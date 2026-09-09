Tilføjelsesprogrammer og udvidelser i Autodesk-produkter

Tilføjelsesprogrammer og udvidelser forbedrer Autodesk-produkter ved at tilbyde flere funktioner og tilpasning. De kan dog nogle gange forårsage problemer såsom nedbrud, manglende funktioner eller uventet funktionsmåde, hvis de er forældede, inkompatible eller i konflikt med andre udvidelser.

I mange tilfælde skyldes problemet ikke et enkelt tilføjelsesprogram, men en kombination af faktorer, f.eks. problemer med versionskompatibilitet, flere interagerende udvidelser eller en resterende konfiguration fra tidligere installationer.

Denne artikel indeholder en trinvis fejlfindingsarbejdsgang, der kan hjælpe dig med at identificere og løse problemer med tilføjelsesprogrammer og udvidelser. Ved at følge trinnene i rækkefølgen og teste produktet efter hvert trin kan du isolere, om problemet skyldes et specifikt tilføjelsesprogram, en konfiguration eller en bestemt systeminteraktion.

Dernæst kan du finde fejlfindingsvejledninger til Windows, efterfulgt af Mac, og til sidst har du ofte stillede spørgsmål (gælder for både Windows og Mac) relateret til dette emne.