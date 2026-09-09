Problemer med licensaktivering eller enhedsbegrænsning

Problemer med licensaktivering eller enhedsbegrænsninger kan opstå i Autodesk-produkter af forskellige årsager. Disse problemer er ofte relateret til kontokonfiguration, begrænsninger for enhedsbrug, netværksforbindelse eller licenskomponenter på dit system. I mange tilfælde skyldes problemet ikke et enkelt problem, men en kombination af faktorer som f.eks. at være logget på flere enheder, forældede licenstjenester eller begrænset adgang til Autodesks servere.

Denne artikel indeholder en trinvis arbejdsgang til fejlfinding, så du hurtigt kan identificere og løse de mest almindelige årsager til licensaktivering og problemer med enhedsbegrænsninger. Ved at følge trinnene i rækkefølge og teste produktet efter hvert trin kan du isolere, om problemet er relateret til din konto, enhedsbrug eller systemkonfiguration.

Dernæst kan du finde fejlfindingsvejledninger til Windows, efterfulgt af Mac, og til sidst har du ofte stillede spørgsmål (gælder for både Windows og Mac) relateret til dette emne.