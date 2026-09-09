Der kan opstå filproblemer og dataproblemer i Autodesk-produkter som følge af beskadigelse, filstørrelse, lagerplacering eller uventede systemafbrydelser. Disse problemer kan påvirke din mulighed for at åbne, gemme eller arbejde korrekt med filer.

I mange tilfælde skyldes problemet ikke en enkelt faktor, men en kombination af faktorer som f.eks. arbejde fra netværk, ufuldstændige lagringer eller alt for store eller komplekse filer.

Denne artikel indeholder en trinvis fejlfindingsarbejdsgang, der kan hjælpe dig med at identificere og løse almindelige fil- og dataproblemer. Ved at følge trinnene i rækkefølgen test af produktet efter hvert trin kan du afgøre, om problemet er relateret til din fil, dit lagermiljø eller din systemkonfiguration.

Dernæst kan du finde fejlfindingsvejledninger til Windows, efterfulgt af Mac, og til sidst har du ofte stillede spørgsmål (gælder for både Windows og Mac) relateret til dette emne.