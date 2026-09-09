Autodesk 제품의 애드인 및 확장 기능

Revit, AutoCAD, Civil 3D를 포함하는 통합된 BIM 도구
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Inventor와 AutoCAD에 포함된 전문가용 CAD/CAM 도구
3ds Max 및 Maya를 포함하는 엔터테인먼트 컨텐츠 제작 도구
애드인 및 확장 기능은 추가 기능과 사용자 지정 옵션을 제공하여 Autodesk 제품의 성능을 향상시킵니다. 하지만 오래되었거나, 호환되지 않거나, 다른 확장 기능과 충돌하는 경우 충돌, 기능 누락 또는 예기치 않은 동작 등의 문제를 가끔 일으킬 수 있습니다.
대부분의 경우 문제는 한 가지 애드인이 아니라 버전 호환성 문제, 여러 확장 기능의 상호 작용 또는 이전 설치에서 남은 구성 등의 여러 요인이 복합적으로 작용하여 발생합니다.
이 문서에서는 애드인 및 확장 기능의 문제를 식별하고 해결하는 데 도움이 되는 단계별 문제 해결 워크플로우를 제공합니다. 단계를 순서대로 따르고, 각 단계를 수행한 후 테스트하면 문제가 특정 애드인, 구성 또는 시스템 상호 작용 중 무엇과 관련 있는지 좁혀 나갈 수 있습니다.
다음으로 이어지는 내용에서 Windows와 Mac용 문제 해결 가이드를 차례로 확인할 수 있으며, 마지막 부분에는 이 토픽과 관련해 자주 묻는 질문과 대답(Windows와 Mac에 모두 해당)이 나와 있습니다.
|단계
|안내서
|이 단계가 필요한 이유
|1단계: 애드인 및 확장 기능 모두 비활성화
|
1 Autodesk 제품을 엽니다.
2 애드인 및 확장 관리자로 이동합니다(위치는 제품에 따라 다름).
3 모든 애드인을 비활성화하거나 끕니다.
4 제품을 닫았다가 다시 엽니다.
5 문제를 다시 테스트합니다.
|이를 통해 문제가 핵심 제품이 아닌 애드인 또는 확장 기능으로 인해 발생한 것인지 확인할 수 있습니다.
|2단계: 애드인을 하나씩 재활성화
|
1 Autodesk 제품을 다시 엽니다.
2 애드인을 한 번에 하나씩 활성화합니다.
3 각 애드인을 활성화한 후 제품을 다시 시작합니다.
4 매번 변경하고 나서 기능 또는 워크플로우를 테스트합니다.
|이렇게 하면 문제를 일으키는 특정 애드인이 무엇인지 식별할 수 있습니다.
|3단계: 제품 버전과 애드인의 호환성 확인
|
1 Autodesk 제품 버전을 확인합니다.
2 애드인 문서 또는 출처를 확인합니다.
3 애드인이 사용 중인 제품 버전을 지원하는지 확인합니다.
4 지원되지 않거나 오래된 애드인을 비활성화합니다.
|이전 버전용으로 제작된 애드인은 최신 제품 릴리스에서 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
|4단계: 애드인 및 확장 기능 업데이트
|
1 애드인 소스(Autodesk APP Store 또는 공급자)를 엽니다.
2 사용 가능한 업데이트를 확인합니다.
3 최신 업데이트를 다운로드하여 설치합니다.
4 Autodesk 제품을 다시 시작합니다.
|업데이트에는 버그 수정 및 호환성 개선 사항이 포함되는 경우가 많습니다.
|5단계: 문제가 있는 애드인 제거 또는 설치제거
|
1 “앱 및 기능”을 엽니다.
2 애드인 또는 확장 기능을 찾습니다.
3 해당 기능을 선택하여 설치제거합니다.
4 시스템을 다시 시작합니다.
5 Autodesk 제품을 다시 엽니다.
|결함이 있거나 호환되지 않는 애드인을 제거하면 충돌이 해결되고 안정성이 복원됩니다.
|6단계: 중복되거나 충돌하는 애드인 확인
|
1 설치된 모든 애드인을 검토합니다.
2 동일한 애드인의 여러 버전과 유사한 기능을 수행하는 애드인을 찾아봅니다.
3 중복 항목을 비활성화하거나 제거합니다.
|충돌하는 애드인은 서로 간섭하여 예기치 않은 동작을 일으킬 수 있습니다.
|7단계: 제품 설정 초기화
|
1 Autodesk 제품을 닫습니다.
2 Windows 시작 메뉴를 엽니다.
3 제품 이름을 검색한 후 기본값으로 설정 초기화를 찾습니다.
4 초기화 옵션을 선택합니다.
5 초기화를 확인합니다.
6 제품을 다시 시작합니다.
|남아 있는 애드인 구성을 지우고 기본 동작을 복원합니다.
|8단계: 시스템 다시 시작
|
1 컴퓨터를 다시 시작합니다.
2 Autodesk 제품을 다시 엽니다.
3 기능을 다시 테스트합니다.
|모든 변경 사항이 적용되도록 하고, 캐시된 프로세스를 지웁니다.
|단계
|안내서
|이 단계가 필요한 이유
|1단계: 애드인 및 확장 기능 모두 비활성화
|
1 Autodesk 제품을 엽니다.
2 애드인 또는 확장 기능의 설정을 찾습니다.
3 모든 확장 기능을 비활성화합니다.
4 제품을 다시 시작합니다.
5 기능을 테스트합니다.
|이를 통해 문제가 핵심 제품이 아닌 애드인 또는 확장 기능으로 인해 발생한 것인지 확인할 수 있습니다.
|2단계: 확장 기능을 개별적으로 재활성화
|
1 확장 기능을 한 번에 하나씩 활성화합니다.
2 매번 활성화한 후 제품을 다시 시작합니다. 기능을 테스트합니다.
|이렇게 하면 문제를 일으키는 특정 애드인이 무엇인지 식별할 수 있습니다.
|3단계: 호환성 확인
|
1 Autodesk 제품 버전을 확인합니다.
2 애드인 문서 또는 출처를 확인합니다.
3 애드인이 사용 중인 제품 버전을 지원하는지 확인합니다.
4 지원되지 않거나 오래된 애드인을 비활성화합니다.
|이전 버전용으로 제작된 애드인은 최신 제품 릴리스에서 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
|4단계: 애드인 및 확장 기능 업데이트
|
1 애드인 소스(Autodesk APP Store 또는 공급자)를 엽니다.
2 사용 가능한 업데이트를 확인합니다.
3 최신 업데이트를 다운로드하여 설치합니다.
4 Autodesk 제품을 다시 시작합니다.
|업데이트에는 버그 수정 및 호환성 개선 사항이 포함되는 경우가 많습니다.
|5단계: 문제가 있는 애드인 제거 또는 설치제거
|
1 확장 파일 또는 응용프로그램을 찾습니다.
2 해당 항목을 제거하거나 설치제거합니다.
3 Mac을 다시 시작합니다.
|결함이 있거나 호환되지 않는 애드인을 제거하면 충돌이 해결되고 안정성이 복원됩니다.
|6단계: 제품 설정 초기화
|
1 제품을 닫습니다.
2 기본 설정을 초기화합니다(제품에 따라 다름).
3 다시 열어서 테스트합니다.
|확장 기능에서 남은 구성을 지웁니다.
이 문제의 발생 원인은 일반적으로 다음과 같습니다.
호환되지 않는 애드인
여러 확장 기능 간의 충돌
오래된 플러그인 버전
이 문제는 다음과 같은 경우에 발생할 수 있습니다.
애드인이 기본 기능을 재지정하는 경우
확장 기능을 제대로 로드하지 못한 경우
호환성 문제가 있는 경우
예. 단,
일부 애드인은 충돌할 수 있습니다.
기능이 겹치면 예기치 않은 동작이 발생할 수 있습니다.
모든 애드인을 비활성화했다가 한 번에 하나씩 활성화하면 원인을 파악할 수 있습니다.
항상 그런 것은 아니지만, 애드인을 업데이트하거나 비활성화하면 제거하지 않고도 문제를 해결할 수 있습니다.
아니요, 애드인은 프로젝트 파일이 아닌 기능에 영향을 미칩니다.
Assistant가 답변을 찾아내거나 상담사에게 연락하는 것을 도와드릴 것입니다.