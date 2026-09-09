Autodesk 제품의 애드인 및 확장 기능

애드인 및 확장 기능은 추가 기능과 사용자 지정 옵션을 제공하여 Autodesk 제품의 성능을 향상시킵니다. 하지만 오래되었거나, 호환되지 않거나, 다른 확장 기능과 충돌하는 경우 충돌, 기능 누락 또는 예기치 않은 동작 등의 문제를 가끔 일으킬 수 있습니다.

대부분의 경우 문제는 한 가지 애드인이 아니라 버전 호환성 문제, 여러 확장 기능의 상호 작용 또는 이전 설치에서 남은 구성 등의 여러 요인이 복합적으로 작용하여 발생합니다.

이 문서에서는 애드인 및 확장 기능의 문제를 식별하고 해결하는 데 도움이 되는 단계별 문제 해결 워크플로우를 제공합니다. 단계를 순서대로 따르고, 각 단계를 수행한 후 테스트하면 문제가 특정 애드인, 구성 또는 시스템 상호 작용 중 무엇과 관련 있는지 좁혀 나갈 수 있습니다.

다음으로 이어지는 내용에서 Windows와 Mac용 문제 해결 가이드를 차례로 확인할 수 있으며, 마지막 부분에는 이 토픽과 관련해 자주 묻는 질문과 대답(Windows와 Mac에 모두 해당)이 나와 있습니다.