Lorsque vous vous connectez et autorisez pour la première fois des produits et services Autodesk, Autodesk collecte des identifiants tels que plusieurs identifiants : identifiants de périphériques uniques, adresses IP, identifiants de produits, licences de produits et noms des utilisateurs des comptes. Nous collectons également des informations électroniques, telles que les systèmes d'exploitation, l'utilisation des produits et la géolocalisation, et les envoyons aux serveurs Autodesk. Pour plus d'informations sur les données personnelles traitées par Autodesk, consultez la Déclaration de confidentialité d'Autodesk (site Web É.-U.).

Outre la collecte de données à des fins de gestion des licences d'utilisateurs nommés, nous collectons des données personnelles de différentes manières afin de fournir nos services. Par exemple, certaines données à caractère personnel sont collectées directement auprès de vous, notamment lorsque vous vous inscrivez à un compte ou utilisez un produit, enregistrez un produit ou un service, vous inscrivez à notre lettre d'information ou à l'un de nos événements, ou nous contactez de toute autre manière. D'autres données sont automatiquement collectées ou générées sur la manière, le moment et la raison pour laquelle vous interagissez avec nos produits. Nous collectons également des données vous concernant auprès de tiers tels que des sociétés affiliées et des partenaires commerciaux. Vos données personnelles sont traitées avec le plus grand soin et uniquement à des fins utiles, comme indiqué dans la Déclaration de confidentialité d'Autodesk (site Web É.-U.).