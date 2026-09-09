Der kan opstå funktions- eller arbejdsgangsproblemer i Autodesk-produkter, når værktøjer, kommandoer eller funktioner ikke opfører sig som forventet. Disse problemer er ofte relateret til produktkonfiguration, brugerindstillinger, miljøopsætning eller konflikter i programmet.

I mange tilfælde har problemet ikke en enkelt årsag, men en kombination af faktorer såsom forkert konfigurerede indstillinger, forældede produktversioner eller brugerdefinerede profiler, der forstyrrer standardarbejdsgange.

Denne artikel indeholder en trinvis arbejdsgang til fejlfinding, så du hurtigt kan identificere og løse de mest almindelige årsager til funktions- eller arbejdsgangsproblemer. Ved at følge trinnene i rækkefølgen og teste produktet efter hvert trin kan du isolere, om problemet er relateret til dine indstillinger, dit miljø eller din systemkonfiguration.

Dernæst kan du finde fejlfindingsvejledninger til Windows, efterfulgt af Mac, og til sidst har du ofte stillede spørgsmål (gælder for både Windows og Mac) relateret til dette emne.