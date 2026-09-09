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Problemer med installation

Der kan være forskellige årsager til installationsfejl i Autodesk-produkter. Disse problemer er ofte relateret til systemopdateringer, brugertilladelser, sikkerhedssoftware, beskadigede installationskomponenter, netværksbegrænsninger eller ufuldstændige/beskadigede downloads. I mange tilfælde skyldes problemet ikke en enkelt faktor, men en kombination – f.eks. afventende OS-opdateringer plus antivirus-interferens eller en forældet/beskadiget installationstjeneste plus en beskadiget overførselspakke.

 

Denne artikel indeholder en trinvis arbejdsgang til fejlfinding, så du hurtigt kan identificere og løse de mest almindelige installationsfejl. Ved at følge trinnene i rækkefølgen og prøve at installere igen efter hvert trin, kan du isolere, om problemet er relateret til din enhed, installationsprogrammets komponenter, downloadmetode eller miljøbegrænsninger.

 

Dernæst kan du finde fejlfindingsvejledninger til Windows, efterfulgt af Mac, og til sidst har du ofte stillede spørgsmål (gælder for både Windows og Mac) relateret til dette emne.

Til Windows

Trin Vejledning Hvorfor har vi brug for dette trin
Trin 1: Bekræft Windows- og hardwarekompatibilitet

1 Tjek din Windows-version. 

2 Bekræft, at produktet understøtter din Windows-version og dine hardwarekrav. Se Systemkrav.  

3 Hvis det ikke er kompatibelt, skal du installere en understøttet version af produktet eller opdatere til en understøttet kombination. 

 Inkompatibelt operativsystem/hardware er en dokumenteret årsag til installationsfejl på Windows.
Trin 2: Installer afventende Windows-opdateringer, og genstart

1 Åbn Indstillinger. 

2 Gå til Windows Update. 

3 Installer eventuelle ventende opdateringer. 

4 Genstart computeren (nogle opdateringer kræver flere genstarter). 

5 Prøv Autodesk-installationsprogrammet igen. 

 Afventende OS-opdateringer eller genstarter kan forhindre Autodesk-installationsprogrammet i at blive startet eller færdigt.
Trin 3: Kør installationsprogrammet som administrator

1 Find installationsfilen (ofte setup.exe eller et Autodesk-oprettet installationsprogram). 

2 Højreklik på filen. 

3 Vælg "Kør som administrator". 

4 Godkend kommandolinjen Kontrol af brugerkonti. 

5 Prøv at installere igen.  

 Utilstrækkelige tilladelser kan forhindre installationsprogrammet i at starte eller skrive de påkrævede filer.
Trin 4: Deaktiver midlertidigt antivirus-/sikkerhedsværktøjer

1 Deaktiver midlertidigt antivirusbeskyttelsen (eller bed IT-afdelingen om at gøre dette, hvis det er nødvendigt). 

2 Kør Autodesk-installationsprogrammet igen. 

3 Genaktiver antivirus, når installationen er fuldført.  

 Sikkerheds-software kan blokere installationsprocesser eller sætte installationskomponenter i karantæne midt i installationen.
Trin 5: Skift downloadmetode (installation vs. download vs. direkte download vs. brugerdefineret installation)

1 Log på din Autodesk Account, og åbn området Produkter og tjenester. 

2 Vælg en anden downloadmetode til det samme produkt (brug f.eks. Download i stedet for Installer eller Direkte download, hvis tilgængelig). Se Installer dit produkt

3 Download installationsprogrammet igen, og prøv igen.

 Forskellige downloadmetoder er designet til forskellige brugstilfælde (enkelt enhed vs offline vs fleksibel timing), og skiftemetoder kan hjælpe med at omgå problemer med oprettelse af download/installationsprogram.
Trin 6: Ryd midlertidige installationsfiler (almindelig rettelse til beskadigede pakker)

1 Slet indholdet af: C:\Autodesk\WI

2 Ryd din midlertidige brugermappe: C:\Users\\AppData\Local\Temp 

3 Tøm ODIS-cachemappen: C:\Users\\AppData\Local\Autodesk\ODIS 

4 Hvis du ikke kan se "AppData", skal du aktivere skjulte filer (engelsk) og mapper og derefter prøve igen

5 Prøv installationsprogrammet igen. 

 Cachelagrede eller delvist hentede installationsdata kan blive beskadiget, hvilket forhindrer visning af installationsprogrammets brugergrænseflade, eller at installeringen kan fuldføres.
Trin 7: Geninstaller Autodesk Installer-komponenten (ODIS/AdODIS)

Dette er kun relevant for produkter, der bruger "den nye installationsoplevelse" (generelt 2022 og nyere).   Trin: 

1 Gå til: C:\Programmer\Autodesk\AdODIS\V1 

2 Højreklik på "RemoveODIS.exe" og vælg "Kør som administrator". 

3 Efter fjernelse skal du downloade det nyeste "AdODIS-installer.exe" (ODIS installationsprogram) og køre det som administrator. 

4 Genstart computeren. 

5 Prøv at installere Autodesk-produktet igen. 

 On-Demand Install Service (ODIS/AdODIS) håndterer installationen for nyere produkter. Hvis det er forældet eller beskadiget, kan installationsprogrammer muligvis ikke starte eller fejle midt i installationen.
Trin 8: Fjern blokerede "Debugger"-poster i registreringsdatabasen (installationsprogrammet kører ikke / lukker øjeblikkeligt)

1 Tryk på "Windows + R", skriv regedit, og kør som administrator. 

2 Gå til: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options 

3 Se efter Autodesk/ODIS-relaterede eksekverbare programmer (eksempel bemærket: AdskAccessServiceHost.exe). 

4 Hvis du ser en "Debugger"-værdi med "Blocked", skal du slette "Debugger"-værdien. 

5 Gentag for andre ODIS-relaterede eksekverbare filer, der er angivet under ODIS-installationsstien. 

6 Genstart computeren, og prøv at installere igen.  

 Blokerede fejlsøgningsposter kan forhindre installationsprogrammer og installationstjenester i at starte.
Trin 9: Kontrollér netværks-/proxybegrænsninger og påkrævede URL'er

1 Hvis du er på VPN/proxy/virksomhedens firewall, skal du midlertidigt teste VPN fra, hvis det er muligt. 

2 Sørg for, at de påkrævede Autodesk-URL-adresser/-protokoller er tilladte (samarbejd med it-afdelingen, hvis det er nødvendigt). 

3 Prøv at installere igen, når netværksadgangen er bekræftet.

 Netværksbegrænsninger kan blokere installationskomponenter og -tjenester, der kræves for at hente, verificere eller fuldføre installationen.
Trin 10: Frigør diskplads

1 Sørg for, at du har nok ledig diskplads til: installationsprogrammets udtræksmappe, midlertidige filer, den endelige produktinstallation

2 Prøv at installere igen. 

 Utilstrækkelig diskplads er en direkte årsag til installationsfejl.
Trin 11: Udfør en ren afinstallation, og geninstaller derefter (Windows)

1 Udfør en komplet afinstallation af Autodesk-software. Se Autodesk Clean Uninstall (engelsk).  

2 Genstart dit system. 

3 Download installationsprogrammet igen fra Autodesk Account. 

4 Geninstaller. 

 En standardafinstallation kan efterlade rester af en tidligere installation, der blokerer nye installationer. Autodesk bemærker specifikt, at når rester ikke kan fjernes via normal afinstallation eller Microsofts fejlfinding, kan det være nødvendigt med en ren afinstallation før geninstallation.
Trin 12: Hvis installationerne stadig mislykkes, kan du prøve en ny lokal Admin Windows-profil

1 Opret en ny lokal administrator Windows-konto. 

2 Log på den pågældende konto. 

3 Download installationsprogrammet igen (ny download). 

4 Prøv at installere igen.  

 En beskadiget eller begrænset Windows-profil kan forhindre installationsprogrammer i at oprette mapper, skrive filer eller starte brugergrænsefladen korrekt.

Til Mac

Trin Vejledning Hvorfor har vi brug for dette trin
Trin 1: Bekræft macOS- og hardwarekompatibilitet

1 Tjek din macOS-version. 

2 Bekræft, at produktet understøtter din macOS-version og dine hardwarekrav. Se Systemkrav.  

3 Hvis det ikke er kompatibelt, skal du installere en understøttet version af produktet eller opdatere til en understøttet kombination.

 Inkompatible operativsystemer/hardware er en dokumenteret årsag til installationsfejl på macOS.
Trin 2: Sørg for, at du installerer det komplette produktinstallationsprogram (ikke en pakke, der kun indeholder opdateringer)

1 Kontrollér navnet på den hentede fil. 

2 Hvis det ligner en Update-pakke, skal du hente det fulde installationsprogram fra Autodesk Account. 

3 Installer det fulde produkt først, og anvend derefter opdateringerne bagefter. [autodesk.com] (engelsk)

 Der kan opstå macOS-fejl, når brugere forsøger at installere en selvstændig opdatering, uden at basisproduktet er installeret. 
Trin 3: Prøv at installere fra en administratorkonto

1 Bekræft, at du er logget på en macOS-administratorbruger. 

2 Opret om nødvendigt en ny administratorkonto, og installer derfra.

 Begrænsede tilladelser eller en begrænset brugerprofil kan forhindre installation.
Trin 4: Start macOS i fejlsikret tilstand, og prøv igen

1 Start din Mac i fejlsikret tilstand. 

2 Prøv at installere igen.

 Fejlsikret tilstand kan hjælpe med at udelukke tredjepartskonflikter (herunder skrifttyper eller baggrundstjenester), der forhindrer installationsprogrammer i at køre.
Trin 5: Udfør en ren afinstallation og geninstaller

1 Udfør en komplet afinstallation af Autodesk-software. Se Autodesk Clean Uninstall (engelsk). 

2 Genstart Mac'en. 

3 Download installationsprogrammet igen fra Autodesk Account. 

4 Geninstaller.

 Restfiler fra tidligere installationer er en dokumenteret årsag til gentagne installationsfejl.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Hvorfor gør installationsprogrammet ingenting, når jeg klikker på setup.exe/installationsprogrammet?

Almindelige årsager omfatter: 

  • Afventende OS-opdateringer eller påkrævet systemgenstart 

  • Utilstrækkelige brugertilladelser (kører ikke som administrator) 

  • Antivirus- eller sikkerhedssoftware, der blokerer installationsprogrammet 

  • Beskadigede eller forældede installationskomponenter (ODIS/AdODIS)

     

Hvilken downloadmetode skal jeg bruge fra Autodesk Account?

Autodesk tilbyder flere downloadmetoder alt efter behov: 

  • Installation: Bedst til hurtige installationer på en enkelt enhed 

  • Download: Downloader først og installerer derefter (mere pålidelig) 

  • Direkte overførsel: Offlineinstallationsprogram (godt til ustabile netværk) 

  • Brugerdefineret installation: Bruges til implementeringer eller administrerede miljøer

Brug en anden metode, hvis installationen mislykkes; Dette løser ofte problemet.

Hvorfor får jeg vist "Produktdownload består af flere filer?" Eller manglende dele?

Dette indikerer normalt en ufuldstændig download:

  • En eller flere påkrævede filer blev ikke downloadet 

  • Filer er ikke i den samme mappe 

  • Browseren blokerede en del af overførslen (pop op-vinduer, sikkerhed osv.) 

Rettelse: 

  • Sørg for, at alle filer downloades fuldstændigt 

  • Opbevar alle filer i den samme mappe 

  • Prøv en anden downloadmetode 

Hvad er ODIS/AdODIS, og hvorfor er det vigtigt?

ODIS (On-Demand Install Service) håndterer installationen for nyere Autodesk-produkter.

Den håndterer opsætning af installationsprogram, afhængigheder og installationsarbejdsgange.

Hvis ODIS er: 

  • Forældet 

  • Beskadiget 

  • Mangler

Installationsprogrammet kan: 

  • Ikke starte

  • Lukke med det samme

  • Udføre fejl (f.eks. Fejl 4000) 

Hvorfor får jeg Fejl 4000?

Denne fejl er forbundet med nyere Autodesk-installationssystemer og skyldes normalt:

  • Beskadigede installationskomponenter (ODIS/AdODIS)

  • Manglende eller forkert konfigureret Offentlige dokumenter-mappe

  • Interferens med antivirus- eller sikkerhedssoftware 

Hvorfor siger macOS "installationen mislykkedes" eller "Installationsprogrammet kan ikke åbnes"?

Dette kan ske, hvis:

  • Du downloadede en opdateringspakke i stedet for det fulde installationsprogram 

  • Basisproduktet endnu ikke er installeret

  • Du ikke har tilstrækkelige tilladelser

  • Din macOS-version eller -hardware ikke understøttes

Installer altid det fulde produkt først, og anvend derefter opdateringer.

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