Le catalogue de contenu est la version intégrée de nouvelle génération d’UNIFI Pro d’Autodesk. Il sert de système de gestion de contenu Web et permet aux clients d’organiser, de localiser et de fournir un accès efficace aux ressources numériques approuvées pour les modèles BIM. La productivité et l’efficacité des équipes de projet BIM s’en trouvent améliorées. Grâce à une intégration transparente dans les outils de création les plus utilisés tels que Revit, AutoCAD et d’autres solutions tierces, les clients peuvent facilement découvrir et insérer des ressources autorisées dans leurs modèles BIM.

Le catalogue de contenu est disponible pour tous les abonnés à Autodesk Docs, y compris ceux qui disposent d’un abonnement à Autodesk Docs via les offres de produits suivantes :

Autodesk Construction Cloud

Architecture, Engineering & Construction (AEC) Collection

Autodesk BIM Collaborate

Autodesk BIM Collaborate Pro

Autodesk Build

Autodesk Takeoff

Abonnement autonome à Autodesk Docs

Pour plus d’informations sur le catalogue de contenu, consultez les questions fréquemment posées (anglais).