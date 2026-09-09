기능 또는 워크플로우 문제

Revit, AutoCAD, Civil 3D를 포함하는 통합된 BIM 도구
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- Civil 3D
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Inventor와 AutoCAD에 포함된 전문가용 CAD/CAM 도구
3ds Max 및 Maya를 포함하는 엔터테인먼트 컨텐츠 제작 도구
도구나 명령, 기능이 예상대로 작동하지 않으면 AutoCAD 제품에서 기능 또는 워크플로우 문제가 발생할 수 있습니다. 이러한 문제는 제품 구성, 사용자 설정, 환경 설정 또는 응용프로그램 내 충돌과 관련된 경우가 많습니다.
대부분의 경우 문제는 한 가지 사안이 아니라 잘못 구성된 설정, 오래된 제품 버전 또는 기본 워크플로우를 방해하는 사용자 지정 프로파일 등의 여러 요인이 복합적으로 작용하여 발생합니다.
이 문서에서는 기능 또는 워크플로우 문제의 가장 일반적인 원인을 빠르게 식별하고 해결하는 데 도움이 되는 단계별 문제 해결 워크플로우를 제공합니다. 단계를 순서대로 따르고, 각 단계를 수행한 후 테스트하면 문제가 설정, 환경 또는 시스템 구성 중 무엇과 관련 있는지 좁혀 나갈 수 있습니다.
다음으로 이어지는 내용에서 Windows와 Mac용 문제 해결 가이드를 차례로 확인할 수 있으며, 마지막 부분에는 이 토픽과 관련해 자주 묻는 질문과 대답(Windows와 Mac에 모두 해당)이 나와 있습니다.
|단계
|안내서
|이 단계가 필요한 이유
|1단계: 시스템 다시 시작
|
1 컴퓨터를 다시 시작합니다.
2 Autodesk 제품을 다시 엽니다.
3 영향을 받는 기능이나 워크플로우를 테스트합니다.
|다시 시작하면 임시 메모리가 지워지고 기능 동작에 영향을 줄 수 있는 백그라운드 프로세스가 초기화됩니다.
|2단계: Autodesk 제품 다시 시작
|
1 Autodesk 제품을 완전히 닫습니다.
2 백그라운드에서 실행 중인 인스턴스가 없는지 확인합니다.
3 제품을 다시 엽니다.
4 워크플로우를 다시 테스트합니다.
|일시적인 응용프로그램 수준 문제로 인해 기능이 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.
|3단계: 기본값으로 제품 설정 초기화
|
1 Autodesk 제품을 닫습니다.
2 Windows 시작 메뉴를 엽니다.
3 제품 이름을 검색한 후 기본값으로 설정 초기화를 선택합니다.
4 초기화 옵션을 선택합니다.
5 초기화를 확인합니다.
6 제품을 다시 시작합니다.
|손상되거나 잘못 구성된 설정은 기능 관련 문제를 유발하는 가장 일반적인 원인 중 하나입니다.
|4단계: Autodesk 제품 업데이트
|
1 Windows 시작 메뉴를 엽니다.
2 Autodesk Access를 검색하여 엽니다.
3 사용 가능한 업데이트를 검토합니다.
4 해당 제품의 업데이트를 클릭합니다.
5 설치 후 제품을 다시 시작합니다.
|업데이트에는 알려진 기능 및 워크플로우 문제를 해결하는 개선 사항과 버그 수정 사항이 포함됩니다.
|5단계: 새 파일 또는 깨끗한 환경에서 테스트
|
1 Autodesk 제품을 엽니다.
2 새 파일을 생성하거나, 기존 작업 파일을 엽니다.
3 기능 또는 워크플로우를 테스트합니다.
|이렇게 하면 문제가 파일과 관련 있는지, 제품 환경과 관련 있는지 파악하는 데 도움이 됩니다.
|6단계: 사용자 지정 설정 또는 프로파일 비활성화
|
1 제품 설정 또는 기본 설정을 엽니다.
2 기본 작업공간 또는 프로파일로 전환합니다.
3 사용자 지정 구성을 비활성화합니다.
4 제품을 다시 시작합니다.
|사용자 지정 설정, 작업공간 또는 구성은 기본 동작을 재지정하여 문제를 일으킬 수 있습니다.
|7단계: 애드인 또는 확장 기능 확인
|
1 Autodesk 제품을 엽니다.
2 설치된 애드인 또는 플러그인을 비활성화합니다.
3 제품을 다시 시작합니다.
4 기능을 테스트합니다.
|애드인 또는 확장 기능은 기본 제공되는 기능과 충돌하고 워크플로우를 방해할 수 있습니다.
|8단계: 사용자 권한 확인
|
1 제품에 대한 전체 액세스 권한이 시스템 사용자 계정에 있는지 확인합니다.
2 관리되는 환경을 사용하는 경우 IT 부서에 확인합니다.
3 필수 권한이 부여되었는지 확인합니다.
|일부 기능에는 특정 권한이 필요하며, 제한된 환경은 기능을 차단할 수 있습니다.
|9단계: 백그라운드 응용프로그램 및 프로세스 닫기
|
1 “Ctrl + Shift + Esc”를 누릅니다.
2 작업 관리자를 엽니다.
3 불필요한 응용프로그램을 종료합니다.
4 Autodesk 제품을 다시 시작합니다.
|다른 응용프로그램은 기능 실행을 방해하거나 리소스를 소모할 수 있습니다.
|10단계: 제품 복구 또는 재설치(필요한 경우)
|
1 “앱 및 기능”으로 이동합니다.
2 Autodesk 제품을 찾습니다.
3 수정/복구를 선택합니다(사용 가능한 경우).
4 복구에 실패하면 설치제거한 후 다시 설치합니다.
|이렇게 하면 설치 또는 손상된 제품 구성요소와 관련된 보다 근본적인 문제가 해결됩니다.
|단계
|안내서
|이 단계가 필요한 이유
|1단계: Mac 다시 시작
|
1 Apple 메뉴를 클릭합니다.
2 다시 시작을 선택합니다.
3 Autodesk 제품을 다시 엽니다.
|시스템 상태를 지우고 백그라운드 프로세스를 초기화합니다.
|2단계: Autodesk 제품 다시 시작
|
1 제품을 완전히 닫습니다.
2 다시 엽니다.
3 기능을 다시 테스트합니다.
|일시적인 응용프로그램 문제는 워크플로우에 영향을 줄 수 있습니다.
|3단계: 제품 기본 설정 초기화
|
1 Autodesk 제품을 닫습니다.
2 초기화를 트리거하는 동안 다시 엽니다(제품에 따라 다름).
3 기본 설정을 복원합니다.
|손상되거나 충돌하는 구성 설정을 초기화합니다.
|4단계: Autodesk 제품 업데이트
|
1 https://manage.autodesk.com으로 이동합니다.
2 사용 가능한 업데이트를 다운로드하여 설치합니다.
3 제품을 다시 시작합니다.
|호환성을 확인하고 알려진 문제를 해결합니다.
|5단계: 새 파일 테스트
|
1 새 파일을 생성합니다.
2 기능을 테스트합니다.
|문제가 특정 파일과 관련 있는지 여부를 식별합니다.
|6단계: 애드인 또는 사용자 지정 구성 비활성화
|
1 확장 기능을 제거하거나 비활성화합니다.
2 제품을 다시 시작합니다.
|애드인 또는 사용자 지정 설정으로 인한 충돌로 워크플로우가 중단될 수 있습니다.
|7단계: 권한 및 시스템 설정 확인
|
1 macOS 권한을 확인합니다.
2 시스템 설정을 확인합니다.
3 전체 액세스 권한이 부여되었는지 확인합니다.
|제한된 권한은 기능을 차단할 수 있습니다.
이 문제의 발생 원인은 주로 다음과 같습니다.
잘못 구성된 구성
사용자 지정 프로파일 및 작업공간
오래된 제품 버전
애드인 충돌
이 문제는 보통 다음을 나타냅니다.
파일별 구성 문제
파일 손상
지원되지 않은 파일 콘텐츠
이 문제는 다음이 그 원인일 수 있습니다.
사용자 지정 작업공간 또는 UI 레이아웃
다른 제품 버전
사용자 구성의 차이
일반적인 트리거는 다음과 같습니다.
최근 업데이트
새로운 애드인 설치
설정 또는 구성 변경
예, 설정을 초기화하면 파일에 영향을 주지 않으면서 구성과 관련된 대부분의 문제를 해결할 수 있습니다.
아니요, 이러한 작업은 프로젝트 파일이 아닌 응용프로그램을 초기화합니다.
Assistant가 답변을 찾아내거나 상담사에게 연락하는 것을 도와드릴 것입니다.