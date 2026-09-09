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Tilføjelsesprogrammer og udvidelser i Autodesk-produkter

Tilføjelsesprogrammer og udvidelser forbedrer Autodesk-produkter ved at tilbyde flere funktioner og tilpasning. De kan dog nogle gange forårsage problemer såsom nedbrud, manglende funktioner eller uventet funktionsmåde, hvis de er forældede, inkompatible eller i konflikt med andre udvidelser.

 

I mange tilfælde skyldes problemet ikke et enkelt tilføjelsesprogram, men en kombination af faktorer, f.eks. problemer med versionskompatibilitet, flere interagerende udvidelser eller en resterende konfiguration fra tidligere installationer.

 

Denne artikel indeholder en trinvis fejlfindingsarbejdsgang, der kan hjælpe dig med at identificere og løse problemer med tilføjelsesprogrammer og udvidelser. Ved at følge trinnene i rækkefølgen og teste produktet efter hvert trin kan du isolere, om problemet skyldes et specifikt tilføjelsesprogram, en konfiguration eller en bestemt systeminteraktion.

 

Dernæst kan du finde fejlfindingsvejledninger til Windows, efterfulgt af Mac, og til sidst har du ofte stillede spørgsmål (gælder for både Windows og Mac) relateret til dette emne.

Til Windows

Trin Styr Hvorfor har vi brug for dette trin
Trin 1: Deaktiver alle tilføjelsesprogrammer og udvidelser

1 Åbn dit Autodesk-produkt.

2 Naviger til Administration af tilføjelsesprogrammer eller udvidelser (lokationen afhænger af produktet).

3 Deaktiver eller sluk alle tilføjelsesprogrammer.

4 Luk og åbn produktet igen.

5 Test problemet igen.

 Dette bekræfter, om problemet skyldes et tilføjelsesprogram eller en udvidelse og ikke kerneproduktet.
Trin 2: Genaktiver tilføjelsesprogrammer ét efter ét

1 Åbn dit Autodesk-produkt igen.

2 Aktivér ét tilføjelsesprogram ad gangen.

3 Genstart produktet, når du har aktiveret hvert tilføjelsesprogram.

4 Test funktionen eller arbejdsgangen efter hver ændring.

 Dette hjælper med at identificere, hvilket specifikt tilføjelsesprogram der er årsag til problemet.
Trin 3: Kontrollér, om tilføjelsesprogrammer er kompatible med din produktversion

1 Identificer versionen af dit Autodesk-produkt.

2 Se dokumentationen eller kilden til tilføjelsesprogrammet.

3 Bekræft, at tilføjelsesprogrammet understøtter din produktversion.

4 Deaktiver alle tilføjelsesprogrammer, der ikke understøttes eller er forældede.

 Tilføjelsesprogrammer, der er bygget til ældre versioner, fungerer muligvis ikke korrekt med nyere produktversioner.
Trin 4: Opdater tilføjelsesprogrammer og udvidelser

1 Åbn kilden til tilføjelsesprogrammet (Autodesk App Store eller tredjepartsudbyder).

2 Se efter tilgængelige opdateringer.

3 Hent og installer den nyeste version.

4 Genstart dit Autodesk-produkt.

 Opdateringer indeholder ofte fejlrettelser og kompatibilitetsforbedringer.
Trin 5: Fjern eller afinstaller problematiske tilføjelsesprogrammer

1 Åbn "Apps og Funktioner".

2 Find tilføjelsesprogrammet eller udvidelsen.

3 Vælg og afinstaller det.

4 Genstart dit system.

5 Åbn Autodesk-produktet igen.

 Hvis du fjerner et defekt eller inkompatibelt tilføjelsesprogram, løses konflikter, og stabiliteten genoprettes.
Trin 6: Kontrollér, om der er duplikerede eller modstridende tilføjelsesprogrammer

1 Gennemse alle installerede tilføjelsesprogrammer.

2 Se efter: Flere versioner af det samme tilføjelsesprogram, tilføjelsesprogrammer, der udfører lignende funktioner

3 Deaktiver eller fjern dubletter.

 Tilføjelsesprogrammer i konflikt kan give problemer med hinanden og medføre uventet funktionsmåde.
Trin 7: Nulstil produktindstillinger

1 Luk Autodesk-produktet.

2 Åbn menuen Start i Windows.

3 Søg efter produktnavnet efterfulgt af: Reset Settings to Default.

4 Vælg nulstillingsindstillingen.

5 Bekræft nulstilling.

6 Genstart produktet.

 Fjerner resterende konfigurationer af tilføjelsesprogrammer og gendanner standardfunktionsmåden.
Trin 8: Genstart dit system

1 Genstart din computer.

2 Åbn dit Autodesk-produkt igen.

3 Test funktionaliteten igen.

 Sikrer, at alle ændringer træder i kraft, og rydder cachelagrede processer.

Til Mac

Trin Styr Hvorfor har vi brug for dette trin
Trin 1: Deaktiver alle tilføjelsesprogrammer og udvidelser

1 Åbn dit Autodesk-produkt.

2 Find tilføjelsesprogrammer eller udvidelsesindstillinger.

3 Deaktiver alle udvidelser.

4 Genstart produktet.

5 Test funktionalitet.

 Dette bekræfter, om problemet skyldes et tilføjelsesprogram eller en udvidelse og ikke kerneproduktet.
Trin 2: Genaktiver udvidelser enkeltvis

1 Aktivér én udvidelse ad gangen.

2 Genstart produktet efter hver. Test funktionen.

 Dette hjælper med at identificere, hvilket specifikt tilføjelsesprogram der er årsag til problemet.
Trin 3: Kontrollér kompatibiliteten

1 Identificer versionen af dit Autodesk-produkt.

2 Se dokumentationen eller kilden til tilføjelsesprogrammet.

3 Bekræft, at tilføjelsesprogrammet understøtter din produktversion.

4 Deaktiver alle tilføjelsesprogrammer, der ikke understøttes eller er forældede.

 Tilføjelsesprogrammer, der er bygget til ældre versioner, fungerer muligvis ikke korrekt med nyere produktversioner.
Trin 4: Opdater tilføjelsesprogrammer og udvidelser

1 Åbn kilden til tilføjelsesprogrammet (Autodesk App Store eller tredjepartsudbyder).

2 Se efter tilgængelige opdateringer.

3 Hent og installer den nyeste version.

4 Genstart dit Autodesk-produkt.

 Opdateringer indeholder ofte fejlrettelser og kompatibilitetsforbedringer.
Trin 5: Fjern eller afinstaller problematiske tilføjelsesprogrammer

1 Find udvidelsesfiler eller programmer.

2 Fjern eller afinstaller dem.

3 Genstart din Mac.

 Hvis du fjerner et defekt eller inkompatibelt tilføjelsesprogram, løses konflikter, og stabiliteten genoprettes.
Trin 6: Nulstil produktindstillinger

1 Luk produktet.

2 Nulstil præferencer (varierer efter produkt).

3 Åbn igen, og test.

 Rydder overskydende konfiguration fra udvidelser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Hvorfor begyndte mit produkt at gå ned, efter at jeg havde installeret et tilføjelsesprogram?

Dette skyldes normalt:

  • Inkompatible tilføjelsesprogrammer

  • Konflikter mellem flere udvidelser

  • Forældede plugin-versioner

Hvorfor mangler en funktion eller den virker ikke?

Dette kan ske, hvis:

  • Et tilføjelsesprogram tilsidesætter standardfunktionaliteten

  • Udvidelsen blev ikke indlæst korrekt

  • Der er et kompatibilitetsproblem

Kan jeg bruge flere tilføjelsesprogrammer sammen?

Ja, men:

  • Nogle tilføjelsesprogrammer kan være i konflikt

  • Overlappende funktionalitet kan medføre uventet funktionsmåde

Hvordan ved jeg, hvilket tilføjelsesprogram der er årsag til problemet?

Deaktiver alle tilføjelsesprogrammer, og genaktiver dem ét ad gangen for at identificere kilden.

Skal jeg fjerne tilføjelsesprogrammer for at løse problemer?

Ikke altid. Opdatering eller deaktivering af dem kan løse problemet uden at fjerne dem.

Vil afinstallation af tilføjelsesprogrammer slette mit arbejde?

Nej, tilføjelsesprogrammer påvirker funktionaliteten, ikke dine projektfiler.

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