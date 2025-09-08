Autodesk AI는 AutoCAD Plus 사용자가 지루한 반복 작업을 빠르게 완수하고 작성 및 탐색에 많은 시간을 할애할 수 있도록 지원합니다. AutoCAD Plus 생산성 도구 표식 가져오기 및 표식 지원을 사용하면 제도 담당자가 새 설계를 신속하게 반복할 수 있습니다. 표식 지원은 머신 러닝을 통해 수기로 작성한 표식과 디지털 표식을 식별하고, 표식 문자로 된 특정 지침을 탐지 및 실행하여 빠르고 쉽게 변경할 수 있습니다. 사용자가 블록 참조를 대치해야 하는 경우 Autodesk AI가 사용자 블록 라이브러리를 검색하여 유사한 블록 중에서 선택할 것을 제안합니다. 내 정보: 매크로 어드바이저는 또한 사용자가 작업함에 따라 생산성을 높일 수 있도록 적절한 시점에 적절한 컨텍스트에서 선별된 팁과 귀중한 정보를 제공합니다. 이는 현재 AutoCAD Plus에서 사용할 수 있는 AI 기능 중 일부에 불과합니다.