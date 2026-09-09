파일 및 데이터 문제

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Inventor와 AutoCAD에 포함된 전문가용 CAD/CAM 도구
3ds Max 및 Maya를 포함하는 엔터테인먼트 컨텐츠 제작 도구
손상, 파일 크기, 저장소 위치 또는 예기치 않은 시스템 중단으로 인해 Autodesk 제품에서 파일 및 데이터 문제가 발생할 수 있습니다. 이러한 문제는 파일을 올바르게 열거나, 저장하거나, 작업하는 기능에 영향을 미칠 수 있습니다.
많은 경우, 문제는 한 가 요인이 아니라 여러 요인의 복합적인 작용으로 인해 발생합니다. 예를 들어, 보류 중인 OS 업데이트와 바이러스 백신의 간섭이 겹치거나, 오래되었거나 손상된 설치 프로그램 서비스와 손상된 다운로드 패키지가 결합된 경우 등이 이에 해당합니다.
이 문서에서는 일반적인 파일 및 데이터 문제를 식별하고 해결하는 데 도움이 되는 단계별 문제 해결 워크플로우를 제공합니다. 단계를 순서대로 따르고, 각 단계를 수행한 후 제품을 테스트하면 문제가 파일, 저장소 환경 또는 시스템 구성 중 무엇과 관련 있는지 좁혀 나갈 수 있습니다.
다음으로 이어지는 내용에서 Windows와 Mac용 문제 해결 가이드를 차례로 확인할 수 있으며, 마지막 부분에는 이 토픽과 관련해 자주 묻는 질문과 대답(Windows와 Mac에 모두 해당)이 나와 있습니다.
|단계
|안내서
|이 단계가 필요한 이유
|1단계: 다른 파일로 테스트
|
1 기존 또는 새 작업 파일을 엽니다.
2 기본 작업을 수행합니다.
|문제가 특정 파일과 관련된 것인지 확인하는 데 도움이 됩니다.
|2단계: 새 버전으로 파일 저장
|
1 파일을 엽니다.
2 “다른 이름으로 저장”을 사용합니다.
3 새 복사본을 생성합니다.
|숨겨진 손상 문제를 제거합니다.
|3단계: 로컬 드라이브에서 작업
|
1 파일을 바탕 화면/문서에 복사합니다.
2 로컬에서 엽니다.
|네트워크/클라우드 저장소는 손상 또는 지연 문제를 유발할 수 있습니다.
|4단계: 모델 크기 및 복잡성 확인
|
1 사용하지 않는 객체나 참조를 제거합니다.
2 가능한 경우 파일을 단순화합니다.
|크거나 복잡한 파일은 불안정성을 유발할 수 있습니다.
|5단계: 파일 복구
|
1 기본 제공되는 복구 도구를 사용합니다(가능한 경우).
2 백업/자동 저장 파일을 엽니다.
|손상된 파일은 제대로 작동하려면 복구해야 할 수도 있습니다.
|6단계: 파일 권한 확인
|
1 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
2 전체 액세스 권한을 보유하고 있는지 확인합니다.
|권한 문제로 인해 저장 또는 편집 작업을 수행하지 못할 수 있습니다.
|7단계: 임시 파일 지우기
|
1 모든 응용프로그램을 닫습니다.
2 파일 탐색기를 엽니다.
3 C:\Users\<사용자_이름>\AppData\Local\Temp로 이동합니다.
4 가능한 한 많은 파일을 선택하여 삭제합니다.
|임시 파일이 쌓여 시스템 리소스를 소모하면 불안정해지거나 성능이 저하될 수 있습니다.
(단계는 Windows와 동일함)
다른 파일로 테스트
새 버전으로 저장
로컬(iCloud/네트워크 아님)에서 작업
파일 단순화
백업 열기
파일 권한 확인
시스템 다시 시작
동일한 추론이 적용됩니다(Mac은 저장소 처리 방식이 다르지만, 원인은 동일함).
이 문제의 발생 원인은 일반적으로 다음과 같습니다.
파일 손상
지원되지 않는 파일 형식
권한 없음
지원되지 않거나 사용할 수 없는 위치에 저장된 파일
백업 파일을 열거나 다른 컴퓨터에서 파일을 테스트하여 확인해 보세요.
그 이유는 보통 다음과 같습니다.
파일 내부 데이터 손상
크거나 복잡한 파일 구조
손상된 참조 또는 연결된 파일
다른 파일은 정상 작동하는 경우 이 문제는 특정 파일과 관련돼 있을 가능성이 높습니다.
일반적인 원인은 다음과 같습니다.
파일 크기가 크거나 복잡성이 높음
객체, 도면층 또는 참조가 너무 많음
네트워크 또는 드라이브 위치에서 작업하는 경우
파일을 로컬 파일로 이동하고 단순화하면 성능이 개선되는 경우가 많습니다.
이 문제는 다음과 같은 경우에 발생할 수 있습니다.
저장하기 전 응용프로그램이 충돌하는 경우
동기화 또는 권한 문제가 있는 위치에 파일을 저장한 경우
자동 저장 또는 백업 파일을 사용하지 않는 경우
자주 저장하고 자동 저장 설정을 확인하면 데이터 손실을 방지하는 데 도움을 받을 수 있습니다.
이 문제는 다음이 원인일 수 있습니다.
파일 또는 폴더 권한 부족
파일이 읽기 전용인 경우
파일을 다른 사용자나 프로세스가 사용 중인 경우
저장소 위치 문제
다른 로컬 파일에 저장하여 테스트해 보세요.
이 문제는 다음과 같은 경우에 발생합니다.
파일이 다른 컴퓨터에서 열려 있는 경우
백그라운드 프로세스에서 파일을 사용 중인 경우
클라우드 동기화 도구가 해당 파일에 적극적으로 액세스하는 경우
모든 위치에서 파일을 닫거나 시스템을 다시 시작하여 잠금을 해제하세요.
가능한 원인은 다음과 같습니다.
파일 크기가 큼
네트워크 또는 클라우드 기반 저장소 지연
너무 많은 파일 참조 또는 종속성
이 문제는 다음과 같은 이유로 발생할 수 있습니다.
대기 시간 또는 느린 연결 속도
동기화 지연 또는 충돌
다른 사용자가 파일을 잠금
로컬 복사본으로 작업하면 문제를 파악하는 데 도움이 됩니다.
이 문제는 다음이 원인일 수 있습니다.
네트워크 중단
동기화 충돌
파일 액세스 또는 권한 문제
제품을 닫기 전에 동기화가 완료되었는지 확인합니다.
손상의 징후는 다음과 같습니다.
파일을 열면 제품이 충돌함
요소가 누락되거나 손상됨
저장하거나 편집할 때 예기치 않은 오류가 발생함
다음과 같은 방법을 시도해 볼 수 있습니다.
자동 저장 또는 백업 파일 열기
기본 제공되는 복구 도구 사용(가능한 경우)
파일을 새 버전으로 저장
복구 성공 여부는 손상 정도에 따라 달라집니다.
이 문제는 보통 다음을 나타냅니다.
환경 또는 시스템 구성의 차이
누락된 리소스(글꼴, 참조, 플러그인)
제품 버전의 차이
한 파일에만 문제가 있는 경우 → 파일 문제 해결
여러 파일에 문제가 있는 경우 → 시스템 문제 해결
이것이 근본 원인을 좁혀 나가는 가장 빠른 방법입니다.
아니요, 대부분의 문제 해결 단계는 다음과 같습니다.
새 복사본 생성
파일 정리 또는 복구
중요한 변경 작업을 하기 전에 항상 백업해 두세요.
Assistant가 답변을 찾아내거나 상담사에게 연락하는 것을 도와드릴 것입니다.