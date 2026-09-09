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Funktions- eller arbejdsgangsproblemer

Der kan opstå funktions- eller arbejdsgangsproblemer i Autodesk-produkter, når værktøjer, kommandoer eller funktioner ikke opfører sig som forventet. Disse problemer er ofte relateret til produktkonfiguration, brugerindstillinger, miljøopsætning eller konflikter i programmet.

 

I mange tilfælde har problemet ikke en enkelt årsag, men en kombination af faktorer såsom forkert konfigurerede indstillinger, forældede produktversioner eller brugerdefinerede profiler, der forstyrrer standardarbejdsgange.

 

Denne artikel indeholder en trinvis arbejdsgang til fejlfinding, så du hurtigt kan identificere og løse de mest almindelige årsager til funktions- eller arbejdsgangsproblemer. Ved at følge trinnene i rækkefølgen og teste produktet efter hvert trin kan du isolere, om problemet er relateret til dine indstillinger, dit miljø eller din systemkonfiguration.

 

Dernæst kan du finde fejlfindingsvejledninger til Windows, efterfulgt af Mac, og til sidst har du ofte stillede spørgsmål (gælder for både Windows og Mac) relateret til dette emne.

Til Windows

Trin Vejledning Hvorfor har vi brug for dette trin
Trin 1: Genstart dit system

1 Genstart din computer.

2 Åbn dit Autodesk-produkt igen.

3 Test den berørte funktion eller arbejdsgang.

 Genstart fjerner den midlertidige hukommelse og nulstiller baggrundsprocesser, som kan påvirke funktionens funktionsmåde.
Trin 2: Genstart Autodesk-produktet

1 Luk Autodesk-produktet helt.

2 Sørg for, at der ikke kører nogen forekomster i baggrunden.

3 Åbn produktet igen.

4 Test arbejdsgangen igen.

 Midlertidige problemer på applikationsniveau kan forhindre funktioner i at fungere korrekt.
Trin 3: Nulstil produktindstillingerne til standard

1 Luk Autodesk-produktet.

2 Åbn menuen Start i Windows.

3 Søg efter produktnavnet, og vælg derefter Nulstil indstillinger til standard.

4 Vælg nulstillingsindstillingen.

5 Bekræft nulstilling.

6 Genstart produktet.

 Beskadigede eller forkert konfigurerede indstillinger er en af de mest almindelige årsager til funktionsrelaterede problemer.
Trin 4: Opdater Autodesk-produktet

1 Åbn Windows Start-menuen.

2 Søg efter og åbn Autodesk Access.

3 Gennemgå tilgængelige opdateringer.

4 Klik på Update for dit produkt.

5 Genstart produktet efter installationen.

 Opdateringer inkluderer fejlrettelser og forbedringer, der løser kendte funktions- og arbejdsgangsproblemer.
Trin 5: Test i en ny fil eller et rent miljø

1 Åbn dit Autodesk-produkt.

2 Opret en ny fil, eller åbn en kendt arbejdsfil.

3 Test funktionen eller arbejdsgangen.

 Dette hjælper med at afgøre, om problemet er relateret til filen eller til produktmiljøet.
Trin 6: Deaktiver brugerdefinerede indstillinger eller profiler

1 Åbn produktindstillinger eller præferencer.

2 Skift til et standardarbejdsområde eller en standardprofil.

3 Deaktiver eventuelle brugerdefinerede konfigurationer.

4 Genstart produktet.

 Brugerdefinerede indstillinger, arbejdsområder eller konfigurationer kan tilsidesætte standardfunktionsmåde og forårsage problemer.
Trin 7: Kontrollér, om der er tilføjelsesprogrammer eller udvidelser

1 Åbn Autodesk-produktet.

2 Deaktiver eventuelle installerede tilføjelsesprogrammer eller plugins.

3 Genstart produktet.

4 Test funktionen.

 Tilføjelsesprogrammer og udvidelser kan være i konflikt med den indbyggede funktionalitet og forstyrre arbejdsgange.
Trin 8: Kontrollér brugertilladelser

1 Bekræft, at din systembrugerkonto har fuld adgang til produktet

2 Hvis du bruger administrerede miljøer, skal du kontakte it-afdelingen

3 Sørg for, at de påkrævede tilladelser tildeles

 Nogle funktioner kræver specifikke tilladelser, og begrænsede miljøer kan blokere funktionalitet.
Trin 9: Luk baggrundsprogrammer og -processer

1 Tryk på "Ctrl + Shift + Esc".

2 Åbn Task Manager.

3 Afslut unødvendige applikationer.

4 Genstart dit Autodesk-produkt.

 Andre programmer kan forstyrre funktionsudførelsen eller optage ressourcer.
Trin 10: Reparer eller geninstaller produktet (hvis nødvendigt)

1 Gå til "Apps & Funktioner".

2 Find dit Autodesk-produkt.

3 Vælg Rediger/Reparer (hvis tilgængelig).

4 Hvis reparationen mislykkes, skal du afinstallere og geninstallere.

 Dette løser mere alvorlige problemer med installationen eller beskadigede produktkomponenter.

Til Mac

Trin Vejledning Hvorfor har vi brug for dette trin
Trin 1: Genstart din Mac

1 Klik på Apple-menuen.

2 Vælg Genstart.

3 Åbn dit Autodesk-produkt igen.

 Rydder systemtilstanden og nulstiller baggrundsprocesser.
Trin 2: Genstart Autodesk-produktet

1 Luk produktet helt.

2 Åbn det igen.

3 Test funktionen igen.

 Midlertidige applikationsproblemer kan påvirke arbejdsgange.
Trin 3: Nulstil produktpræferencer

1 Luk Autodesk-produktet.

2 Åbn igen, mens nulstilling udløses (varierer efter produkt).

3 Gendan standardindstillingerne.

 Nulstiller beskadigede eller modstridende konfigurationsindstillinger.
Trin 4: Opdater Autodesk-produktet

1 Gå til: https://manage.autodesk.com.

2 Hent og installer tilgængelige opdateringer.

3 Genstart produktet.

 Sikrer kompatibilitet og løser kendte problemer.
Trin 5: Test i en ny fil

1 Opret en ny fil.

2 Test funktionen.

 Identificerer, om problemet er filspecifikt.
Trin 6: Deaktiver tilføjelsesprogrammer eller brugerdefinerede konfigurationer

1 Fjern eller deaktiver udvidelser.

2 Genstart produktet.

 Konflikter fra tilføjelsesprogrammer eller brugerdefinerede opsætninger kan ødelægge arbejdsgange.
Trin 7: Kontrollér tilladelser og systemopsætning

1 Bekræft macOS-tilladelser

2 Tjek systemindstillinger

3 Sørg for, at der gives fuld adgang

 Begrænsede tilladelser kan blokere funktioner.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Hvorfor fungerer et værktøj eller en kommando ikke som forventet?

Dette skyldes ofte:

  • Forkert konfigurerede indstillinger

  • Brugerdefinerede profiler eller arbejdsområder

  • Forældet produktversion

  • Konflikter med tilføjelsesprogrammer

Hvorfor fungerer funktionen i én fil, men ikke i en anden?

Dette indikerer normalt:

  • Filspecifikke konfigurationsproblemer

  • Beskadigelse af fil

  • Filindhold, der ikke understøttes

Hvorfor er min arbejdsgang anderledes end forventet?

Dette kan skyldes:

  • Brugerdefineret arbejdsområde eller brugergrænsefladelayout

  • Forskellige produktversioner

  • Forskelle i brugerkonfiguration

Hvorfor startede problemet pludseligt?

Almindelige udløsere omfatter:

  • Seneste opdatering

  • Installation af nyt tilføjelsesprogram

  • Ændringer i indstillinger eller konfiguration

Er jeg nødt til at nulstille indstillinger for at løse funktionsproblemer?

Ja, nulstilling af indstillinger kan løse de fleste konfigurationsrelaterede problemer uden at påvirke dine filer.

Vil nulstilling eller geninstallation slette mit arbejde?

Nej, disse handlinger nulstiller programmet, ikke dine projektfiler.

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