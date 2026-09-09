설치 문제, 라이센스 활성화, 충돌 및 파일 문제를 해결합니다.

기능 또는 워크플로우 문제

도구나 명령, 기능이 예상대로 작동하지 않으면 AutoCAD 제품에서 기능 또는 워크플로우 문제가 발생할 수 있습니다. 이러한 문제는 제품 구성, 사용자 설정, 환경 설정 또는 응용프로그램 내 충돌과 관련된 경우가 많습니다.

 

대부분의 경우 문제는 한 가지 사안이 아니라 잘못 구성된 설정, 오래된 제품 버전 또는 기본 워크플로우를 방해하는 사용자 지정 프로파일 등의 여러 요인이 복합적으로 작용하여 발생합니다.

 

이 문서에서는 기능 또는 워크플로우 문제의 가장 일반적인 원인을 빠르게 식별하고 해결하는 데 도움이 되는 단계별 문제 해결 워크플로우를 제공합니다. 단계를 순서대로 따르고, 각 단계를 수행한 후 테스트하면 문제가 설정, 환경 또는 시스템 구성 중 무엇과 관련 있는지 좁혀 나갈 수 있습니다.

 

다음으로 이어지는 내용에서 Windows와 Mac용 문제 해결 가이드를 차례로 확인할 수 있으며, 마지막 부분에는 이 토픽과 관련해 자주 묻는 질문과 대답(Windows와 Mac에 모두 해당)이 나와 있습니다.

Windows

단계 안내서 이 단계가 필요한 이유
1단계: 시스템 다시 시작

1 컴퓨터를 다시 시작합니다.

2 Autodesk 제품을 다시 엽니다.

3 영향을 받는 기능이나 워크플로우를 테스트합니다.

 다시 시작하면 임시 메모리가 지워지고 기능 동작에 영향을 줄 수 있는 백그라운드 프로세스가 초기화됩니다.
2단계: Autodesk 제품 다시 시작

1 Autodesk 제품을 완전히 닫습니다.

2 백그라운드에서 실행 중인 인스턴스가 없는지 확인합니다.

3 제품을 다시 엽니다.

4 워크플로우를 다시 테스트합니다.

 일시적인 응용프로그램 수준 문제로 인해 기능이 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.
3단계: 기본값으로 제품 설정 초기화

1 Autodesk 제품을 닫습니다.

2 Windows 시작 메뉴를 엽니다.

3 제품 이름을 검색한 후 기본값으로 설정 초기화를 선택합니다.

4 초기화 옵션을 선택합니다.

5 초기화를 확인합니다.

6 제품을 다시 시작합니다.

 손상되거나 잘못 구성된 설정은 기능 관련 문제를 유발하는 가장 일반적인 원인 중 하나입니다.
4단계: Autodesk 제품 업데이트

1 Windows 시작 메뉴를 엽니다.

2 Autodesk Access를 검색하여 엽니다.

3 사용 가능한 업데이트를 검토합니다.

4 해당 제품의 업데이트를 클릭합니다.

5 설치 후 제품을 다시 시작합니다.

 업데이트에는 알려진 기능 및 워크플로우 문제를 해결하는 개선 사항과 버그 수정 사항이 포함됩니다.
5단계: 새 파일 또는 깨끗한 환경에서 테스트

1 Autodesk 제품을 엽니다.

2 새 파일을 생성하거나, 기존 작업 파일을 엽니다.

3 기능 또는 워크플로우를 테스트합니다.

 이렇게 하면 문제가 파일과 관련 있는지, 제품 환경과 관련 있는지 파악하는 데 도움이 됩니다.
6단계: 사용자 지정 설정 또는 프로파일 비활성화

1 제품 설정 또는 기본 설정을 엽니다.

2 기본 작업공간 또는 프로파일로 전환합니다.

3 사용자 지정 구성을 비활성화합니다.

4 제품을 다시 시작합니다.

 사용자 지정 설정, 작업공간 또는 구성은 기본 동작을 재지정하여 문제를 일으킬 수 있습니다.
7단계: 애드인 또는 확장 기능 확인

1 Autodesk 제품을 엽니다.

2 설치된 애드인 또는 플러그인을 비활성화합니다.

3 제품을 다시 시작합니다.

4 기능을 테스트합니다.

 애드인 또는 확장 기능은 기본 제공되는 기능과 충돌하고 워크플로우를 방해할 수 있습니다.
8단계: 사용자 권한 확인

1 제품에 대한 전체 액세스 권한이 시스템 사용자 계정에 있는지 확인합니다.

2 관리되는 환경을 사용하는 경우 IT 부서에 확인합니다.

3 필수 권한이 부여되었는지 확인합니다.

 일부 기능에는 특정 권한이 필요하며, 제한된 환경은 기능을 차단할 수 있습니다.
9단계: 백그라운드 응용프로그램 및 프로세스 닫기

1 “Ctrl + Shift + Esc”를 누릅니다.

2 작업 관리자를 엽니다.

3 불필요한 응용프로그램을 종료합니다.

4 Autodesk 제품을 다시 시작합니다.

 다른 응용프로그램은 기능 실행을 방해하거나 리소스를 소모할 수 있습니다.
10단계: 제품 복구 또는 재설치(필요한 경우)

1 “앱 및 기능”으로 이동합니다.

2 Autodesk 제품을 찾습니다.

3 수정/복구를 선택합니다(사용 가능한 경우).

4 복구에 실패하면 설치제거한 후 다시 설치합니다.

 이렇게 하면 설치 또는 손상된 제품 구성요소와 관련된 보다 근본적인 문제가 해결됩니다.

Mac

단계 안내서 이 단계가 필요한 이유
1단계: Mac 다시 시작

1 Apple 메뉴를 클릭합니다.

2 다시 시작을 선택합니다.

3 Autodesk 제품을 다시 엽니다.

 시스템 상태를 지우고 백그라운드 프로세스를 초기화합니다.
2단계: Autodesk 제품 다시 시작

1 제품을 완전히 닫습니다.

2 다시 엽니다.

3 기능을 다시 테스트합니다.

 일시적인 응용프로그램 문제는 워크플로우에 영향을 줄 수 있습니다.
3단계: 제품 기본 설정 초기화

1 Autodesk 제품을 닫습니다.

2 초기화를 트리거하는 동안 다시 엽니다(제품에 따라 다름).

3 기본 설정을 복원합니다.

 손상되거나 충돌하는 구성 설정을 초기화합니다.
4단계: Autodesk 제품 업데이트

1 https://manage.autodesk.com으로 이동합니다.

2 사용 가능한 업데이트를 다운로드하여 설치합니다.

3 제품을 다시 시작합니다.

 호환성을 확인하고 알려진 문제를 해결합니다.
5단계: 새 파일 테스트

1 새 파일을 생성합니다.

2 기능을 테스트합니다.

 문제가 특정 파일과 관련 있는지 여부를 식별합니다.
6단계: 애드인 또는 사용자 지정 구성 비활성화

1 확장 기능을 제거하거나 비활성화합니다.

2 제품을 다시 시작합니다.

 애드인 또는 사용자 지정 설정으로 인한 충돌로 워크플로우가 중단될 수 있습니다.
7단계: 권한 및 시스템 설정 확인

1 macOS 권한을 확인합니다.

2 시스템 설정을 확인합니다.

3 전체 액세스 권한이 부여되었는지 확인합니다.

 제한된 권한은 기능을 차단할 수 있습니다.

FAQ(자주 묻는 질문과 대답)

도구나 명령이 예상대로 작동하지 않는 이유는 무엇인가요?

이 문제의 발생 원인은 주로 다음과 같습니다.

  • 잘못 구성된 구성

  • 사용자 지정 프로파일 및 작업공간

  • 오래된 제품 버전

  • 애드인 충돌

기능이 한 파일에서는 작동하는데 다른 파일에서는 작동하지 않는 이유는 무엇인가요?

이 문제는 보통 다음을 나타냅니다.

  • 파일별 구성 문제

  • 파일 손상

  • 지원되지 않은 파일 콘텐츠

워크플로우가 예상과 다른 이유는 무엇인가요?

이 문제는 다음이 그 원인일 수 있습니다.

  • 사용자 지정 작업공간 또는 UI 레이아웃

  • 다른 제품 버전

  • 사용자 구성의 차이

문제가 갑자기 시작된 이유는 무엇인가요?

일반적인 트리거는 다음과 같습니다.

  • 최근 업데이트

  • 새로운 애드인 설치

  • 설정 또는 구성 변경

기능 문제를 해결하려면 설정을 초기화해야 하나요?

예, 설정을 초기화하면 파일에 영향을 주지 않으면서 구성과 관련된 대부분의 문제를 해결할 수 있습니다.

초기화하거나 재설치하면 작업이 삭제되나요?

아니요, 이러한 작업은 프로젝트 파일이 아닌 응용프로그램을 초기화합니다.

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