Per progettare dispositivi elettronici di consumo, è in genere necessario un software come Autodesk Fusion per la per la progettazione meccanica ed elettronica e la simulazione di PCB, oltre ad un software per lo sviluppo del firmware. È inoltre consigliabile utilizzare strumenti come Adobe XD o Figma per la progettazione UI/UX e MATLAB per la simulazione di sistemi per creare e testare prototipi in modo efficiente.