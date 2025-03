Autodesk Fusion for Design è una soluzione integrata per l'ingegneria e la progettazione destinata alle organizzazioni che si occupano di sviluppo di prodotti. Include Autodesk Fusion, Autodesk Fusion Design Extension per la modellazione dei progetti più complessi, Autodesk Fusion Simulation Extension per l'esecuzione di studi di progettazione generativa e di simulazione avanzati e Autodesk Fusion Manage Extension completamente integrata per tenere traccia dei dati tra reparti e aree geografiche. L'offerta Autodesk Fusion for Design è rivolta alle organizzazioni che desiderano promuovere l'innovazione, ridurre i costi di sviluppo e avviare il processo produttivo più rapidamente.