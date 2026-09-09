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Problemer med licensaktivering eller enhedsbegrænsning

Problemer med licensaktivering eller enhedsbegrænsninger kan opstå i Autodesk-produkter af forskellige årsager. Disse problemer er ofte relateret til kontokonfiguration, begrænsninger for enhedsbrug, netværksforbindelse eller licenskomponenter på dit system. I mange tilfælde skyldes problemet ikke et enkelt problem, men en kombination af faktorer som f.eks. at være logget på flere enheder, forældede licenstjenester eller begrænset adgang til Autodesks servere.

 

Denne artikel indeholder en trinvis arbejdsgang til fejlfinding, så du hurtigt kan identificere og løse de mest almindelige årsager til licensaktivering og problemer med enhedsbegrænsninger. Ved at følge trinnene i rækkefølge og teste produktet efter hvert trin kan du isolere, om problemet er relateret til din konto, enhedsbrug eller systemkonfiguration.

 

Dernæst kan du finde fejlfindingsvejledninger til Windows, efterfulgt af Mac, og til sidst har du ofte stillede spørgsmål (gælder for både Windows og Mac) relateret til dette emne.

Til Windows

Trin Vejledning Hvorfor har vi brug for dette trin
Trin 1: Genstart dit system

1 Genstart din computer.

2 Åbn dit Autodesk-produkt igen.

 Rydder cachelagrede licenssessioner og nulstiller tjenester.
Trin 2: Log af, og log på igen

1 Åbn dit Autodesk-produkt.

2 Klik på din profil eller brugerikon.

3 Vælg "Log ud".

4 Luk og åbn produktet igen. Log på igen.

 Opdatering af din session løser midlertidige godkendelsesproblemer.
Trin 3: Kontrollér din enhedsgrænse

1 Luk Autodesk-produkter på alle andre enheder.

2 Sørg for, at de ikke kører i baggrunden.

3 Start produktet igen på din nuværende enhed.

 Kun én aktiv session er tilladt ad gangen. Hvis du er logget på et andet sted, kan det udløse enhedsgrænsefejl.
Trin 4: Bekræft din licenstildeling

1 Gå til: https://manage.autodesk.com.

2 Log på din Autodesk-konto.

3 Gå til "Produkter og tjenester".

4 Bekræft, at produktet er tildelt din konto.

 Manglende eller udløbet licens vil forhindre aktivering.
Trin 5: Bekræft Autodesk-licenstjeneste

1 Tryk på "Windows + R".

2 Type: services.msc

3 Tryk på Enter.

4 Find "Autodesk Desktop Licensing Service".

5 Sørg for:

-Status kører

-Starttypen er Automatisk

6 Hvis det ikke er tilfældet, skal du højreklikke og vælge Start.

 Denne tjeneste er påkrævet til validering af licenser. Hvis den ikke kører, vil aktiveringen mislykkes.
Trin 6: Sørg for, at Autodesk Desktop Licensing-tjenesten er opdateret

1 Download og installer den nyeste version eller Autodesk Desktop Licensing Service (engelsk).

 Forældede licenskomponenter kan forårsage aktiveringsfejl.
Trin 7: Sørg for, at loginkomponenter er opdaterede

1 Update Logon-komponenter.

- Autodesk-produktversioner 2024 og nyere

 

Download og installer den nyeste version eller Autodesk Identity Manager (engelsk)

 

- Autodesk-produktversionerne 2020-2023

 

Download og installer den nyeste version eller Autodesks komponent til enkeltlogon (engelsk)

 Disse komponenter håndterer godkendelse. Forældede versioner kan forhindre logon eller aktivering.
Trin 8: Kontrollér netværk og påkrævede Autodesk-URL-adresser

1 Sørg for, at der er adgang til de nødvendige URL-adresser (engelsk) der er nødvendige, for at Autodesk-licenser kan fungere.

2 Deaktiver VPN eller firewall midlertidigt.

3 Prøv at logge på igen.

4 Kontakt IT, hvis du er på et virksomheds netværk.

 Blokeret netværksadgang til Autodesks servere forhindrer validering af licenser.
Trin 9: Luk baggrunden Autodesk-processer

1 Tryk på "Ctrl + Shift + Esc".

2 Åbn Task Manager.

3 Afslut alle Autodesk-relaterede processer.

4 Genstart produktet.

 Processer, der er gået i stå, kan blokere for opdatering af licenser.
Trin 10: Update dit Autodesk-produkt

1 Åbn Windows Start-menuen.

2 Søg efter og åbn Autodesk Access.

3 Gennemse listen over tilgængelige opdateringer i afsnittet Opdateringer.

4 Klik på Update ud for hvert produkt, du vil opdatere.

5 Vent på, at installationen er fuldført.

6 Genstart dit Autodesk-produkt.

Autodesk Access er et skrivebordsprogram, der er designet til hurtigt og nemt at installere opdateringer direkte fra dit system, uden at du behøver at downloade dem manuelt.

 

Bemærk: Du kan få adgang til opdateringer enten via Autodesk Access eller ved at hente dem fra Autodesk Account. Du kan finde flere oplysninger under Update din software.

Til Mac

Trin Vejledning Hvorfor har vi brug for dette trin
Trin 1: Genstart din Mac

Klik på Apple-menuen

Vælg Genstart

Åbn produktet igen

 Rydder cachelagrede sessioner og opdaterer systemprocesser.
Trin 2: Log af, og log på igen

Åbn dit Autodesk-produkt.

Klik på din profil eller dit brugerikon.

Vælg "Log ud".

Luk og åbn produktet igen.

Log på igen.

 Løser sessions- og godkendelsesproblemer.
Trin 3: Kontrollér din enhedsgrænse

Luk Autodesk-produkter på alle andre enheder.

Sørg for, at de ikke kører i baggrunden.

Start produktet igen på din nuværende enhed.

 Kun én aktiv session er tilladt ad gangen. Hvis du er logget på et andet sted, kan det udløse enhedsgrænsefejl.
Trin 4: Bekræft din licenstildeling

Gå til: https://manage.autodesk.com.

Log på din Autodesk-konto.

Gå til "Produkter og tjenester".

Bekræft, at produktet er tildelt din konto.

 Manglende eller udløbet licens vil forhindre aktivering.
Trin 5: Sørg for, at licens- og logonkomponenter er opdaterede

Log på https://manage.autodesk.com

Installer alle tilgængelige opdateringer til de installerede Autodesk-produkter.

Genstart produktet.

 Licens- og logonkomponenter følger med produktet på macOS.
Trin 6: Kontrollér netværk og påkrævede Autodesk-URL-adresser

Sørg for, at du har adgang til de nødvendige URL-adresser (engelsk) der er nødvendige for, at Autodesk-licenser kan fungere.

Deaktiver VPN eller firewall midlertidigt.

Prøv at logge på igen.

Kontakt IT-afdelingen, hvis du har en netværk.

 Blokeret netværksadgang til Autodesks servere forhindrer validering af licenser.
Trin 7: Luk baggrundsprogrammer

Tryk på "Command + Option + Esc".

Gennemtving lukning af Autodesk-apps.

Genstart produktet.

 Baggrundsprocesser kan blokere for opdatering af licenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Hvorfor får jeg fejlen "enhedsgrænse nået"?

Det betyder typisk, at produktet allerede kører på en anden enhed. Luk det på andre enheder, og prøv igen.

 

Hvordan løser jeg problemer med enhedsgrænser?

  • Log ud fra andre enheder

  • Luk alle aktive sessioner

  • Log på igen

Hvorfor kan jeg ikke aktivere min licens?

Almindelige årsager omfatter:

  • Der er ikke tildelt nogen licens til din konto

  • Udløbet abonnement

  • Licenstjenesten kører ikke (Windows)

  • Forældede identitets- eller licenskomponenter

  • Blokeret adgang til netværk

Hvordan kontrollerer jeg, om jeg har en gyldig licens?

Log på din Autodesk Account, og tjek under "Produkter og tjenester".

Skal jeg have adgang til internettet for at bruge Autodesk-produkter?

Ja, de fleste onlinevalideringer. Efter validering af licensen kan produktet fungere offline i 30 dage. Efter en 30-dages offlineperiode kræves der internetadgang for at logge på igen for at validere licensen.

Vil det slette mit arbejde at logge af eller foretage fejlfinding af licenser?

Nej, disse trin påvirker kun licensering og godkendelse, ikke dine filer.

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