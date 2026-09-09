기능 또는 워크플로우 문제

도구나 명령, 기능이 예상대로 작동하지 않으면 AutoCAD 제품에서 기능 또는 워크플로우 문제가 발생할 수 있습니다. 이러한 문제는 제품 구성, 사용자 설정, 환경 설정 또는 응용프로그램 내 충돌과 관련된 경우가 많습니다.

대부분의 경우 문제는 한 가지 사안이 아니라 잘못 구성된 설정, 오래된 제품 버전 또는 기본 워크플로우를 방해하는 사용자 지정 프로파일 등의 여러 요인이 복합적으로 작용하여 발생합니다.

이 문서에서는 기능 또는 워크플로우 문제의 가장 일반적인 원인을 빠르게 식별하고 해결하는 데 도움이 되는 단계별 문제 해결 워크플로우를 제공합니다. 단계를 순서대로 따르고, 각 단계를 수행한 후 테스트하면 문제가 설정, 환경 또는 시스템 구성 중 무엇과 관련 있는지 좁혀 나갈 수 있습니다.

다음으로 이어지는 내용에서 Windows와 Mac용 문제 해결 가이드를 차례로 확인할 수 있으며, 마지막 부분에는 이 토픽과 관련해 자주 묻는 질문과 대답(Windows와 Mac에 모두 해당)이 나와 있습니다.