Quand puis-je renouveler mon abonnement ?

Certains abonnements peuvent être renouvelés jusqu’à 90 jours avant l’expiration et jusqu’à 30 ou 45 jours après l’expiration. La période de 45 jours qui suit l’expiration est appelée processus d’annulation et se compose de trois étapes.

État : Expiré

Si votre abonnement passe de l’état Actif à Expiré suite à un non-renouvellement ou à un défaut de paiement, une action (paiement ou renouvellement) est requise pour empêcher sa suspension. L’étape d’expiration dure 15 jours.

État : Suspendu

Si vous ne renouvelez pas votre abonnement ou ne procédez pas au paiement à expiration, l’abonnement passera à l’état Suspendu, qui dure 30 jours pour les abonnements de 1 an et 3 ans et 15 jours pour les abonnements mensuels. L’accès à votre produit sera supprimé, mais vous pourrez toujours renouveler ou effectuer un paiement pour réactiver votre abonnement à l’état Suspendu, puis accéder de nouveau à votre produit.

État : Annulé

Si vous ne prenez aucune mesure après l’expiration ou la suspension de votre abonnement, celui-ci sera annulé et ne pourra plus être renouvelé ni réactivé. Vous devrez souscrire un nouvel abonnement pour accéder au produit. Si votre abonnement a été annulé en raison du non-paiement d’une ligne de crédit, vous devrez peut-être utiliser un autre mode de paiement pour l’achat et le renouvellement d’abonnements. Par ailleurs, vous devrez peut-être effectuer un prépaiement pour vos futures commandes.