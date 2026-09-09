캐시 및 성능 문제

1단계: Mac 다시 시작 1 Apple 메뉴를 클릭합니다. 2 다시 시작을 선택합니다. 3 다시 시작되면 Autodesk 제품을 다시 엽니다. 다시 시작하면 불안정성을 유발할 수 있는 임시 시스템 프로세스 및 메모리 충돌 문제가 해결됩니다.

2단계 - Autodesk 제품 업데이트(Mac) https://manage.autodesk.com으로 이동합니다. 1 Autodesk 계정에 로그인합니다. 2 제품 및 서비스로 이동합니다. 3 제품 업데이트를 선택합니다. 4 제품과 버전을 찾습니다. 5 다운로드를 클릭합니다. 6 다운로드한 파일(.dmg 또는 설치 프로그램)을 엽니다. 7 설치 단계를 따릅니다. 8 제품을 다시 시작합니다. macOS에서는 업데이트가 일반적으로 Autodesk Access(주로 Windows 기반)가 아닌 Autodesk 계정에서 다운로드됩니다.

3단계: macOS 및 시스템 구성요소 업데이트 1 Apple 메뉴를 클릭합니다. 2 시스템 설정으로 이동합니다. 3 일반 > 소프트웨어 업데이트를 선택합니다. 4 사용 가능한 업데이트를 설치합니다. macOS 업데이트에는 응용프로그램과의 호환성 및 성능을 향상시키는 시스템 수준의 수정 사항이 포함되어 있습니다.

4단계: 백그라운드 응용프로그램 닫기 1 “Command + Option + Esc”를 누릅니다. 2 불필요한 응용프로그램을 선택합니다. 3 “강제 종료”를 클릭합니다. 4 Autodesk 제품을 다시 시작합니다. 백그라운드 앱은 시스템 메모리와 CPU 리소스를 소모하여 성능에 영향을 줄 수 있습니다.

5단계: 시스템 요구사항 확인 1 Apple 메뉴를 클릭합니다. 2 이 Mac에 관하여를 선택합니다. 3 다음 항목을 검토합니다. -macOS 버전 -메모리(RAM) -칩/프로세서 4 Autodesk 제품 호환성을 확인합니다. 시스템 요구사항을 참조하세요. 시스템이 필수 사양을 충족하지 않으면 충돌이 발생하거나 성능이 저하될 수 있습니다.

6단계: 다른 파일로 테스트 1 Autodesk 제품을 엽니다. 2 새 파일을 생성하거나, 기존 작업 파일을 엽니다. 3 기본 작업을 테스트합니다. 손상되거나 복잡한 파일로 인해 문제가 발생하는지 확인합니다. 문제가 한 파일에서만 발생하는 경우 해당 파일 내의 무언가가 문제의 원인일 수 있습니다. 새 버전을 저장하거나, 파일을 단순화하거나, 로컬 복사본으로 작업해 보세요. 문제가 여러 파일에서 발생하는 경우에는 시스템이나 설정과 관련된 문제일 가능성이 높으므로, 문제 해결 단계를 계속 진행하여 환경을 업데이트, 재설정하고 최적화하세요. 그래도 특히 특정 오류 메시지와 관련된 문제가 계속 발생하면 Autodesk 지원 허브를 방문하여 보다 맞춤화된 도움을 받아보세요.

7단계: 임시 파일 지우기(Mac) 1 모든 응용프로그램을 닫습니다. 2 “Finder”를 엽니다. 3 “이동 > 폴더로 이동”을 클릭합니다. 4 ~/Library/Caches를 입력합니다. 5 폴더를 열고 불필요한 캐시 파일을 삭제합니다(폴더 자체가 아닌 내부 폴더). 6 /Library/Caches에서 이 과정을 반복합니다. 7 Mac을 다시 시작합니다. 임시 파일과 캐시 파일은 시간이 지나면서 쌓여 디스크 공간을 소모하고 성능을 저하시킬 수 있습니다.

8단계: 로컬 파일로 작업 1 파일을 로컬 폴더(예: 바탕 화면 또는 문서)에 복사합니다. 2 Mac에서 파일(iCloud/네트워크 아님)을 엽니다. 클라우드 또는 네트워크 드라이브에 저장된 파일은 지연 현상과 불안정성을 유발할 수 있습니다.

9단계: 그래픽/화면표시 설정 조정(Mac) 1 Autodesk 제품을 엽니다. 2 “기본 설정/설정”으로 이동합니다. 3 “그래픽/화면표시 설정”을 찾습니다(사용 가능한 경우). 4 다음과 같이 조정합니다. -시각 효과 줄이기(사용 가능한 경우) -화면표시 품질/성능 설정 낮추기 5 제품을 다시 시작합니다. Mac의 그래픽 성능 문제는 보통 수동 GPU 선택보다는 시스템에서 관리하는 GPI 동작이나 화면표시 설정과 관련이 있습니다.