Nedbrud og problemer med ydeevnen

Nedbrud, fastfrysning og langsom ydeevne kan forekomme i Autodesk-produkter af forskellige årsager. Disse problemer er ofte relateret til systemkonfiguration, grafikindstillinger, filkompleksitet eller konflikter med anden software, der kører på din computer. I mange tilfælde er problemet ikke forårsaget af et enkelt problem, men af en kombination af faktorer såsom forældede drivere, begrænsede systemressourcer eller arbejde med store eller beskadigede filer.

Denne artikel indeholder en trinvis arbejdsgang til fejlfinding, så du hurtigt kan identificere og løse de mest almindelige årsager til problemer med stabilitet og ydeevne. Ved at følge trinnene i rækkefølge og teste produktet efter hvert trin kan du isolere, om problemet er relateret til dit system, dine filer eller din software-konfiguration.

Dernæst kan du finde fejlfindingsvejledninger til Windows, efterfulgt af Mac, og til sidst har du ofte stillede spørgsmål (gælder for både Windows og Mac) relateret til dette emne.