Problemer med installation

Der kan være forskellige årsager til installationsfejl i Autodesk-produkter. Disse problemer er ofte relateret til systemopdateringer, brugertilladelser, sikkerhedssoftware, beskadigede installationskomponenter, netværksbegrænsninger eller ufuldstændige/beskadigede downloads. I mange tilfælde skyldes problemet ikke en enkelt faktor, men en kombination – f.eks. afventende OS-opdateringer plus antivirus-interferens eller en forældet/beskadiget installationstjeneste plus en beskadiget overførselspakke.

Denne artikel indeholder en trinvis arbejdsgang til fejlfinding, så du hurtigt kan identificere og løse de mest almindelige installationsfejl. Ved at følge trinnene i rækkefølgen og prøve at installere igen efter hvert trin, kan du isolere, om problemet er relateret til din enhed, installationsprogrammets komponenter, downloadmetode eller miljøbegrænsninger.

Dernæst kan du finde fejlfindingsvejledninger til Windows, efterfulgt af Mac, og til sidst har du ofte stillede spørgsmål (gælder for både Windows og Mac) relateret til dette emne.