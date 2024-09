Autodesk Access sender opdateringer til Autodesk-produkter (kun Windows), der er tilgængelige med dit abonnement. Access er konstrueret specielt til administratorer og omfatter indstillinger, du kan bruge til at styre dine brugeres mulighed for at opdatere deres software. Det gør det lettere at distribuere opdateringer og holde dine produkter opdaterede. Du kan administrere brugen af Access på forskellige måder afhængigt af dine krav og de funktioner og muligheder, du vil have, at dine brugere har. Du kan få mere at vide i Access Hjælp.