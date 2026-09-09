Der kan opstå problemer med cloud-adgang og synkronisering i Autodesk-produkter, når du arbejder med Forma Data Management, BIM 360, Autodesk Forma eller andre cloudforbundne arbejdsgange. Disse problemer er ofte relateret til tilladelser, netværksforbindelse, projektkonfiguration eller synkroniseringsfunktionalitet mellem dit lokale system og skyen.

I mange tilfælde skyldes problemet ikke et enkelt problem, men en kombination af faktorer, f.eks. manglende adgangstilladelser, store filhandlinger, ventetid på netværk eller forældede synkroniseringskomponenter.

Denne artikel indeholder en trinvis arbejdsgang til fejlfinding, der kan hjælpe dig med at identificere og løse de mest almindelige årsager til problemer med cloud-adgang og synkronisering. Ved at følge trinnene i rækkefølge og teste produktet efter hvert trin kan du isolere, om problemet er relateret til din konto, projektadgang, synkroniseringsproces eller systemkonfiguration.

Dernæst kan du finde fejlfindingsvejledninger til Windows, efterfulgt af Mac, og til sidst har du ofte stillede spørgsmål (gælder for både Windows og Mac) relateret til dette emne.