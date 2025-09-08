Revit, AutoCAD, Civil 3D를 포함하는 통합된 BIM 도구
Autodesk AutoCAD Plus는 건축가, 엔지니어 및 시공 전문가에게 다음과 같은 작업을 수행할 수 있는 정밀 도구를 제공합니다.
설계 및 주석 달기: 솔리드, 표면 및 메쉬 객체가 있는 2D 형상과 3D 모델
제도 작업 자동화: AI로 객체를 배치하고, 도면을 비교하고, 일람표를 작성하고, 레이아웃을 게시하는 등의 작업 수행
생산성 극대화: 사용자화된 작업공간, AutoLISP, API 및 앱으로 생산성 향상
AutoCAD Plus에는 향상된 기능 및 지능형 객체로 시간을 절약할 수 있는 툴셋이 포함되어 있습니다. 7가지 툴셋 중 하나를 사용하여 완료된 작업은 생산성이 평균 63% 향상(영문) 됩니다.*
Autodesk가 외부 컨설턴트에 의뢰한 일련의 연구를 바탕으로 하는 생산성 데이터입니다. 7가지 툴셋 연구에서는 숙련된 AutoCAD Plus 사용자가 일반적인 작업을 수행할 때 기본 AutoCAD Plus와 AutoCAD Plus에 포함된 전문화 툴셋의 성능을 비교했습니다. 전반적인 생산성 향상 효과는 7가지 연구에서 확인된 툴셋과 기본 AutoCAD Plus에서의 특정 작업 완료 시간을 합산한 후 두 합계 간의 백분율 차이를 토대로 계산되었습니다. 다른 모든 성능 테스트와 마찬가지로 본 결과치는 컴퓨터, 운영 체제, 필터 그리고 소스 자료에 따라 달라질 수 있습니다. 최대한 공정하고 객관적인 테스트가 되게 하기 위해 최선을 다했지만 실제 사용 환경에서의 결과치는 다를 수 있습니다. 제품 정보 및 사양은 공지 없이 변경될 수 있습니다. Autodesk는 명시적이거나 암시적인 어떠한 보증도 없이 이 정보를 "있는 그대로" 제공합니다.
Autodesk AI의 도움을 받아 정보와 자동화를 제공하는 AutoCAD Plus를 사용하면 2D 및 3D 설계 경험을 개선할 수 있습니다.see more
원하는 방식으로 작업할 수 있습니다. 데스크톱, 웹 및 모바일에서 AutoCAD 2D 및 3D DWG 파일로 프로젝트에 연결하여 이동 중에도 아이디어를 포착, 공유 및 검토할 수 있습니다.see more
AEC Collection에서 제공하는 클라우드 기반 문서 관리 및 공통 데이터 환경인 Autodesk Docs를 사용하여 문서 검토 및 승인 워크플로우를 안정적으로 간소화할 수 있습니다.see more
Autodesk Assistant를 사용하여 AutoCAD Plus에서 유용한 AI 지원 및 솔루션을 편리하게 이용할 수 있습니다. 작업공간을 벗어나지 않고도 AutoCAD 기능과 관련된 질문을 하고 설계 문제를 해결할 수 있습니다.see more
AutoCAD LT
AutoCAD
AutoCAD Plus
Autodesk AI를 사용한 API 및 자동화
클라우드 및 이동성
공동 작업
산업군별 툴셋
—Ambrose Luk, Munden Fry Landscape Associates 선임 준설계자
—Jort Heijen, 기타 디자이너 겸 Red Layer Guitars 대표
—Etienne Mutebutsi, Bridges to Prosperity 아프리카 사하라 이남 요구사항 평가 관리자
일부 Autodesk AI 기능은 머신 러닝을 활용하지 않으므로 기반 모델 학습을 위한 데이터가 필요하지 않습니다. AI 기능이 학습을 위한 데이터를 필요로 하는 경우 Autodesk는 기능에 따라 다른 데이터 소스를 사용합니다. Autodesk AI 기능이 머신 러닝을 활용하는지 여부와 학습에 사용되는 데이터 소스에 대한 자세한 내용은 Autodesk Trust Center의 신뢰할 수 있는 AI 섹션 내에 있는 해당 기능에 대한 AI 투명성 카드에서 확인할 수 있습니다. 참고: 추가적인 투명성 카드가 곧 제공될 예정입니다.
Autodesk AI는 AutoCAD Plus 사용자가 지루한 반복 작업을 빠르게 완수하고 작성 및 탐색에 많은 시간을 할애할 수 있도록 지원합니다. AutoCAD Plus 생산성 도구 표식 가져오기 및 표식 지원을 사용하면 제도 담당자가 새 설계를 신속하게 반복할 수 있습니다. 표식 지원은 머신 러닝을 통해 수기로 작성한 표식과 디지털 표식을 식별하고, 표식 문자로 된 특정 지침을 탐지 및 실행하여 빠르고 쉽게 변경할 수 있습니다. 사용자가 블록 참조를 대치해야 하는 경우 Autodesk AI가 사용자 블록 라이브러리를 검색하여 유사한 블록 중에서 선택할 것을 제안합니다. 내 정보: 매크로 어드바이저는 또한 사용자가 작업함에 따라 생산성을 높일 수 있도록 적절한 시점에 적절한 컨텍스트에서 선별된 팁과 귀중한 정보를 제공합니다. 이는 현재 AutoCAD Plus에서 사용할 수 있는 AI 기능 중 일부에 불과합니다.
Autodesk AutoCAD Plus에는 Apple® macOS 및 Microsoft® Windows에서 실행되는 AutoCAD가 포함되어 있습니다®®. AutoCAD for macOS는 Apple Silicon 기반 Mac 컴퓨터에서 기본적으로 실행됩니다. AutoCAD Plus 전문화 툴셋은 Microsoft® Windows®에서 사용할 수 있습니다. M1 및 M2를 포함한 M-시리즈 칩을 지원합니다. 자세한 내용은 AutoCAD 시스템 요구사항을 참조하십시오.
Autodesk AutoCAD Plus는 Microsoft® Windows®, Apple® macOS®에서 실행할 수 있습니다. 자세한 내용은 AutoCAD Plus 시스템 요구사항을 참조하십시오.
모든 Autodesk AutoCAD Plus 서브스크립션에는 웹 및 모바일용 AutoCAD가 포함됩니다. 모바일용 AutoCAD는 iOS, Android 및 Windows에서 실행할 수 있습니다. 버전 상세 정보는 모바일용 AutoCAD 시스템 요구사항을 참조하십시오. 웹용 AutoCAD는 Windows 또는 Mac에서 64비트 Google Chrome, 64비트 Mozilla Firefox 및 64비트 Microsoft Edge에서 지원됩니다. 버전 상세 정보는 웹용 AutoCAD 시스템 요구사항을 참조하십시오.
Autodesk에서는 개인 사용자 및 관리자를 위한 다운로드 및 설치 지침을 제공합니다. 사용 가능한 다운로드가 Autodesk Account에 나타납니다. 제품을 찾아 버전, 플랫폼, 언어 및 다운로드 방법을 선택하십시오. 자세한 내용을 보려면 Autodesk 지원을 방문하십시오.
연간 AutoCAD Plus 서브스크립션 가격은
체험판 소프트웨어를 실행하고 체험판 화면에서 서브스크립션 구매하기를 클릭하거나 여기에서 AutoCAD Plus를 구입하십시오. 서브스크립션을 구입할 때는 체험판에 로그인할 때 사용한 것과 같은 이메일 주소와 암호를 입력해야 합니다. 체험판을 유료 서브스크립션으로 전환하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.
Autodesk AutoCAD 소프트웨어 서브스크립션을 구매하면 최대 세 대의 컴퓨터 또는 기타 장치에 설치할 수 있습니다. 그러나 명명된 사용자는 한 번에 한 대의 컴퓨터에서만 로그인하고 소프트웨어를 사용할 수 있습니다. 자세히 알아보려면 소프트웨어 라이센스 계약을 참조하시기 바랍니다.
AutoCAD Plus 서브스크립션은 이전 3개 AutoCAD 버전을 설치하고 사용할 수 있는 권한을 제공합니다. 서브스크립션을 구매하고 나면 Autodesk Account에 다운로드 가능한 제품이 표시됩니다. 서브스크립션 고객이 사용할 수 있는 이전 버전도 참조하십시오.
예. 학생 및 교사에게 Autodesk 제품 및 서비스를 1년 동안 무료로 이용할 수 있는 교육용 액세스 권한을 제공해 드립니다. 자격을 유지하는 동안에는 계속해서 갱신하실 수 있습니다. 자세히 알아보기.
산업군별 툴셋이 없는 AutoCAD는 2D 제도 및 문서, 3D 모델링 및 시각화, AI 및 머신 러닝 기능을 제공합니다.
보다 강력한 산업군별 기능이 필요한 고객을 위해 AutoCAD Plus에는 산업군별 전문화 툴셋이 포함되어 있습니다. AutoCAD Plus 고객은 BOM(재료 명세서) 자동 업데이트, 재료 특성이 내장된 부품 삽입, 맵 가져오기 등 향상된 자동화 및 생산성 이점을 누릴 수 있으므로 중요한 설계 작업에 더욱 집중할 수 있습니다. Mechanical, Architecture, Electrical, Map 3D, MEP, Plant 3D, Raster Design을 포함한 7가지 산업군별 툴셋을 이용할 수 있습니다.
Autodesk AutoCAD Plus는 학생, 건축가, 설계자, 엔지니어, 프로젝트 관리자, 부동산 개발자 및 시공 전문가가 정밀한 2D 및 3D 도면을 작성하는 데 사용됩니다.
AutoCAD Plus는 솔리드, 표면, 메쉬 객체, 문서화 기능 등을 사용하여 정밀한 2D 및 3D 제도, 설계 및 모델링에 사용되는 CAD(Computer-Aided Design) 소프트웨어입니다. 도면 비교, 계수, 객체 추가, 테이블 작성 등의 작업을 자동화하고 생산성을 높일 수 있는 기능을 제공합니다. 또한 전기 설계, 플랜트 설계, 건축 배치 도면, 기계 설계, 3D 매핑, 스캔한 이미지 추가, 래스터 이미지 변환을 위한 7가지 산업군별 툴셋도 제공됩니다. AutoCAD Plus를 사용하면 데스크톱, 웹 및 모바일 장치를 통해 도면을 작성하고, 편집하고, 주석을 달 수 있습니다.
업계 최고의 CAD 및 BIM 도구 서브스크립션을 구매하고 할인 혜택을 받으세요
AEC Collection은 설계자, 엔지니어 및 도급업체에 클라우드 기반 공통 데이터 환경에서 지원하는 BIM 및 CAD 툴셋을 제공하여 초기 단계 설계부터 시공에 이르기까지 프로젝트를 쉽게 이행할 수 있도록 합니다.
Workshop/APD가 여러 분야의 팀을 위해 어떻게 AutoCAD와 Revit을 함께 사용하는지 살펴보십시오(동영상: 3분 5초).
Autodesk Docs를 통해 신뢰성을 높이고, 공동 작업을 개선하고, 프로젝트 정보를 향상하는 방법을 살펴보십시오(동영상: 1분 49초).
