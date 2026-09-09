Problemer med installation

|Trin 1: Bekræft Windows- og hardwarekompatibilitet
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1 Tjek din Windows-version.
2 Bekræft, at produktet understøtter din Windows-version og dine hardwarekrav. Se Systemkrav.
3 Hvis det ikke er kompatibelt, skal du installere en understøttet version af produktet eller opdatere til en understøttet kombination.
|Inkompatibelt operativsystem/hardware er en dokumenteret årsag til installationsfejl på Windows.
|Trin 2: Installer afventende Windows-opdateringer, og genstart
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1 Åbn Indstillinger.
2 Gå til Windows Update.
3 Installer eventuelle ventende opdateringer.
4 Genstart computeren (nogle opdateringer kræver flere genstarter).
5 Prøv Autodesk-installationsprogrammet igen.
|Afventende OS-opdateringer eller genstarter kan forhindre Autodesk-installationsprogrammet i at blive startet eller færdigt.
|Trin 3: Kør installationsprogrammet som administrator
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1 Find installationsfilen (ofte setup.exe eller et Autodesk-oprettet installationsprogram).
2 Højreklik på filen.
3 Vælg "Kør som administrator".
4 Godkend kommandolinjen Kontrol af brugerkonti.
5 Prøv at installere igen.
|Utilstrækkelige tilladelser kan forhindre installationsprogrammet i at starte eller skrive de påkrævede filer.
|Trin 4: Deaktiver midlertidigt antivirus-/sikkerhedsværktøjer
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1 Deaktiver midlertidigt antivirusbeskyttelsen (eller bed IT-afdelingen om at gøre dette, hvis det er nødvendigt).
2 Kør Autodesk-installationsprogrammet igen.
3 Genaktiver antivirus, når installationen er fuldført.
|Sikkerheds-software kan blokere installationsprocesser eller sætte installationskomponenter i karantæne midt i installationen.
|Trin 5: Skift downloadmetode (installation vs. download vs. direkte download vs. brugerdefineret installation)
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1 Log på din Autodesk Account, og åbn området Produkter og tjenester.
2 Vælg en anden downloadmetode til det samme produkt (brug f.eks. Download i stedet for Installer eller Direkte download, hvis tilgængelig). Se Installer dit produkt.
3 Download installationsprogrammet igen, og prøv igen.
|Forskellige downloadmetoder er designet til forskellige brugstilfælde (enkelt enhed vs offline vs fleksibel timing), og skiftemetoder kan hjælpe med at omgå problemer med oprettelse af download/installationsprogram.
|Trin 6: Ryd midlertidige installationsfiler (almindelig rettelse til beskadigede pakker)
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1 Slet indholdet af: C:\Autodesk\WI
2 Ryd din midlertidige brugermappe: C:\Users\\AppData\Local\Temp
3 Tøm ODIS-cachemappen: C:\Users\\AppData\Local\Autodesk\ODIS
4 Hvis du ikke kan se "AppData", skal du aktivere skjulte filer (engelsk) og mapper og derefter prøve igen
5 Prøv installationsprogrammet igen.
|Cachelagrede eller delvist hentede installationsdata kan blive beskadiget, hvilket forhindrer visning af installationsprogrammets brugergrænseflade, eller at installeringen kan fuldføres.
|Trin 7: Geninstaller Autodesk Installer-komponenten (ODIS/AdODIS)
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Dette er kun relevant for produkter, der bruger "den nye installationsoplevelse" (generelt 2022 og nyere). Trin:
1 Gå til: C:\Programmer\Autodesk\AdODIS\V1
2 Højreklik på "RemoveODIS.exe" og vælg "Kør som administrator".
3 Efter fjernelse skal du downloade det nyeste "AdODIS-installer.exe" (ODIS installationsprogram) og køre det som administrator.
4 Genstart computeren.
5 Prøv at installere Autodesk-produktet igen.
|On-Demand Install Service (ODIS/AdODIS) håndterer installationen for nyere produkter. Hvis det er forældet eller beskadiget, kan installationsprogrammer muligvis ikke starte eller fejle midt i installationen.
|Trin 8: Fjern blokerede "Debugger"-poster i registreringsdatabasen (installationsprogrammet kører ikke / lukker øjeblikkeligt)
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1 Tryk på "Windows + R", skriv regedit, og kør som administrator.
2 Gå til: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options
3 Se efter Autodesk/ODIS-relaterede eksekverbare programmer (eksempel bemærket: AdskAccessServiceHost.exe).
4 Hvis du ser en "Debugger"-værdi med "Blocked", skal du slette "Debugger"-værdien.
5 Gentag for andre ODIS-relaterede eksekverbare filer, der er angivet under ODIS-installationsstien.
6 Genstart computeren, og prøv at installere igen.
|Blokerede fejlsøgningsposter kan forhindre installationsprogrammer og installationstjenester i at starte.
|Trin 9: Kontrollér netværks-/proxybegrænsninger og påkrævede URL'er
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1 Hvis du er på VPN/proxy/virksomhedens firewall, skal du midlertidigt teste VPN fra, hvis det er muligt.
2 Sørg for, at de påkrævede Autodesk-URL-adresser/-protokoller er tilladte (samarbejd med it-afdelingen, hvis det er nødvendigt).
3 Prøv at installere igen, når netværksadgangen er bekræftet.
|Netværksbegrænsninger kan blokere installationskomponenter og -tjenester, der kræves for at hente, verificere eller fuldføre installationen.
|Trin 10: Frigør diskplads
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1 Sørg for, at du har nok ledig diskplads til: installationsprogrammets udtræksmappe, midlertidige filer, den endelige produktinstallation
2 Prøv at installere igen.
|Utilstrækkelig diskplads er en direkte årsag til installationsfejl.
|Trin 11: Udfør en ren afinstallation, og geninstaller derefter (Windows)
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1 Udfør en komplet afinstallation af Autodesk-software. Se Autodesk Clean Uninstall (engelsk).
2 Genstart dit system.
3 Download installationsprogrammet igen fra Autodesk Account.
4 Geninstaller.
|En standardafinstallation kan efterlade rester af en tidligere installation, der blokerer nye installationer. Autodesk bemærker specifikt, at når rester ikke kan fjernes via normal afinstallation eller Microsofts fejlfinding, kan det være nødvendigt med en ren afinstallation før geninstallation.
|Trin 12: Hvis installationerne stadig mislykkes, kan du prøve en ny lokal Admin Windows-profil
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1 Opret en ny lokal administrator Windows-konto.
2 Log på den pågældende konto.
3 Download installationsprogrammet igen (ny download).
4 Prøv at installere igen.
|En beskadiget eller begrænset Windows-profil kan forhindre installationsprogrammer i at oprette mapper, skrive filer eller starte brugergrænsefladen korrekt.