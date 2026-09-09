파일 및 데이터 문제

손상, 파일 크기, 저장소 위치 또는 예기치 않은 시스템 중단으로 인해 Autodesk 제품에서 파일 및 데이터 문제가 발생할 수 있습니다. 이러한 문제는 파일을 올바르게 열거나, 저장하거나, 작업하는 기능에 영향을 미칠 수 있습니다.

많은 경우, 문제는 한 가 요인이 아니라 여러 요인의 복합적인 작용으로 인해 발생합니다. 예를 들어, 보류 중인 OS 업데이트와 바이러스 백신의 간섭이 겹치거나, 오래되었거나 손상된 설치 프로그램 서비스와 손상된 다운로드 패키지가 결합된 경우 등이 이에 해당합니다.

이 문서에서는 일반적인 파일 및 데이터 문제를 식별하고 해결하는 데 도움이 되는 단계별 문제 해결 워크플로우를 제공합니다. 단계를 순서대로 따르고, 각 단계를 수행한 후 제품을 테스트하면 문제가 파일, 저장소 환경 또는 시스템 구성 중 무엇과 관련 있는지 좁혀 나갈 수 있습니다.

다음으로 이어지는 내용에서 Windows와 Mac용 문제 해결 가이드를 차례로 확인할 수 있으며, 마지막 부분에는 이 토픽과 관련해 자주 묻는 질문과 대답(Windows와 Mac에 모두 해당)이 나와 있습니다.