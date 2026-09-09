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Problemer med cloud-adgang og synkronisering i Autodesk-produkter

Der kan opstå problemer med cloud-adgang og synkronisering i Autodesk-produkter, når du arbejder med Forma Data Management, BIM 360, Autodesk Forma eller andre cloudforbundne arbejdsgange. Disse problemer er ofte relateret til tilladelser, netværksforbindelse, projektkonfiguration eller synkroniseringsfunktionalitet mellem dit lokale system og skyen.

 

I mange tilfælde skyldes problemet ikke et enkelt problem, men en kombination af faktorer, f.eks. manglende adgangstilladelser, store filhandlinger, ventetid på netværk eller forældede synkroniseringskomponenter.

 

Denne artikel indeholder en trinvis arbejdsgang til fejlfinding, der kan hjælpe dig med at identificere og løse de mest almindelige årsager til problemer med cloud-adgang og synkronisering. Ved at følge trinnene i rækkefølge og teste produktet efter hvert trin kan du isolere, om problemet er relateret til din konto, projektadgang, synkroniseringsproces eller systemkonfiguration.

 

Dernæst kan du finde fejlfindingsvejledninger til Windows, efterfulgt af Mac, og til sidst har du ofte stillede spørgsmål (gælder for både Windows og Mac) relateret til dette emne.

Til Windows

Trin Vejledning Hvorfor har vi brug for dette trin
Trin 1: Genstart dit system

1 Genstart din computer

2 Start Autodesk-produktet igen

 Nulstiller synkroniseringsprocesser og fjerner midlertidige problemer.
Trin 2: Log af, og log på igen

1 Åbn dit Autodesk-produkt eller din Desktop Connector.

2 Log af din Autodesk Account-konto.

3 Luk og åbn produktet igen.

4 Log på igen.

 Opdaterer godkendelse og sikrer, at din konto synkroniseres korrekt med cloud-tjenester.
Trin 3: Bekræft adgang og tilladelser til cloudprojekter

1 Gå til Forma Data Management/BIM 360 ved hjælp af en webbrowser

2 Åbn dit projekt

3 Bekræft:

-Du kan se mapper og filer

-Du kan åbne eller downloade filer

4 Hvis ikke:

-Kontakt din projektadministrator

-Bed dem om at bekræfte din adgang

 Problemer med cloud-adgang skyldes ofte manglende eller forkerte tilladelser.
Trin 4: Bekræft den rigtige konto og det rigtige projekt

1 Åbn dit Autodesk-produkt.

2 Kontrollér, at du er logget på den korrekte Autodesk-konto.

3 Vælg den korrekte cloudhub eller konto.

4 Åbn det korrekte projekt.

 Brug af den forkerte konto eller hub kan forhindre adgang til cloud-projekter.
Trin 5: Kontrollér status for Desktop Connector

1 Find ikonet Autodesk Desktop Connector.

2 Bekræft, at den kører.

3 Kontrollér for synkroniseringsstatusikoner:

Grøn → Synkroniseret

Blå → Synkronisering i gang

Rød → Mislykkedes

 Desktop Connector administrerer synkroniseringen mellem dit lokale system og cloudlageret.
Trin 6: Bekræft, at Desktop Connector er opdateret

1 Åbn Autodesk Access

2 Søg efter Desktop Connector-opdateringer

3 Installer den nyeste version

4 Genstart dit system

 Nyere versioner indeholder forbedringer af pålideligheden og fejlrettelser til synkroniseringsfunktionsmåden.
Trin 7: Kontrollér synkroniseringsproblemer (filer synkroniseres ikke/sidder fast)

1 Se efter filer, der er markeret som:

-Afventer synkronisering

-Synkronisering mislykkedes

2 Prøv:

-Redigering og lagring af filen igen

-Manuel opdatering af Desktop Connector

3 Genstart Desktop Connector.

 Filer kan sidde fast synkroniseret på grund af cacheproblemer eller afbrudte handlinger.
Trin 8: Reducer filkompleksiteten eller batch-størrelsen

1 Undgå at uploade eller ændre et stort antal filer på én gang

2 Overfør filer i mindre batches

3 Vent på, at én synkronisering er fuldført, før du starter en anden

 Store samtidige handlinger kan medføre synkroniseringsfejl eller forsinkelser.
Trin 9: Kontrollér fil- og mappeopsætning

1 Gennemgå mappenavne i dit cloud-projekt.

2 Sørg for, at de ikke indeholder:

-Førende mellemrum

-Efterstillede mellemrum

3 Undgå at omdøbe systemmapper.

 Ugyldige mappenavne eller strukturproblemer kan forhindre synkronisering.
Trin 10: Tjek netværkets forbindelse og ydeevne

1 Test din internethastighed

2 Prøv et andet netværk (hvis tilgængeligt)

3 Deaktiver VPN midlertidigt

4 Prøv at synkronisere igen

 Langsomme eller ustabile netværksforhold kan afbryde synkronisering og cloud-adgang.
Trin 11: Kontrollér, om der er tjenesteafbrydelser

1 Kontrollér status for Autodesk-cloudtjenesten på Autodesk Health Dashboard.

2 Prøv at tilgå projekter via en browser

3 Vent og prøv igen senere, hvis problemet fortsætter

 Cloud-tjenester kan være midlertidigt utilgængelige på grund af udfald.

Til Mac

Trin Vejledning Hvorfor har vi brug for dette trin
Trin 1: Genstart din Mac

1 Genstart din Mac

2 Åbn Autodesk-produktet igen

 Rydder cachelagrede sessioner og opdaterer systemprocesser.
Trin 2: Log af, og log på igen

1 Åbn dit Autodesk-produkt.

2 Klik på din profil eller brugerikon.

3 Vælg "Log ud".

4 Luk og åbn produktet igen.

5 Log på igen.

 Løser sessions- og godkendelsesproblemer. Løser godkendelses- og sessionsproblemer.
Trin 3: Bekræft cloud-adgang i browseren

1 Gå til Forma Data Management/BIM 360.

2 Åbn dit projekt.

3 Bekræft, at du kan få adgang til filer.

 Bekræfter, om problemet er kontorelateret eller applikationsspecifikt.
Trin 4: Kontrollér tilladelser

1 Bekræft, at du er føjet til projektet.

2 Kontakt projektadministratoren om nødvendigt.

3 Bed om at fjerne og tilføje din konto igen, hvis det er nødvendigt.

 Tilladelser kan være usynkroniserede eller tildelt forkert.
Trin 5: Bekræft den rigtige konto og region

1 Sørg for, at du tilgår den korrekte cloud-region (USA, EU, etc.).

2 Bekræft, om login-e-mailen stemmer overens med din tildelte konto.

 Hvis du bruger den forkerte konto eller det forkerte område, kan det forhindre adgang.
Trin 6: Ryd browserens cache (til problemer med webadgang)

1 Åbn browserindstillinger.

2 Ryd cache og cookies.

3 Genstart browseren.

 Browserproblemer kan blokere adgangen til Autodesks cloud-tjenester.
Trin 7: Opdater Autodesk-produktet

1 Gå til https://manage.autodesk.com.

2 Hent og installer opdateringer.

3 Genstart produktet.

 Sikrer kompatibilitet med cloud-tjenester.
Trin 8: Tjek netværkets forbindelse og ydeevne

1 Test din internethastighed.

2 Prøv et andet netværk (hvis det er tilgængeligt).

3 Deaktiver VPN midlertidigt.

4 Prøv at synkronisere igen.

 Langsomme eller ustabile netværksforhold kan afbryde synkronisering og cloud-adgang.
Trin 9: Kontrollér, om der er tjenesteafbrydelser

1 Kontrollér status for Autodesk-cloudtjenesten på Autodesk Health Dashboard.

2 Prøv at tilgå projekter via en browser.

3 Vent, og prøv igen senere, hvis problemet fortsætter.

 Cloud-tjenester kan være midlertidigt utilgængelige på grund af udfald.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Hvorfor kan jeg ikke få adgang til et cloud-projekt?

Dette skyldes ofte:

  • Manglende tilladelser

  • Forkert konto eller login

  • Bliver ikke føjet til projektet

Hvorfor synkroniseres mine filer ikke?

Almindelige årsager omfatter:

  • Netværksproblemer eller langsomt internet

  • Funktioner til store filer

  • Afbrydelser i synkroniseringsprocessen

  • Problemer med Desktop Connector

Hvorfor vises mapper tomme i Desktop Connector?

Dette kan ske, hvis:

  • Mappenavne er ugyldige (f.eks. efterstillede mellemrum)

  • Tilladelser mangler

  • Synkronisering mislykkedes eller afventer

Hvorfor er synkroniseringen langsom eller mislykkes?

Dette kan skyldes:

  • Store batch-uploads

  • Høj ventetid eller dårlig forbindelse

  • Flere projekter med lignende navne

  • For mange filændringer på én gang

Hvorfor har jeg adgang i browseren, men ikke i produktet?

Dette indikerer normalt:

  • Problem med tilladelsessynkronisering

  • Der er valgt en forkert konto i produktet

  • Problem med lokal konfiguration

Skal jeg have internet for at bruge cloud-funktioner?

Ja, cloud-baserede arbejdsgange kræver en aktiv internetforbindelse. Nogle værktøjer kan tillade begrænset offlinearbejde.

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