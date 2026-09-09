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Nedbrud og problemer med ydeevnen

Nedbrud, fastfrysning og langsom ydeevne kan forekomme i Autodesk-produkter af forskellige årsager. Disse problemer er ofte relateret til systemkonfiguration, grafikindstillinger, filkompleksitet eller konflikter med anden software, der kører på din computer. I mange tilfælde er problemet ikke forårsaget af et enkelt problem, men af en kombination af faktorer såsom forældede drivere, begrænsede systemressourcer eller arbejde med store eller beskadigede filer.

 

Denne artikel indeholder en trinvis arbejdsgang til fejlfinding, så du hurtigt kan identificere og løse de mest almindelige årsager til problemer med stabilitet og ydeevne. Ved at følge trinnene i rækkefølge og teste produktet efter hvert trin kan du isolere, om problemet er relateret til dit system, dine filer eller din software-konfiguration.

 

Dernæst kan du finde fejlfindingsvejledninger til Windows, efterfulgt af Mac, og til sidst har du ofte stillede spørgsmål (gælder for både Windows og Mac) relateret til dette emne.

Til Windows

Trin Styr Hvorfor har vi brug for dette trin
Trin 1: Genstart dit system

1 Gem alt åbent arbejde.

2 Luk dit Autodesk-produkt.

3 Genstart din computer.

4 Start produktet igen.

 Genstart fjerner midlertidige hukommelsesproblemer og nulstiller baggrundsprocesser, der kan forårsage nedbrud eller langsom ydeevne.
Trin 2: Opdater dit Autodesk-produkt

1 Åbn Windows Start-menuen.

2 Søg efter og åbn Autodesk Access.

3 Gennemse listen over tilgængelige opdateringer i afsnittet Opdateringer.

4 Klik på Update ud for hvert produkt, du vil opdatere.

5 Vent på, at installationen er fuldført.

6 Genstart dit Autodesk-produkt.

Autodesk Access er et skrivebordsprogram, der er designet til hurtigt og nemt at installere opdateringer direkte fra dit system, uden at du behøver at downloade dem manuelt.

Bemærk: Du kan få adgang til opdateringer enten via Autodesk Access eller ved at hente dem fra Autodesk Account. Du kan finde flere oplysninger under Opdater din software.
Trin 3: Opdater grafikdrivere

1 Identificer dit grafikkort (GPU).

2 Gå til producentens websted (NVIDIA, AMD eller Intel).

3 Download den seneste anbefalede driver.

4 Installer driveren.

5 Genstart din computer.

 Forældede eller inkompatible drivere er en almindelig årsag til nedbrud og skærmproblemer.
Trin 4: Luk baggrundsapplikationer

1 Tryk på "Ctrl + Shift + Esc" for at åbne Task Manager.

2 Gennemgå kørende programmer.

3 Vælg unødvendige programmer.

4 Klik på "Afslut opgave".

5 Genstart dit Autodesk-produkt.

 Andre programmer kan optage systemressourcer, hvilket reducerer ydeevnen og stabiliteten.
Trin 5: Bekræft systemkrav

1 Efterprøv systemkravene for dit Autodesk-produkt.

2 Sammenlign med dine systemspecifikationer:

-RAM

-CPU

-GPU

-Diskplads

3 Opgrader hardware om nødvendigt.

 Hvis du kører under de anbefalede systemkrav, kan det medføre ydelsesproblemer og nedbrud.
Trin 6: Test med en anden fil

1 Åbn Autodesk-produktet.

2 Opret en ny fil, eller åbn en kendt arbejdsfil.

3 Udfør grundlæggende handlinger.

Dette hjælper med at afgøre, om problemet skyldes en beskadiget eller kompleks fil snarere end systemet.

Hvis problemet kun opstår med én fil, er det sandsynligvis noget i den fil, der forårsager problemet; Prøv at gemme en ny version, forenkle den eller arbejd ud fra en lokal kopi. Hvis problemet opstår på tværs af flere filer, er det højst sandsynligt relateret til dit system eller din opsætning, så fortsæt med at udføre fejlfindingstrinnene for at opdatere, nulstille og optimere dit miljø. Og hvis du stadig oplever problemer, især med en specifik fejlmeddelelse, kan du besøge Autodesk Support Hub for at få mere målrettet hjælp.
Trin 7: Ryd midlertidige filer

1 Luk alle programmer.

2 Åbn Stifinder.

3 Gå til: C:\Users\\AppData\Local\Temp

4 Vælg og slet så mange filer som muligt.

Bemærk: Hvis du får vist en meddelelse om, at en fil ikke kan slettes, betyder det normalt, at filen i øjeblikket bruges af Windows eller et andet program. Dette er normalt. Spring disse filer over, og fortsæt med at slette resten.

5 Genstart din computer.

 Midlertidige filer kan akkumuleres og forbruge systemressourcer, hvilket medfører ustabilitet eller langsom ydeevne.
Trin 8: Flyt filer til et lokalt drev

1 Find arbejdsfilen.

2 Kopiér den til en lokal mappe (f.eks. Desktop eller Dokumenter).

3 Åbn filen fra den nye placering.

 Arbejde fra netværk eller cloud-synkroniserede placeringer kan forårsage problemer med ventetid og ydeevne.
Trin 9: Juster grafikindstillinger

Del A: Juster grafikindstillingerne i Autodesk-produktet.

A1 Åbn dit Autodesk-produkt.

A2 Åbn menuen Indstillinger/Præferencer:

- Tryk på Ctrl + Shift + P (eller skriv OPTIONS på kommandolinjen, hvis tilgængelig)

- Eller gå til menuen Indstillinger/Præferencer/Indstillinger fra den øverste værktøjslinje

A3 Naviger til fanen Grafik eller Ydeevne.

A4 Åbn afsnittet Grafikydelse/hardwareindstillinger.

A5 Indstil Hardware Acceleration til:

- FRA, hvis du oplever nedbrud eller skærmproblemer

- TIL, hvis ydeevnen er langsom, og dit system understøtter det

A6 Anvend ændringerne.

A7 Luk og genstart Autodesk-produktet.

Del B: Sørg for, at den dedikerede GPU bruges.

B1 Højreklik på skrivebordet, og vælg: Skærmindstillinger

B2 Rul ned, og klik på: Grafikindstillinger

B3 Under Foretrukket grafikydelse skal du klikke på: Gennemse

B4 Find og vælg dit Autodesk-produkt eksekverbare fil (.exe) (findes normalt i mappen Programmer > Autodesk)

B5 Når den er tilføjet, skal du klikke på applikationen på listen.

B6 Klik på Indstillinger.

B7 Select: Høj ydeevne (dedikeret GPU)

B8 Klik på Gem.

B9 Genstart dit Autodesk-produkt.

A: Hardwareacceleration afhænger af din GPU. Hvis GPU'en, driveren eller konfigurationen ikke er fuldt kompatibel, kan det medføre nedbrud, flimren eller forsinkelser.

B: Nogle systemer bruger som standard integreret grafik (iGPU) i stedet for den mere kraftfulde dedikerede GPU (dGPU). Dette kan påvirke ydeevnen betydeligt og forårsage ustabilitet.
Trin 10: Nulstil produktindstillinger

1 Luk Autodesk-produktet.

2 Brug indstillingen Nulstil indstillinger til standard i menuen Start eller i produktværktøjerne.

3 Åbn produktet igen.

 Beskadigede eller forkert konfigurerede indstillinger kan medføre uventet funktionsmåde og ustabilitet.

Til Mac

Trin Styr Hvorfor har vi brug for dette trin
Trin 1: Genstart din Mac

1 Klik på Apple menu.

2 Vælg Genstart.

3 Åbn dit Autodesk-produkt igen efter genstart.

 Genstart fjerner midlertidige systemprocesser og hukommelseskonflikter, der kan forårsage ustabilitet.
Trin 2: Update dit Autodesk-produkt (Mac)

Gå til: https://manage.autodesk.com

1 Log på din Autodesk-konto.

2 Gå til Produkter og tjenester.

3 Vælg Produktopdateringer.

4 Find dit produkt og din version.

5 Klik på Hent.

6 Åbn den hentede fil (.dmg eller installationsprogrammet).

7 Følg installationstrinnene.

8 Genstart dit produkt.

På macOS hentes opdateringer typisk fra din Autodesk Account i stedet for Autodesk Access (som primært er Windows-baseret).
Trin 3: Opdater macOS og systemkomponenter

1 Klik på Apple menu.

2 Gå til Systemindstillinger.

3 Vælg Generelt > Software Update.

4 Installer eventuelle tilgængelige opdateringer.

 macOS-opdateringer inkluderer rettelser på systemniveau, der forbedrer kompatibiliteten og ydeevnen med applikationer.
Trin 4: Luk baggrundsapplikationer

1 Tryk på "Command + Option + Esc".

2 Vælg unødvendige programmer.

3 Klik på "Force Quit".

4 Genstart Autodesk-produktet.

 Baggrundsapps kan optage systemhukommelse og CPU-ressourcer, hvilket påvirker ydeevnen.
Trin 5: Tjek systemkrav

1 Klik på Apple menu.

2 Vælg Om denne Mac.

3 Anmeldelse:

-macOS-version

-Hukommelse (RAM)

-Chip/Processor

4 Kontrollér Autodesk-produktkompatibiliteten, se systemkrav.

 Hvis dit system ikke opfylder de påkrævede specifikationer, kan du opleve nedbrud eller langsom ydeevne.
Trin 6: Test med en anden fil

1 Åbn dit Autodesk-produkt.

2 Opret en ny fil, eller åbn en kendt arbejdsfil.

3 Test grundlæggende handlinger.

Bestemmer, om problemet skyldes en beskadiget eller kompleks fil.

Hvis problemet kun opstår med én fil, er det sandsynligvis noget i den fil, der forårsager problemet; Prøv at gemme en ny version, forenkle den eller arbejd ud fra en lokal kopi. Hvis problemet opstår på tværs af flere filer, er det højst sandsynligt relateret til dit system eller din opsætning, så fortsæt med at udføre fejlfindingstrinnene for at opdatere, nulstille og optimere dit miljø. Og hvis du stadig oplever problemer, især med en specifik fejlmeddelelse, kan du besøge Autodesk Support Hub for at få mere målrettet hjælp.
Trin 7: Ryd midlertidige filer (Mac)

1 Luk alle programmer.

2 Åbn "Finder".

3 Klik på "Gå > Gå til mappe.

4 Indtast: ~/Bibliotek/Caches

5 Åbn mappen, og slet unødvendige cache-filer (inde i mapper, ikke selve mapperne).

6 Gentag for: /Library/Caches

7 Genstart din Mac.

 Midlertidige filer og cachefiler kan ophobes over tid, optage rum og gøre ydeevnen langsommere.
Trin 8: Arbejd fra en lokal fil

1 Kopiér filen til en lokal mappe (Skrivebord eller Dokumenter).

2 Åbn filen fra din Mac (ikke iCloud/netværk).

 Filer, der er gemt på cloud- eller netværk-drev, kan medføre forsinkelser og ustabilitet.
Trin 9: Juster grafik-/skærmindstillinger (Mac)

1 Åbn dit Autodesk-produkt.

2 Gå til "Præferencer/Indstillinger".

3 Find "Grafik / skærmindstillinger" (hvis tilgængelig).

4 Juster:

-Reducer visuelle effekter (hvis tilgængelig)

-Lavere indstillinger for skærmkvalitet/ydeevne

5 Genstart produktet.

Problemer med grafikydeevnen på Mac er typisk knyttet til systemadministreret GPU-adfærd eller skærmindstillinger snarere end manuelt GPU-valg.
Trin 10: Nulstil produktindstillinger

1 Luk Autodesk-produktet.

2 Åbn produktet igen, mens du holder en nulstillingsgenvej nede (hvis det understøttes) (varierer fra produkt til produkt)

3 Brug indbyggede indstillinger til at gendanne standardindstillinger

 Beskadigede indstillinger kan medføre nedbrud eller uventet funktionsmåde.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Hvorfor bliver mit Autodesk-produkt ved med at gå ned eller fryse?

Nedbrud og frysning skyldes normalt:

  • Forældede software- eller systemopdateringer

  • Problemer med grafikdriveren eller skærmkonfigurationen

  • Beskadigede filer eller installation

  • Utilstrækkelige systemressourcer

  • Konflikt med andre applikationer eller plugins [autodesk.com] (engelsk)

Hvordan ved jeg, om problemet skyldes min fil eller mit system?

  • Hvis problemet kun opstår med én fil, er det sandsynligvis et filrelateret problem

  • Hvis det sker med flere filer, er det sandsynligvis et system- eller konfigurationsproblem

Hvad skal jeg gøre, hvis problemet kun berører én fil?

  • Gem filen som en ny version

  • Gør filer enklere eller mindre komplekse

  • Prøv at åbne en sikkerhedskopi eller gendannet version

Beskadigede eller komplekse filer er en almindelig årsag til nedbrud og langsom ydeevne.

Skal jeg udføre alle fejlfindingstrin?

Nej, følg trinnene i rækkefølgen, og stop, når problemet er løst.  Artiklen er designet til at hjælpe dig med gradvist at isolere problemet.

Vil nulstilling af indstillinger eller rydning af cache slette mit arbejde?

Nej, disse trin er typisk:

  • Nulstil præferencer eller indstillinger

  • Fjern midlertidige/cache-filer

De sletter ikke dine projektfiler, men brugerdefinerede indstillinger kan blive nulstillet.

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