Les factures sont émises le jour du renouvellement et doivent être payées selon les conditions spécifiées.

Renouvellement automatique

Si le renouvellement automatique est activé, une facture est automatiquement générée pour le renouvellement à la date de renouvellement. Pour conserver un accès continu au produit, vous devez payer cette facture conformément aux conditions prévues.

Apportez les modifications nécessaires à votre abonnement (ajout ou suppression de postes, par exemple) ou à votre facture (numéro de bon de commande, par exemple) avant la date de renouvellement dans votre compte Autodesk Account. Pour effectuer ces modifications, vous pouvez utiliser votre compte ou obtenir un nouveau devis de renouvellement auprès de votre partenaire.

Si les modifications ne sont pas finalisées avant le renouvellement, la facture automatique sera générée de manière incorrecte et un retour devra être traité pendant la période de retour et la période de paiement.

Désactivez le renouvellement automatique pour tous les produits que vous retournez. Ensuite, demandez ou exécutez le devis de renouvellement qui inclut les modifications nécessaires et uniquement les produits que vous souhaitez conserver.

Renouvellement manuel par paiement en ligne

Dans votre compte Autodesk Account, vous pouvez renouveler votre abonnement par paiement en ligne et choisir le paiement sur facture comme mode de paiement, si vous avez déjà un abonnement existant utilisant le paiement sur facture. La facture sera émise et devra être payée conformément aux conditions stipulées.

Devis d’un partenaire

Vous pouvez demander un devis de renouvellement à votre partenaire à partir de 90 jours avant la date de renouvellement et jusqu'à 45 jours après.

Lors de l’exécution du devis, choisissez Payer par facture afin de générer une facture qui devra être payée conformément aux conditions prévues.

Devis en libre-service

Le paiement sur facture n’est disponible lors du renouvellement via un devis en libre-service que si vous avez déjà un autre abonnement avec paiement sur facture.

Modification des détails de la facture dans le compte