경우(예: 후행 공백)
권한이 없는 경우
동기화에 실패하거나 동기화가 보류 중인 경우
이 문제는 다음이 원인일 수 있습니다.
대규모 배치 업로드
대기 시간이 길거나 연결 상태가 좋지 않음
이름이 비슷한 프로젝트가 여러 개 있음
한 번에 너무 많은 파일을 변경함
이 문제는 보통 다음을 나타냅니다.
권한 동기화 문제
제품에서 잘못된 계정을 선택함
로컬 구성 문제
예, 클라우드 워크플로우를 사용하려면 인터넷 연결이 활성화되어야 합니다. 일부 도구에서는 제한적으로 오프라인 작업을 허용할 수 있습니다.
Assistant가 답변을 찾아내거나 상담사에게 연락하는 것을 도와드릴 것입니다.