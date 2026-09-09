캐시 및 성능 문제

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Autodesk 제품에서 충돌, 멈춤, 성능 저하 문제는 다양한 이유로 발생할 수 있습니다. 이러한 문제는 시스템 구성, 그래픽 설정, 파일 복잡성 또는 컴퓨터에서 실행되는 다른 소프트웨어와의 충돌과 관련된 경우가 많습니다. 많은 경우, 문제는 한 가지 원인이 아니라 여러 장치에서의 동시 로그인, 오래된 라이센스 서비스, Autodesk 서버에 대한 액세스 제한 등 여러 요인이 복합적으로 작용하여 발생합니다.
이 문서에서는 안정성 및 성능 문제의 가장 일반적인 원인을 빠르게 식별하고 해결하는 데 도움이 되는 단계별 문제 해결 워크플로우를 제공합니다. 단계를 순서대로 따르고, 각 단계를 수행한 후 제품을 테스트하면 문제가 시스템, 파일 또는 소프트웨어 구성 중 무엇과 관련 있는지 좁혀 나갈 수 있습니다.
다음으로 이어지는 내용에서 Windows와 Mac용 문제 해결 가이드를 차례로 확인할 수 있으며, 마지막 부분에는 이 토픽과 관련해 자주 묻는 질문과 대답(Windows와 Mac에 모두 해당)이 나와 있습니다.
|단계
|안내서
|이 단계가 필요한 이유
|1단계: 시스템 다시 시작
|
1 열려 있는 모든 작업을 저장합니다.
2 Autodesk 제품을 닫습니다.
3 컴퓨터를 다시 시작합니다.
4 제품을 다시 시작합니다.
|다시 시작하면 임시 메모리 문제가 해결되고, 충돌이나 성능 저하를 유발할 수 있는 백그라운드 프로세스가 초기화됩니다.
|2단계: Autodesk 제품 업데이트
|
1 Windows 시작 메뉴를 엽니다.
2 Autodesk Access를 검색하여 엽니다.
3 업데이트 섹션에서 사용 가능한 업데이트 목록을 검토합니다.
4 업데이트하려는 각 제품 옆에 있는 업데이트를 클릭합니다.
5 설치가 완료될 때까지 기다립니다.
6 Autodesk 제품을 다시 시작합니다.
|
Autodesk Access는 수동으로 다운로드할 필요 없이 시스템에서 직접 쉽고 빠르게 업데이트를 설치할 수 있도록 설계된 데스크톱 응용프로그램입니다.
참고: 업데이트는 Autodesk Access를 통해 또는 Autodesk 계정에서 다운로드하여 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 소프트웨어 업데이트를 참조하세요.
|3단계: 그래픽 드라이버 업데이트
|
1 그래픽 카드(GPU)를 확인합니다.
2 제조업체의 웹 사이트(NVIDIA, AMD 또는 Intel)로 이동합니다.
3 최신 권장 드라이버를 다운로드합니다.
4 드라이버를 설치합니다.
5 컴퓨터를 다시 시작합니다.
|오래되었거나 호환되지 않는 드라이버는 충돌 및 화면표시 문제를 유발하는 일반적인 원인입니다.
|4단계: 백그라운드 응용프로그램 닫기
|
1 “Ctrl + Shift + Esc”를 눌러 작업 관리자를 엽니다.
2 실행 중인 응용프로그램을 검토합니다.
3 불필요한 프로그램을 선택합니다.
4 “작업 끝내기”를 클릭합니다.
5 Autodesk 제품을 다시 시작합니다.
|다른 응용프로그램은 시스템 리소스를 소모하여 성능과 안정성을 저하시킬 수 있습니다.
|5단계: 시스템 요구사항 확인
|
1 Autodesk 제품에 대한 시스템 요구사항을 확인합니다.
2 다음의 시스템 사양을 비교합니다.
-RAM
-CPU
-GPU
-디스크 공간
3 필요한 경우 하드웨어를 업그레이드합니다.
|권장 시스템 요구사항보다 낮게 실행하면 성능 문제와 충돌이 발생할 수 있습니다.
|6단계: 다른 파일로 테스트
|
1 Autodesk 제품을 엽니다.
2 새 파일을 생성하거나, 기존 작업 파일을 엽니다.
3 기본 작업을 수행합니다.
|
이를 통해 문제가 시스템이 아닌 손상되거나 복잡한 파일에서 유발된 것인지 파악할 수 있습니다.
문제가 한 파일에서만 발생하는 경우 해당 파일 내의 무언가가 문제의 원인일 수 있습니다. 새 버전을 저장하거나, 파일을 단순화하거나, 로컬 복사본으로 작업해 보세요. 문제가 여러 파일에서 발생하는 경우에는 시스템이나 설정과 관련된 문제일 가능성이 높으므로, 문제 해결 단계를 계속 진행하여 환경을 업데이트, 재설정하고 최적화하세요. 그래도 특히 특정 오류 메시지와 관련된 문제가 계속 발생하면 Autodesk 지원 허브를 방문하여 보다 맞춤화된 도움을 받아보세요.
|7단계: 임시 파일 지우기
|
1 모든 응용프로그램을 닫습니다.
2 파일 탐색기를 엽니다.
3 C:\Users\<사용자_이름>\AppData\Local\Temp로 이동합니다.
4 가능한 한 많은 파일을 선택하여 삭제합니다.
참고: 파일을 삭제할 수 없다는 메시지가 표시되면 일반적으로 해당 파일이 현재 Windows나 다른 응용프로그램에서 사용 중임을 의미합니다. 이는 정상적인 현상입니다. 해당 파일을 건너뛰고 나머지 파일을 계속 삭제합니다.
5 컴퓨터를 다시 시작합니다.
|임시 파일이 쌓여 시스템 리소스를 소모하면 불안정해지거나 성능이 저하될 수 있습니다.
|8단계: 로컬 드라이브로 파일 이동
|
1 작업 파일을 찾습니다.
2 해당 파일을 로컬 폴더(바탕 화면 또는 문서)에 복사합니다.
3 새 위치에서 파일을 엽니다.
|네트워크 또는 클라우드와 동기화된 위치에서 작업하면 대기 시간 및 성능 문제가 발생할 수 있습니다.
|9단계: 그래픽 설정 조정
|
A부: Autodesk 제품 내 그래픽 설정을 조정합니다.
A1 Autodesk 제품을 엽니다.
A2 다음 방법으로 옵션/기본 설정 메뉴를 엽니다.
- Ctrl + Shift + P를 누릅니다(또는 사용 가능한 경우 명령 표시줄에 OPTIONS 입력).
- 또는 상단 도구막대에서 설정/기본 설정/옵션 메뉴로 이동합니다.
A3 그래픽 또는 성능 탭으로 이동합니다.
A4 그래픽 성능/하드웨어 설정 섹션을 엽니다.
A5 하드웨어 가속을 다음과 같이 설정합니다.
- 충돌 또는 화면표시 문제가 발생하는 경우 끕니다.
- 성능이 느리지만 시스템에서 지원하는 경우 켭니다.
A6 변경 사항을 적용합니다.
A7 Autodesk 제품을 닫고 다시 시작합니다.
B부: 전용 GPU가 사용 중인지 확인합니다.
B1 바탕 화면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 화면표시 설정을 선택합니다.
B2 아래로 스크롤하여 그래픽 설정을 클릭합니다.
B3 그래픽 성능 기본 설정에서 찾아보기를 선택합니다.
B4 Autodesk 제품 실행 파일(.exe)을 찾아 선택합니다(일반적으로 프로그램 파일 > Autodesk 폴더에서 찾을 수 있음).
B5 추가되면 목록에서 응용프로그램을 클릭합니다.
B6 옵션을 클릭합니다.
B7 고성능(전용 GPU)을 선택합니다.
B8 저장을 클릭합니다.
B9 Autodesk 제품을 다시 시작합니다.
|
A: 하드웨어 가속은 GPU에 의존합니다. GPU, 드라이버 또는 구성이 완전히 호환되지 않으면 충돌, 깜빡임 또는 지연 현상이 발생할 수 있습니다.
B: 일부 시스템에서는 기본적으로 보다 강력한 전용 GPU(dGPU) 대신 내장 그래픽(iGPU)을 사용합니다. 이로 인해 성능에 상당한 영향을 미치고 불안정해질 수 있습니다.
|10단계: 제품 설정 초기화
|
1 Autodesk 제품을 닫습니다.
2 시작 메뉴 또는 제품 도구에서 기본값으로 설정 초기화 옵션을 사용합니다.
3 제품을 다시 엽니다.
|설정이 손상되거나 잘못 구성된 경우 예기치 않은 동작과 불안정성을 야기할 수 있습니다.
|단계
|안내서
|이 단계가 필요한 이유
|1단계: Mac 다시 시작
|
1 Apple 메뉴를 클릭합니다.
2 다시 시작을 선택합니다.
3 다시 시작되면 Autodesk 제품을 다시 엽니다.
|다시 시작하면 불안정성을 유발할 수 있는 임시 시스템 프로세스 및 메모리 충돌 문제가 해결됩니다.
|2단계 - Autodesk 제품 업데이트(Mac)
|
https://manage.autodesk.com으로 이동합니다.
1 Autodesk 계정에 로그인합니다.
2 제품 및 서비스로 이동합니다.
3 제품 업데이트를 선택합니다.
4 제품과 버전을 찾습니다.
5 다운로드를 클릭합니다.
6 다운로드한 파일(.dmg 또는 설치 프로그램)을 엽니다.
7 설치 단계를 따릅니다.
8 제품을 다시 시작합니다.
|
macOS에서는 업데이트가 일반적으로 Autodesk Access(주로 Windows 기반)가 아닌 Autodesk 계정에서 다운로드됩니다.
|3단계: macOS 및 시스템 구성요소 업데이트
|
1 Apple 메뉴를 클릭합니다.
2 시스템 설정으로 이동합니다.
3 일반 > 소프트웨어 업데이트를 선택합니다.
4 사용 가능한 업데이트를 설치합니다.
|macOS 업데이트에는 응용프로그램과의 호환성 및 성능을 향상시키는 시스템 수준의 수정 사항이 포함되어 있습니다.
|4단계: 백그라운드 응용프로그램 닫기
|
1 “Command + Option + Esc”를 누릅니다.
2 불필요한 응용프로그램을 선택합니다.
3 “강제 종료”를 클릭합니다.
4 Autodesk 제품을 다시 시작합니다.
|백그라운드 앱은 시스템 메모리와 CPU 리소스를 소모하여 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
|5단계: 시스템 요구사항 확인
|
1 Apple 메뉴를 클릭합니다.
2 이 Mac에 관하여를 선택합니다.
3 다음 항목을 검토합니다.
-macOS 버전
-메모리(RAM)
-칩/프로세서
4 Autodesk 제품 호환성을 확인합니다. 시스템 요구사항을 참조하세요.
|시스템이 필수 사양을 충족하지 않으면 충돌이 발생하거나 성능이 저하될 수 있습니다.
|6단계: 다른 파일로 테스트
|
1 Autodesk 제품을 엽니다.
2 새 파일을 생성하거나, 기존 작업 파일을 엽니다.
3 기본 작업을 테스트합니다.
|
손상되거나 복잡한 파일로 인해 문제가 발생하는지 확인합니다.
문제가 한 파일에서만 발생하는 경우 해당 파일 내의 무언가가 문제의 원인일 수 있습니다. 새 버전을 저장하거나, 파일을 단순화하거나, 로컬 복사본으로 작업해 보세요. 문제가 여러 파일에서 발생하는 경우에는 시스템이나 설정과 관련된 문제일 가능성이 높으므로, 문제 해결 단계를 계속 진행하여 환경을 업데이트, 재설정하고 최적화하세요. 그래도 특히 특정 오류 메시지와 관련된 문제가 계속 발생하면 Autodesk 지원 허브를 방문하여 보다 맞춤화된 도움을 받아보세요.
|7단계: 임시 파일 지우기(Mac)
|
1 모든 응용프로그램을 닫습니다.
2 “Finder”를 엽니다.
3 “이동 > 폴더로 이동”을 클릭합니다.
4 ~/Library/Caches를 입력합니다.
5 폴더를 열고 불필요한 캐시 파일을 삭제합니다(폴더 자체가 아닌 내부 폴더).
6 /Library/Caches에서 이 과정을 반복합니다.
7 Mac을 다시 시작합니다.
|임시 파일과 캐시 파일은 시간이 지나면서 쌓여 디스크 공간을 소모하고 성능을 저하시킬 수 있습니다.
|8단계: 로컬 파일로 작업
|
1 파일을 로컬 폴더(예: 바탕 화면 또는 문서)에 복사합니다.
2 Mac에서 파일(iCloud/네트워크 아님)을 엽니다.
|클라우드 또는 네트워크 드라이브에 저장된 파일은 지연 현상과 불안정성을 유발할 수 있습니다.
|9단계: 그래픽/화면표시 설정 조정(Mac)
|
1 Autodesk 제품을 엽니다.
2 “기본 설정/설정”으로 이동합니다.
3 “그래픽/화면표시 설정”을 찾습니다(사용 가능한 경우).
4 다음과 같이 조정합니다.
-시각 효과 줄이기(사용 가능한 경우)
-화면표시 품질/성능 설정 낮추기
5 제품을 다시 시작합니다.
|
Mac의 그래픽 성능 문제는 보통 수동 GPU 선택보다는 시스템에서 관리하는 GPI 동작이나 화면표시 설정과 관련이 있습니다.
|10단계: 제품 설정 초기화
|
1 Autodesk 제품을 닫습니다.
2 초기화 단축키(지원되는 경우)를 누른 상태에서 제품을 다시 엽니다(제품마다 다름).
3 기본 제공되는 옵션을 사용하여 기본 설정을 복원합니다.
|기본 설정 또는 설정이 손상되면 충돌이나 예기치 않은 동작을 유발할 수 있습니다.
충돌 및 멈춤 현상이 발생하는 일반적인 원인은 다음과 같습니다.
오래된 소프트웨어 또는 시스템 업데이트
그래픽 드라이버 또는 화면표시 구성 문제
손상된 파일 또는 설치
부족한 시스템 리소스
기타 응용프로그램 및 플러그인과의 충돌[autodesk.com]
문제가 한 파일에서만 발생한다면 파일 관련 문제일 가능성이 높습니다.
문제가 여러 파일에서 발생한다면 시스템 또는 구성 문제일 가능성이 높습니다.
파일을 새 버전으로 저장
파일을 단순화하거나 복잡성 줄이기
백업 또는 복구된 버전 열어 보기
손상되거나 복잡한 파일은 충돌 및 성능 저하 문제를 야기하는 일반적인 원인입니다.
아니요, 단계를 순서대로 따르다가 문제가 해결되면 중지하세요. 이 문서는 문제를 점진적으로 좁혀 나갈 수 있도록 설계되었습니다.
아니요, 이러한 단계는 일반적으로 다음을 수행합니다.
기본 설정 또는 설정 초기화
임시/캐시 파일 제거
프로젝트 파일은 삭제되지 않지만 사용자 지정 설정은 초기화될 수 있습니다.
Assistant가 답변을 찾아내거나 상담사에게 연락하는 것을 도와드릴 것입니다.